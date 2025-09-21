गांगुली की सीएबी अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध वापसी तय

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की सोमवार को यहां होने वाली बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निर्विरोध अध्यक्ष पद पर वापसी तय है, लेकिन उनका दूसरा कार्यकाल अधिक चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि हाल के महीनों में संघ वित्तीय अनियमितताओं और विश्वसनीयता संबंधी चिंताओं से जूझ रहा है।

गांगुली के नेतृत्व वाले पूरे पैनल - बबलू कोलाय (सचिव), मदन मोहन घोष (संयुक्त सचिव), संजय दास (कोषाध्यक्ष) और अनु दत्ता (उपाध्यक्ष) - का भी निर्विरोध चुना जाना तय है।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के पूर्व अध्यक्ष 53 वर्षीय गांगुली अपने बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली का स्थान लेंगे, जिन्हें लोढ़ा समिति के निर्देशों के अनुसार कार्यकारी पदों पर छह साल की समय सीमा पूरी होने के बाद पद छोड़ना पड़ा था।

हाल के दिनों में विवादों की एक श्रृंखला के कारण सीएबी की छवि को नुकसान पहुंचा है, जबकि रणजी ट्रॉफी टीम का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा है।

वित्त समिति के सदस्य सुब्रत साहा पर हाल ही में दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया तथा हितों के टकराव का दोषी पाए जाने पर उन्हें उप-समिति की गतिविधियों से प्रतिबंधित कर दिया गया।

इससे पहले अगस्त में संयुक्त सचिव देबब्रत दास को वित्तीय कदाचार के आरोपों के चलते छह महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था।

गांगुली ने पिछले रविवार को नामांकन भरा था और तब उन्होंने बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में अपनी दूसरी पारी की प्राथमिकताएं बताई थी। इनमें बंगाल के प्रथम श्रेणी क्रिकेट को मजबूत करना, बंगाल प्रो टी-20 लीग को बढ़ावा देना, महिला क्रिकेट को बढ़ावा देना और जमीनी स्तर पर ढांचे का विकास करना शामिल है।

उन्होंने कहा, ‘‘क्रिकेट व्यवस्था को आगे बढ़ाना होगा। मैं हमारे रणजी ट्रॉफी क्रिकेटरों से बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन टीम में बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। आख़िरकार, खिलाड़ियों का कौशल मायने रखता है। एक प्रशासक के तौर पर मैं उनकी हर संभव मदद करूंगा।’’

अध्यक्ष के रूप में अपनी वापसी के बारे में गांगुली ने कहा, ‘‘मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मेरा समर्थन किया। ईडन गार्डन्स में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाले हैं।’’

गांगुली 28 सितंबर को बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक में सीएबी का प्रतिनिधित्व करेंगे। (भाषा)