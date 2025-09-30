Sunny Deol की लाहौर 1947 की शूटिंग फिर शुरू, अब 2026 में रिलीज होगी फिल्म

आमिर खान प्रोडक्शन की बहुप्रतीक्षित फिल्म लाहौर 1947 अब अपने आखिरी चरण की ओर बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार निर्देशक राजकुमार संतोषी और लीड अभिनेता सनी देओल जल्द ही फिल्म के नए विज़न के साथ शूटिंग दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। यह शेड्यूल पंजाब की असली लोकेशंस पर होगा और 10 अक्टूबर से करीब 12 दिनों तक चलेगा।

फिल्म भारत-पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है और लोगों के भावनात्मक सफर को दिखाती है। इस फिल्म में सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा और शबाना आज़मी जैसे कलाकार भी नज़र आएंगे। प्रीति जिंटा ने जून 2025 में अपना हिस्सा पूरा किया और इसे अपने करियर की सबसे कठिन फिल्म बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर निर्देशक, आमिर खान, सनी देओल और पूरी टीम का धन्यवाद भी किया।

फिल्म की शुरुआत फरवरी 2024 में हुई थी और इसे 2025 में रिलीज़ करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन अब मेकर्स ने क्वालिटी से समझौता न करते हुए फिल्म को 2026 में रिलीज़ करने का फैसला किया है। टीम का मानना है कि फिल्म को शानदार और भव्य तरीके से पेश करना ज्यादा ज़रूरी है, इसलिए रिलीज़ डेट आगे बढ़ाई गई है।

लाहौर 1947 को सिनेमाघरों में 2026 में रिलीज़ किया जाएगा और यह भारतीय सिनेमा में विभाजन-काल की कहानियों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का वादा करती है।