मंगलवार, 30 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Aamir Khan’s Partition Drama to release in 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : मंगलवार, 30 सितम्बर 2025 (17:34 IST)

Sunny Deol की लाहौर 1947 की शूटिंग फिर शुरू, अब 2026 में रिलीज होगी फिल्म

Sunny Deol
आमिर खान प्रोडक्शन की बहुप्रतीक्षित फिल्म लाहौर 1947 अब अपने आखिरी चरण की ओर बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार निर्देशक राजकुमार संतोषी और लीड अभिनेता सनी देओल जल्द ही फिल्म के नए विज़न के साथ शूटिंग दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। यह शेड्यूल पंजाब की असली लोकेशंस पर होगा और 10 अक्टूबर से करीब 12 दिनों तक चलेगा।
 
फिल्म भारत-पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है और लोगों के भावनात्मक सफर को दिखाती है। इस फिल्म में सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा और शबाना आज़मी जैसे कलाकार भी नज़र आएंगे। प्रीति जिंटा ने जून 2025 में अपना हिस्सा पूरा किया और इसे अपने करियर की सबसे कठिन फिल्म बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर निर्देशक, आमिर खान, सनी देओल और पूरी टीम का धन्यवाद भी किया।
 
फिल्म की शुरुआत फरवरी 2024 में हुई थी और इसे 2025 में रिलीज़ करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन अब मेकर्स ने क्वालिटी से समझौता न करते हुए फिल्म को 2026 में रिलीज़ करने का फैसला किया है। टीम का मानना है कि फिल्म को शानदार और भव्य तरीके से पेश करना ज्यादा ज़रूरी है, इसलिए रिलीज़ डेट आगे बढ़ाई गई है।
 
लाहौर 1947 को सिनेमाघरों में 2026 में रिलीज़ किया जाएगा और यह भारतीय सिनेमा में विभाजन-काल की कहानियों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का वादा करती है। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

35 महिला किरदार निभाने वाले भाभीजी घर पर हैं फेम आसिफ बोले– मेरे लिए किरदार मायने रखता है, जेंडर नहीं

35 महिला किरदार निभाने वाले भाभीजी घर पर हैं फेम आसिफ बोले– मेरे लिए किरदार मायने रखता है, जेंडर नहींभाभीजी घर पर हैं के विभूति नारायण मिश्रा यानी आसिफ शेख अब तक 350 से ज्यादा किरदार निभा चुके हैं, जिनमें 35 से ज्यादा महिला भूमिकाएँ भी शामिल हैं। उनका कहना है कि उनके लिए किरदार का जेंडर नहीं बल्कि क्राफ्ट मायने रखता है। महिला रोल के लिए उन्हें घंटों मेकअप और गेटअप करना पड़ता है, लेकिन वे इस चुनौती को एंजॉय करते हैं।

प्रभास की The RajaSaab ट्रेलर से मचा तहलका: हॉरर, रोमांस और डबल रोल का धमाका

प्रभास की The RajaSaab ट्रेलर से मचा तहलका: हॉरर, रोमांस और डबल रोल का धमाकाप्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म The RajaSaab का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। हॉरर, फैंटेसी, रोमांस और कॉमेडी का तड़का इस ट्रेलर को खास बनाता है। इसमें प्रभास का डबल रोल, विशालकाय सेट, डरावने सीन और इमोशनल टच दर्शकों को रोमांचित करता है। फिल्म 9 जनवरी 2026 को रिलीज होगी और इसके ट्रेलर लॉन्च को थिएटर्स और ऑनलाइन दोनों जगह जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है।

कभी सेल्समैन का काम करते थे सिंगर शान, जिंगल्स गाकर मिली पहचान

कभी सेल्समैन का काम करते थे सिंगर शान, जिंगल्स गाकर मिली पहचानबॉलीवुड के जानेमाने सिंगर शान (शांतनु मुखर्जी) 53 वर्ष के हो गए हैं। 30 सितंबर 1972 को एक बंगाली परिवार में जन्मे शान को गायन की प्रतिभा उनके पिता और दादा से विरासत में मिली है। शान के दादा जाहर मुखर्जी एक प्रसिद्ध गीतकार थे, जबकि उनके पिता मानस मुखर्जी एक संगीत निर्देशक थे। शान की बहन सागरिका भी एक गायिका हैं।

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com