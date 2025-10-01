राखी सावंत ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया अपना पापा, तान्या मित्तल के लग्गरी लाइफस्टाइल के दावों पर किया कटाक्ष

ड्रामा क्वीन राखी सावंत अपने बेबाद और चुलबुले अंदाज के लिए फेमस हैं। अक्सर अपने बयानों के लिए छाई रहने वाली राखी बीते कुछ महीनों से गायब थीं। हालांकि बीते दिन उन्हें 'पति पत्नी और पंगा' के सेट पर अविका गोर की शादी में देखा गया। इस दौरान राखी ने अपने गायब होने की वजह के बारे में भी बताया।

पैपराजी से बात करते हुए राखी सावंत ने कहा कि आपको पता है कि कुछ वक्त पहले मेरी मां और पापा का देहांत हुआ है। दर्द में थी मैं। इसलिए तुम सबकी नजरों से छुप रही थी। इस दौरान राखी ने 'बिग बॉस 19' की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के दावों पर भी रिएक्ट किया।

राखी सावंत ने कहा, मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरी मां ने एक चिट्ठी छोड़ी थी कि तुम्हारे तो असली पापा डोनाल्ड ट्रम्प हैं। मैंने तो पूरा का पूरा मिया खलीफा खरीद लिया है। ओह सॉरी बुर्ज खलीफा। जा रही हूं बिग बस में बहुत जल्द। और धमाक मचाऊंगी।

राखी सावंत ने तान्या मित्तल के लग्जरी लाइफस्टाइल के दावों पर चुटकी लेते हुए कहा, तान्या मित्तल से ज्यादा अमीर मैं हूं। ठीक है। बुर्ज खलीफा में मेरे 4-5 फ्लैट हैं। दुबई में मेरे कई विला हैं। बकलावा-हकलावा तो मैं सुबह नाश्ते में खाती हूं। वहां खजूर-वजूर, घी-वी, ये सबकुछ तो... उसी से मैं नहाती हूं।

राखीन ने कहा, और गोल्ड के तारों वाली, चांदी के तारों वाली साड़ियां पहनती हूं। हीरे-जवाहरात देखो मेरे, 200 मेरे बॉडीगार्ड हैं। आप समझ रहे हो? और इतने आगे पीछे नौकर हैं, अगर मुझे घर में बाथरूम भी जाना पड़ता है तो साइकिल में जाना पड़ता है। इतना बड़ा घर है मेरा। तो तान्या तुम बहुत छोटी हो।