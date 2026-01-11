रविवार, 11 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Rani Mukerji starrer crime thriller Mardaani 3 release on 30 january 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 11 जनवरी 2026 (13:10 IST)

बुराई का खात्मा करने फिर आ रहीं रानी मुखर्जी, मर्दानी 3 की रिलीज डेट का हुआ ऐलान

Rani Mukerji
यशराज फिल्म्स की सुपरहिट फ्रेंचाइजी 'मर्दानी' दर्शकों का दिल जीतती आ रही है। साल 2014 में रिलीज हुई 'मर्दानी' में रानी मुखर्जी ने एक सशक्त अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय की भूमिका निभाकर दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया था। इसके बाद 2019 में 'मर्दानी 2' बनाई गई। 
 
फैंस लंबे समय से 'मर्दानी 3' का इंतजार कर रहे हैं। मेकर्स ने बीते दिनों 'मर्दानी 3' की ऑफिशियल घोषणा भी की। फिल्म में रानी मुखर्जी एक बार फिर बहादुर पुलिस ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय की भूमिका में नजर आने वाली हैं। अब मेकर्स ने 'मर्दानी 3' की रिलीज डेट का भी ऐलना कर दिया है। 
 
'मर्दानी 3' इसी साल 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। मेकर्स इस फिल्म को शिवानी की अच्छाई और खौफनाक बुराई के बीच एक खूनी और हिंसक टकराव के रूप में पेश कर रहे हैं, जहां वह देश की कई लापता लड़कियों को बचाने के लिए समय के खिलाफ एक असाधारण रेस शुरू करती हैं।
 
मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट की घोषरा करते हुए पोस्टण शेयर किया है। इसके साथ उन्होंने लिखा, वह तब तक नहीं रुकेगी, जब तक वह उन सभी को बचा नहीं लेती। रानी मुखर्जी मर्दानी 3 में निडर कॉप शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में वापस आ गई हैं। रेस्क्यू 30 जनवरी को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में शुरू होगी।
 
'मर्दानी 3' का निर्देशन अभिराज मिनावाला ने किया है। फिल्म का निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया है। जहां मर्दानी ने मानव तस्करी की भयावह सच्चाई को दिखाया था, वहीं मर्दानी 2 में सिस्टम को चुनौती देने वाले एक साइकोपैथ सीरियल रेपिस्ट के खौफनाक दिमाग को उजागर किया गया था। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

आशिकी से रातोरात स्टार बनी थीं अनु अग्रवाल, एक हादसे ने बदल दी जिंदगी

आशिकी से रातोरात स्टार बनी थीं अनु अग्रवाल, एक हादसे ने बदल दी जिंदगीबॉलीवुड एक्ट्रेस अनु अग्रवाल 11 जनवरी को अपना 57वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। अनु अग्रवाल को 'आशिकी गर्ल' के नाम से भी जाना जाता है। साल 1990 में रिलीज हुई महेश भट्ट की फिल्म 'आशिकी' से अनु अग्रवाल रातोरात स्टार बन गई थीं। 'आशिकी' के बाद अनु अग्रवाल के घर के बाहर निर्देशकों की लाइन लगी रहती थी।

इस बीमारी से पीड़ित हैं फातिमा सना शेख, दंगल के सेट पर हो गई थी ऐसी हालत

इस बीमारी से पीड़ित हैं फातिमा सना शेख, दंगल के सेट पर हो गई थी ऐसी हालतबॉलीवुड एक्ट्रेस फातिमा सना शेख 11 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। फातिमा ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड एक्टर की थी। फातिमा को 2016 में रिलीज हुई फिल्म 'दंगल' से जबरदस्त पहचान मिली थी। इस फिल्म में उन्होंने आमिर खान की बेटी का रोल निभाया था।

रितिक रोशन के बर्थडे पर बहन पश्मीना ने लिखी दिल छू लेने वाली पोस्ट

रितिक रोशन के बर्थडे पर बहन पश्मीना ने लिखी दिल छू लेने वाली पोस्टबॉलीवुड सुपरस्टार रितिक रोशन 10 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस खास मौके पर उन्हें दुनियाभर से शुभकामनाएं मिल रही है। अभिनेत्री पश्मीना रोशन ने भी अपने कज़िन रितिक रोशन के जन्मदिन पर सोशल मीडिया के ज़रिए एक बेहद भावुक और प्यार भरा पोस्ट शेयर उन्हें बधाई दी है।

मिनी ड्रेस पहन जाह्नवी कपूर ने लगाई इंटरनेट पर आग, सिजलिंग अदाओं से ढाया कहर

मिनी ड्रेस पहन जाह्नवी कपूर ने लगाई इंटरनेट पर आग, सिजलिंग अदाओं से ढाया कहरबॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अपनी हॉट एंड ग्लैमरस अदाओं से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। जाह्नवी का इंस्टा अकाउंट उनकी बोल्ड तस्वीरों से भरा हुआ है। 28 साल की जाह्नवी हर आउटफिट में कहर ढाती दिखती हैं। इस बार जाह्नवी ने रेड कलर की फ्लोरल प्रिंट मिनी ड्रेस में अपनी सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है।

ऑस्कर 2026 की रेस में 'कांतारा चैप्टर 1' और 'तन्वी द ग्रेट', इस तरह मिली जगह

ऑस्कर 2026 की रेस में 'कांतारा चैप्टर 1' और 'तन्वी द ग्रेट', इस तरह मिली जगहऑस्कर 2026 भारत के लिए काफी खास होने वाला है। भारत की तरफ से फिल्म 'होमबाउंड' की ऑस्कर में एंट्री हुई है। इसके अलावा ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1', अनुपम खेर की 'तन्वी द ग्रेट' सहित चार भरतीय फिल्में भी ऑस्कर की बेस्ट फिल्म अवॉर्ड की रेस में शामिल है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com