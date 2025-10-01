बुधवार, 1 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Producer Namit Malhotra talks about Ramayana being the greatest saga and character
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 (12:53 IST)

रामायण पर बनी अन्य फिल्मों और शोज से कितनी अलग है 'रामायणम्', प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने किया खुलासा

Movie Ramayana
नमित मल्होत्रा, फिल्ममेकर, प्रोड्यूसर और DNEG के ग्लोबल CEO, जो विजुअल इफेक्ट्स, एनीमेशन और क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज में वर्ल्ड लीडर हैं, ने दुनिया के कुछ सबसे एंबिशियस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 
 
प्राइम फॉक्स लिमिटेड के फाउंडर और नॉन-एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में, और प्राइम फॉक्स स्टूडियोज के पीछे की ताकत के रूप में, नमित मल्होत्रा ने ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन – शिवा और द गारफील्ड मूवी जैसी दुनिया भर में हिट रहने वाली फिल्में बनाई हैं, जिन्होंने हर जगह दर्शकों का खूब दिल मिला है। 
 
एक दूर की सोच रखने वाले प्रोड्यूसर के रूप में, नमित ने कई ऑस्कर जीतने वाली इंटरनेशनल फिल्मों में काम करने के साथ, यह दिखाया है कि भारतीय रचनात्मकता दुनिया में क्या कुछ कर सकती है। अब वह अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट, 'रामायणम्' जिसका डायरेक्शन नीतेश तिवारी ने किया है, उसे पेश करने वाले हैं। 
बता दें कि यह एक पीढ़ी में एक बार देखने वाली खास फिल्म होने का वादा करती है। इस तरह की फिल्म पहले कभी इतनी बड़ी स्केल पर नहीं बनाई गई है। फिल्म रामायणम् 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है और इसे दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक भी माना जा रहा है।
 
फिल्म का पहला प्रोमो, जो 3 अगस्त को रिलीज़ हुआ था, ने आते ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। फैंस और इंडस्ट्री दोनों की ओर से इसे भारी खूब तारीफ मिली। प्रोमो का विजुअल स्केल, भावनाएं और असलीपन ने उम्मीदें और बढ़ा दिया है, और अब दर्शक बेसब्री से ट्रेलर और बड़े पर्दे पर फिल्म को देखने का इंतजार कर रहे हैं।
 
नमित ने कहा कि रामायण अब उनके जीवन का सबसे बड़ा काम बन गई है, जिसके बारे ने बात करते हुए उन्होंने कहा, हमें उसमें बहुत सफलता मिली है। और उसके बाद, जब रामायणम् को बनाने का मौका मिला, तो ऐसा लगा कि हमें उस कहानी को, उस दुनिया को उस तरीके से दिखाना चाहिए जिसकी वह असल में हक़दार है। 
 
उन्होंने कहा, क्योंकि यह हमारे देश में इतना बड़ा महत्व रखती है, जिसकी हम गहराई से पूजा करते हैं। इसलिए सवाल यह था कि हम इसे सही पैमाने पर लाने के लिए, टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी के मेल का इस्तेमाल करके, दुनिया के सामने कैसे ला सकते हैं? और यही आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा विज़न, प्रेरणा और केंद्र बन गया है।
उन्होंने बताया कि यह रामायणम् पहले देखी गई सभी कहानियों से अलग कैसे होगी, और कहा, हाँ, लोगों ने रामायण टीवी पर देखी है, छोटे पर्दे पर देखी है। लेकिन अब तक किसी ने इतने बड़े बजट में रामायण फिल्म नहीं बनाई है। नया ये होगा कि हम उस महाकाव्य युद्ध, सबसे बड़ी लड़ाइयां और बड़े किरदारों को बड़े परदे पर जिंदा होते देखेंगे। 
 
नमित ने कहा, अब तक रामायण ऐसे दिखाई गई है जैसे कोई स्टेज पर किया गया नाटक हो, जहां बस कहा जाता है 'यहाँ युद्ध हुआ था।' लेकिन हम वही पल दिखाना चाहते हैं, उसी पैमाने पर, जिस पर हमें गर्व हो। ताकि लोग देख सकें कि हमारी सोच और लेखन में जो भव्यता है, वह परदे पर कैसी दिखती है।
 
उन्होंने आगे कहा, दुनिया में कोई भी कहानी और कोई भी किरदार रामायण से बड़ा नहीं है। यही बात मेरे लिए एक चुनौती बन गई। क्यों हमारी यह कहानी आज तक दुनिया ने नहीं देखी? हम खुद ने भी इसे इस तरह कभी नहीं देखा और न ही दुनिया ने। मैं पूरी लगन से काम कर रहा हूं ताकि इसे इस तरह दिखा सकूँ कि हर कोई गर्व महसूस करे और लोगों को नई तरह से रामायण देखने का अनुभव मिले।
 
फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में, सनी देओल हनुमान के रूप में और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में नजर आएंगे। रामायणम् एक बड़ा और शानदार फिल्मी अनुभव होगा, क्योंकि यह सदाबहार कहानी कहने की शैली पर आधारित है।
 
इस फिल्म को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है और इसे नमित मल्होत्रा की प्राइम फोकस स्टूडियोज ने 8 बार ऑस्कर जीत चुके DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर बनाया है। यह फिल्म दो हिस्सों में रिलीज की जाएगी और यह दुनियाभर में आईमैक्स में दिखाई जाएगी। इसका पहला पार्ट जहां दिवाली 2026 पर और जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2027 के मौके पर रिलीज किया जाएगा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

दुनियाभर के पटकथा लेखकों को अपने विचार साझा करने का मंच देगा यशराज फिल्म्स, लॉन्च किया वाईआरएफ स्क्रिप्ट सेल

दुनियाभर के पटकथा लेखकों को अपने विचार साझा करने का मंच देगा यशराज फिल्म्स, लॉन्च किया वाईआरएफ स्क्रिप्ट सेलयशराज फ़िल्म्स ने अपनी 50 साल की विरासत में हमेशा कंटेंट-फॉरवर्ड कंपनी होने का प्रमाण दिया है, जिसने भारत की पॉप कल्चर और सिनेमा को अपनी पीढ़ी-परिभाषित फ़िल्मों के ज़रिए आकार दिया है। अब अगली पीढ़ी के लेखकों को खोजने और उनके साथ रचनात्मक सहयोग करने के उद्देश्य से कंपनी ने वाईआरएफ स्क्रिप्ट सेल लॉन्च ‍किया है।

आनंद आहूजा के घर फिर गूंजेगी किलकारियां, 40 साल की उम्र में दूसरी बार मां बनने वाली हैं सोनम कपूर

आनंद आहूजा के घर फिर गूंजेगी किलकारियां, 40 साल की उम्र में दूसरी बार मां बनने वाली हैं सोनम कपूरबॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर साल 2018 में बिजनेसमैन आनंद आहूजा संग शादी रचाने के बाद भले ही फिल्मों में नजर नहीं आई हो, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर छाई रहती हैं। कपल ने 2022 में अपने पहले बेटे वायु का स्वागत किया था।

'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' का एक्टर ड्रग्स केस में गिरफ्तार, पुलिस ने 40 करोड़ की नशीली दवा के साथ पकड़ा

'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' का एक्टर ड्रग्स केस में गिरफ्तार, पुलिस ने 40 करोड़ की नशीली दवा के साथ पकड़ाकरण जौहर की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' में नजर आए एक्टर विशाल ब्रह्मा को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया है। एक्टर को चेन्नई एयरपोर्ट से रेवेन्यू इंटेलिजेंस निदेशालय ने 40 करोड़ रुपए की अवैध नशीली दवा मेथाक्वालोन के साथ पकड़ा गया।

जुबीन गर्ग केस में पुलिस का बड़ा एक्शन, सिंगर के मैनेजर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक को किया गिरफ्तार

जुबीन गर्ग केस में पुलिस का बड़ा एक्शन, सिंगर के मैनेजर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक को किया गिरफ्तारअसम के फेमस सिंगर जुबीन गर्ग की मौत की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। सिंगर का 19 सितंबर को सिंगापुर में समुंद्र में तैरते समय निधन हो गया था। अब इस मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर श्‍यामकानु महांता को गिरफ्तार कर लिया गया है।

श्रेया घोषाल की आवाज में गूंजा जुबीन का जादू, गुवाहाटी में झूम उठा स्टेडियम, 25,000 दर्शकों ने मिलकर गाया – ‘मायाबिनी रातिर बुकुट

श्रेया घोषाल की आवाज में गूंजा जुबीन का जादू, गुवाहाटी में झूम उठा स्टेडियम, 25,000 दर्शकों ने मिलकर गाया – ‘मायाबिनी रातिर बुकुटICC Women's World Cup 2025 : बॉलीवुड गायिका श्रेया घोषाल (Shreya Ghoshal) की शानदार प्रस्तुती से 14वें महिला विश्व कप का यहां एसीए बरसापारा स्टेडियम में शानदार आगाज हुआ, जहां असम के दिवंगत गायक जुबीन गर्ग (Zubeen Garg) को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। भारत-श्रीलंका मैच के मध्यांतर के दौरान घोषाल ने जुबीन को समर्पित 13 मिनट की प्रस्तुति से लगभग 25,000 दर्शकों का मन मोह लिया। उन्होंने जुबीन के लोकप्रिय गानों को विश्व कप के थीम गीत ‘ब्रिंग इट होम’के साथ प्रस्तुत किया।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com