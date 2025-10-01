बुधवार, 1 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 (14:41 IST)

कभी मुंबई में ऑफिस बॉय कर काम करते थे ऋषभ शेट्टी, बोले- कांतारा ने जिंदगी बदल दी

Kantara Chapter 1
कन्नड़ स्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। हाल ही में इस फिल्म के मुख्य कलाकार और निर्देशक ऋषभ शेट्टी प्रमोशन को मुंबई पहुंचे। 
 
ऋषभ के साथ उनकी पत्नी प्रगति शेट्टी थीं, जो फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी हैं, और फिल्म की महिला लीड, रुक्मिणी बसंत। इस इवेंट में निर्माता चालुवे गौड़ा, सिनेमैटोग्राफर अरविंद कश्यप और डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थादानी की भी मौजूदगी रही।
 
इस दौरान ऋषभ ने फिल्म के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी कई खुलासे किए हैं। ऋषभ शेट्टी ने कहा कि आज यह साबित हो गया कि एक फिल्म क्या कर सकती है। फिल्म कांतारा करके वह आज कहां से कहां पहुंच गए हैं। फिल्म कांतारा ने मुझे प्यार और मान-सम्मान सबकुछ दिया है। 
 
उन्होंने कहा, इसके आगे अब मैं क्या कहता हूं। मैंने तो इन सब के बारे में सोचा भी नहीं था। जिस सिनेमा को हम भगवान की तरह पूजते हैं, उसी सिनेमा ने हमें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। 
 
ऋषभ शेट्टी ने बताया कि उनके लिए मुंबई स्पेशल है। उन्होंने मुंबई में ऑफिस बॉय से लेकर ड्राइवर तक का काम किया था। कई मायनों में मुंबई उनके लिए स्पेशल है। ऋषभ शेट्टी ने कहा कि साल 2008 में वह मुंबई आए थे। यहां अंधेरी वेस्ट में एक प्रोडक्शन हाउस था, जिसमें वह ऑफिस बॉय का काम किया करते थे। इसके अलावा, वह एक निर्माता के ड्राइवर भी थे। उस समय कभी नहीं सोचा था कि यहां तक पहुंच पाउंगा।
 
होम्बले फिल्म्स और ऋषभ शेट्टी की कांताराः चैप्टर 1 दुनिया भर में 2 अक्टूबर को कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज होगी।
