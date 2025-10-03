ऑनलाइन गेम में अक्षय कुमार की बेटी से मांगी न्यूड फोटो, एक्टर ने CM से की अपील
अक्षय कुमार ने बताया कि कुछ महीने पहले उनकी बेटी मोबाइल पर ऑनलाइन वीडियो गेम खेल रही थी। इस दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने पहले दोस्ताना अंदाज़ में संदेश भेजे और धीरे-धीरे बातचीत आगे बढ़ाई। लेकिन अचानक उस व्यक्ति ने उनकी बेटी से अश्लील फोटो भेजने की मांग कर दी।
बेटी की सूझबूझ ने टाला खतरा
अभिनेता ने कहा कि उनकी बेटी ने तुरंत मोबाइल बंद कर दिया और माँ को पूरी बात बता दी। इस सतर्कता ने उसे साइबर अपराधियों के जाल में फंसने से बचा लिया। अक्षय ने कहा कि यह एक गंभीर समस्या है, जहाँ बच्चे आसानी से फंस सकते हैं और कई मामलों में ब्लैकमेल या आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है।
मुख्यमंत्री से विशेष अपील
मुंबई में आयोजित साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में यह मामला साझा किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को इतिहास और गणित पढ़ाया जाता है, लेकिन साइबर सुरक्षा की पढ़ाई जरूरी है क्योंकि आज यह अपराध सड़कों के अपराध से भी बड़ा खतरा बन चुका है। उन्होंने मांग की कि महाराष्ट्र के स्कूलों में कक्षा 7 से 10 तक साइबर सुरक्षा पर साप्ताहिक क्लास होनी चाहिए।