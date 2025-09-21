वाराणसी में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के लिए गंगा आरती [VIDEO]

भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें रविवार शाम एक बार फिर मैदान पर आमने-सामने होंगी। भारतीयों की जीत की मंगल कामना के साथ यहां अस्सी घाट पर गंगा आरती का आयोजन किया गया जिसमें नमामि गंगे के सदस्यों के साथ-साथ बटुक भी शामिल हुए।

आयोजन के संयोजक राजेश शुक्ला ने बताया कि भारतीय क्रिकेटरों की तस्वीरों और बैट के साथ गंगा आरती की गई। एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारतीय टीम के साथ देश के 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं।



