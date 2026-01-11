रविवार, 11 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Indian Idol 3 winner Prashant Tamang dies at 43 due to cardiac arrest
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 11 जनवरी 2026 (15:54 IST)

'इंडियन आइडिल 3' के विनर प्रशांत तमांग का निधन, कार्डियक अरेस्ट की वजह से 43 साल की उम्र ली अंतिम सांस

Indian Idol 3 winner passes away
पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' के सीजन 3 के विनर प्रशांत तमांग का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट के चलते उन्होंने 43 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। प्रशांत हाल ही में वेब सीरीज 'पाताल लोक' के दूसरे सीजन में भी नजर आए थे। 
 
प्रशांत के म्यूजिक पार्टनर भावेन धनक ने एक इंस्टा पोस्ट कर उनके निधन को कंफर्म किया है। उन्होंने दुख जताते हुए इंस्टा स्टोरी पर लिखा, 'विश्वास नहीं होता कि तुम चले गए मेरे भाई।'
 
खबरों के अनुसार प्रशांत तमांग को रविवार 11 जनवरी को नई दिल्ली स्थिति अपने घर पर कार्डियक अरेस्ट आया। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। मगर वहां पहुंचने पर डॉक्टर्स ने प्रशांत को मृत घोषित कर दिया। प्रशांत की मौत किस वजह से हुई इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 
 
प्रशांत के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। सिंगर के परिवार को गहरा सदमा लगा है। प्रशांत तमांग कोलकाता पुलिस फोर्स के पूर्व अधिकारी थे। उन्होंने कई नेपाली फिल्मों में भी काम ‍किया था। 
 
प्रशांत तमांग ने साल 2007 में सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 3 में पार्टिसिपेट किया था। शो में उन्होंने अपनी गायकी से सभी का दिल जीत लिया था। वह इस शो के विनर भी बने थे। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'द राजा साब' में प्रभास की एंट्री पर थिएटर में फैंस ने की आरती, थाली गिरने पर लगी आग

'द राजा साब' में प्रभास की एंट्री पर थिएटर में फैंस ने की आरती, थाली गिरने पर लगी आगसाउथ सुपरस्टार प्रभास की हालिया रिलीज फिल्म 'द राजा साब' को लेकर अलग ही बज बना हुआ है। प्रभास के फैंस कहीं सिनेमाघरों के बाहर आतिशबाजी कर रहे हैं तो कहीं मगरमच्छ की डमी लेकर पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में प्रभास के फैंस उनके एंट्री सीन, उनके गाने और मगरमच्छ के फाइट सीन के दौरान चिल्लाते और कॉन्फेटी फेंकते दिख रहे हैं।

सुकुमार राइटिंग्स ने फिल्ममेकर सुकुमार गरु के जन्मदिन पर दिया उन्हें खास सम्मान

सुकुमार राइटिंग्स ने फिल्ममेकर सुकुमार गरु के जन्मदिन पर दिया उन्हें खास सम्मानसाउथ के फेमस फिल्ममेकर सुकुमार गरु 11 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस मौके पर सुकुमार राइटिंग्स ने एक दिल से जुड़ा संदेश साझा किया, जिसमें उस फिल्ममेकर को सम्मान दिया गया जिसकी पहचान नएपन, मेहनत और बेखौफ कहानी कहने से बनी है।

बुराई का खात्मा करने फिर आ रहीं रानी मुखर्जी, मर्दानी 3 की रिलीज डेट का हुआ ऐलान

बुराई का खात्मा करने फिर आ रहीं रानी मुखर्जी, मर्दानी 3 की रिलीज डेट का हुआ ऐलानयशराज फिल्म्स की सुपरहिट फ्रेंचाइजी 'मर्दानी' दर्शकों का दिल जीतती आ रही है। साल 2014 में रिलीज हुई 'मर्दानी' में रानी मुखर्जी ने एक सशक्त अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय की भूमिका निभाकर दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया था। इसके बाद 2019 में 'मर्दानी 2' बनाई गई।

आशिकी से रातोरात स्टार बनी थीं अनु अग्रवाल, एक हादसे ने बदल दी जिंदगी

आशिकी से रातोरात स्टार बनी थीं अनु अग्रवाल, एक हादसे ने बदल दी जिंदगीबॉलीवुड एक्ट्रेस अनु अग्रवाल 11 जनवरी को अपना 57वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। अनु अग्रवाल को 'आशिकी गर्ल' के नाम से भी जाना जाता है। साल 1990 में रिलीज हुई महेश भट्ट की फिल्म 'आशिकी' से अनु अग्रवाल रातोरात स्टार बन गई थीं। 'आशिकी' के बाद अनु अग्रवाल के घर के बाहर निर्देशकों की लाइन लगी रहती थी।

इस बीमारी से पीड़ित हैं फातिमा सना शेख, दंगल के सेट पर हो गई थी ऐसी हालत

इस बीमारी से पीड़ित हैं फातिमा सना शेख, दंगल के सेट पर हो गई थी ऐसी हालतबॉलीवुड एक्ट्रेस फातिमा सना शेख 11 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। फातिमा ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड एक्टर की थी। फातिमा को 2016 में रिलीज हुई फिल्म 'दंगल' से जबरदस्त पहचान मिली थी। इस फिल्म में उन्होंने आमिर खान की बेटी का रोल निभाया था।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com