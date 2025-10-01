बुधवार, 1 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 (11:49 IST)

'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' का एक्टर ड्रग्स केस में गिरफ्तार, पुलिस ने 40 करोड़ की नशीली दवा के साथ पकड़ा

Student of the Year 2 actor arrested
करण जौहर की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' में नजर आए एक्टर विशाल ब्रह्मा को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया है। एक्टर को चेन्नई एयरपोर्ट से रेवेन्यू इंटेलिजेंस निदेशालय ने 40 करोड़ रुपए की अवैध नशीली दवा मेथाक्वालोन के साथ पकड़ा गया। 
 
असम के रहने वाले विशाल ब्रह्मा एयर इंडिया की फ्लाइट AI347 फ्लाइट में सवार होकर सिंगापुर गए थे। वहां से चेन्नई लौटते ही विशाल को डीआरई द्वारा इस नशीले समान के साथ पकड़ लिया गया। बताया जा रहा है कि उन्हें कथित तौर पर एक नाइजीरियाई ड्रग सिंडिकेट ने अपने जाल में फंसाया था।
 
खबरों के अनुसार पैसों की जरूरत के चलते विशाल को बहकाया गया। उन्हें हॉलिडे के लिए कंबोडिया जाने का लालच किया गया था, लेकिन वापस आने पर एक्टर को एक ट्रॉली बैग को साथ लेकर आने के लिए कहा गया, जो ड्रग्स से भरा था। अधिकारी इस पूरी साजिश के पीछे के नाइजीरियन गिरोह को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
 
विशाल ब्रह्मा में साल 2019 में आई फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' में सम्राट नाम का किरदार निभाया था। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और अनन्या पांडे मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इसके अलावा विशाल ‘बिहू अटैक’ फिल्म में भी नजर आ चुके हैं। 
