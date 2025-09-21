विश्व कप से पहले भारतीय महिला टीम के समर्थन में आगे आए अक्षय कुमार

आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत के लिए जैसे-जैसे उत्साह बढ़ रहा है, बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने महिला टीम के समर्थन में देश को एकजुट करने के लिए अपनी आवाज उठाई है। अभिनेता ने जियोस्टार के साथ एक वीडियो में प्रशंसकों से महिला क्रिकेट के लिए भी उतना ही जुनून और समर्थन दिखाने का आग्रह किया जितना वे पुरुष क्रिकेट टीम के लिए करते हैं।

महिला टीम का समर्थन करने के महत्व पर बात करते हुए, अक्षय कुमार ने 2017 विश्व कप फाइनल देखने के अपने अनुभव को याद किया और अपनी भावनाएँ साझा कीं। उन्होंने कहा, "मुझे आज भी 2017 विश्व कप फाइनल याद है। मैं स्कॉटलैंड से ट्रेन पकड़कर फाइनल देखने स्टेडियम गया था। तभी मैंने हमारी महिला क्रिकेट टीम का जुनून देखा। मैं क्यों गया था? क्योंकि तभी मुझे समझ आया कि क्रिकेट में कोई जेंडर नहीं होता। सिर्फ़ एक जर्सी, एक जुनून और एक टीम होती है। टीम इंडिया। हम आमतौर पर पुरुष टीम का उत्साहवर्धन करते हैं। लेकिन असली समर्थन तब मिलेगा जब हम अपनी महिला टीम का भी उतना ही उत्साहवर्धन करेंगे जितना हम पुरुष टीम का करते हैं।''



2017 was close, will #TeamIndia chase glory at the ICC Women’s World Cup at HOME in 2025?



Akshay Kumar is cheering for the #WomenInBlue … kyunki jersey same, toh jazbaa bhi same! Are you joining the roar?#CWC25 starts SEP 30 on Star Sports & JioHotstar! pic.twitter.com/2XPjT8Q8rd — Star Sports (@StarSportsIndia) September 21, 2025

अक्षय ने कहा कि असली प्रशंसक वह होता है जो हर खिलाड़ी के साथ खड़ा होता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। यही असली नीले रंग की निशानी है। 'जर्सी वही, जज्बा वही!'

वीडियो में, अक्षय भारतीय उप-कप्तान स्मृति मंधाना की 18 नंबर की जर्सी पकड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जो इस बात को पुख्ता करता है कि चाहे विराट कोहली हों या स्मृति मंधाना, जर्सी एक ही रहती है। (एजेंसी)