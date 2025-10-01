बुधवार, 1 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 (12:28 IST)

दुनियाभर के पटकथा लेखकों को अपने विचार साझा करने का मंच देगा यशराज फिल्म्स, लॉन्च किया वाईआरएफ स्क्रिप्ट सेल

यशराज फ़िल्म्स ने अपनी 50 साल की विरासत में हमेशा कंटेंट-फॉरवर्ड कंपनी होने का प्रमाण दिया है, जिसने भारत की पॉप कल्चर और सिनेमा को अपनी पीढ़ी-परिभाषित फ़िल्मों के ज़रिए आकार दिया है। अब अगली पीढ़ी के लेखकों को खोजने और उनके साथ रचनात्मक सहयोग करने के उद्देश्य से कंपनी ने लॉन्च किया है वाईआरएफ स्क्रिप्ट सेल  – एक मंच जो दुनिया भर के पटकथा लेखकों को अपने विचार साझा करने का अवसर देता है।
 
यश राज फ़िल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी कहते हैं, वाईआरएफ ने अपनी विरासत को इस क्षमता पर बनाया है कि वह लगातार बदलते परिवेश में खुद को ढाल सके और प्रासंगिक बना रहे। हम मानते हैं कि आज का समय क्रिएटर्स का है, जहां हर कोई कहानीकार है और कंटेंट ही किंग है। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

उन्होंने कहा, हमें एहसास हुआ है कि विघटनकारी और सचमुच नएपन से भरी पटकथाएँ ही सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति हैं। ज़रूरी है कि हम ऐसे लेखकों को खोजें और आगे बढ़ाएँ जिनके विचार दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर सकें। वाईआरएफ स्क्रिप्ट सेल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने की चाह रखने वाले सभी लेखकों के लिए एक आमंत्रण है। 
 
उन्होंने आगे कहा, हम अगली पीढ़ी के ऐसे विचारकों को ढूंढना चाहते हैं जो हमें इनोवेटिव और आकर्षक विचार दें, जो सिनेमा के भविष्य को परिभाषित कर सकें। हमारा उद्देश्य उन नए रचनाकारों तक पहुंचना है जिनके पास कहानियाँ हैं लेकिन उन्हें हम तक या हमारे निर्देशकों तक पहुँचने का अवसर नहीं मिला।
 
'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' का एक्टर ड्रग्स केस में गिरफ्तार, पुलिस ने 40 करोड़ की नशीली दवा के साथ पकड़ा

'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' का एक्टर ड्रग्स केस में गिरफ्तार, पुलिस ने 40 करोड़ की नशीली दवा के साथ पकड़ाकरण जौहर की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' में नजर आए एक्टर विशाल ब्रह्मा को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया है। एक्टर को चेन्नई एयरपोर्ट से रेवेन्यू इंटेलिजेंस निदेशालय ने 40 करोड़ रुपए की अवैध नशीली दवा मेथाक्वालोन के साथ पकड़ा गया।

जुबीन गर्ग केस में पुलिस का बड़ा एक्शन, सिंगर के मैनेजर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक को किया गिरफ्तार

जुबीन गर्ग केस में पुलिस का बड़ा एक्शन, सिंगर के मैनेजर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक को किया गिरफ्तारअसम के फेमस सिंगर जुबीन गर्ग की मौत की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। सिंगर का 19 सितंबर को सिंगापुर में समुंद्र में तैरते समय निधन हो गया था। अब इस मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर श्‍यामकानु महांता को गिरफ्तार कर लिया गया है।

श्रेया घोषाल की आवाज में गूंजा जुबीन का जादू, गुवाहाटी में झूम उठा स्टेडियम, 25,000 दर्शकों ने मिलकर गाया – ‘मायाबिनी रातिर बुकुट

श्रेया घोषाल की आवाज में गूंजा जुबीन का जादू, गुवाहाटी में झूम उठा स्टेडियम, 25,000 दर्शकों ने मिलकर गाया – ‘मायाबिनी रातिर बुकुटICC Women's World Cup 2025 : बॉलीवुड गायिका श्रेया घोषाल (Shreya Ghoshal) की शानदार प्रस्तुती से 14वें महिला विश्व कप का यहां एसीए बरसापारा स्टेडियम में शानदार आगाज हुआ, जहां असम के दिवंगत गायक जुबीन गर्ग (Zubeen Garg) को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। भारत-श्रीलंका मैच के मध्यांतर के दौरान घोषाल ने जुबीन को समर्पित 13 मिनट की प्रस्तुति से लगभग 25,000 दर्शकों का मन मोह लिया। उन्होंने जुबीन के लोकप्रिय गानों को विश्व कप के थीम गीत ‘ब्रिंग इट होम’के साथ प्रस्तुत किया।

2 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी टक्कर: सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का मुकाबला कांतारा 1 से

2 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी टक्कर: सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का मुकाबला कांतारा 1 से2 अक्टूबर 2025 को बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की दो बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं – Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari और Kantara: A Legend Chapter 1। दोनों फिल्मों की कहानियां, स्टारकास्ट, बजट और डायरेक्टर अलग-अलग दर्शकों को आकर्षित करने वाले हैं। एक तरफ करण जौहर की फैमिली-ड्रामा है तो दूसरी ओर ऋषभ शेट्टी की दमदार एक्शन-ड्रामा। आइए जानते हैं इन दोनों फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर क्या उम्मीद की जा सकती है।

Sunny Deol की लाहौर 1947 की शूटिंग फिर शुरू, अब 2026 में रिलीज होगी फिल्म

Sunny Deol की लाहौर 1947 की शूटिंग फिर शुरू, अब 2026 में रिलीज होगी फिल्मआमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म लाहौर 1947 अपने आखिरी चरण की शूटिंग में पहुंच गई है। सनी देओल 10 अक्टूबर से पंजाब में नए दृश्यों की शूटिंग करेंगे। राजकुमार संतोषी निर्देशित इस फिल्म में प्रीति जिंटा और शबाना आज़मी भी नजर आएंगी। पहले इसे 2025 में रिलीज़ करना था, लेकिन मेकर्स ने क्वालिटी पर ध्यान देते हुए अब इसे 2026 में सिनेमाघरों में उतारने का फैसला किया है।

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
