श्वेता तिवारी कभी 500 रुपए की सैलरी पर करती थीं नौकरी, प्रेरणा बनकर घर-घर बनाई पहचान

टीवी से लेकर फिल्मों और वेब सीरीज तक अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुकी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी 4 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। श्वेता की फिटनेस और ग्लैमरस अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल हैं कि वह 45 साल की हो गई हैं। श्वेता अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर छाई रहती हैं।

एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले श्वेता एक ट्रैवल एजेंसी में काम करती थीं, जहां उन्हें केवल 500 रुपए महीना मिलता था। इसके बाद श्वेता ने भोजपुरी इंडस्ट्री से होते हुए टीवी तक का सफर तय किया। श्वेता ने भोजपुरी, पंजाबी और नेपाली फिल्मों में काम किया।

इसके बाद श्वेता ने 'कसौटी जिंदगी की' से टीवी की दुनिया में कदम रखा। इस शो में श्वेता ने प्रेरणा का किरदार निभाकर घर-घर पहचान बनाई। इस सीरियल के बाद श्वेता तिवारी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। श्वेता तिवारी सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 4' का हिस्सा भी बनीं। वह बिग बॉस की विनर भी बनी थीं।

श्वेता तिवारी की लव लाइफ भी काफी मुश्किल भरी रही हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही 18 साल की उम्र में 1998 में राजा चौधरी संग शादी रचा ली थी। 20 साल की उम्र में श्वेता एक बेटी पलक तिवारी की मां भी बन गईं। हालांकि राजा चौधरी संग उनका रिश्ता ज्यादा नहीं चला और दोनों 2007 में अलग हो गए।

राजा चौधरी से तलाक के बाद श्वेता तिवारी की लाइफ में अभिनव कोहली आ गए। 3 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद श्वेता और अभिनव ने साल 2013 में शादी रचा ली। दोनों का एक बेटा रेयांश हैं। हालांकि अभिनव संग भी श्वेता तिवारी का रिश्ता जल्द टूट गया। श्वेता ने अभिनव पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए साल 2019 में तलाक ले लिया।

श्वेता तिवारी अब अपने दोनों बच्चों पलक और रेयांश की परवरिश अकेले ही कर रही हैं। श्वेता की बेटी पलक तिवारी भी इंडस्ट्री में कदम रख चुकी हैं। उन्होंने सलमान खान की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' से बॉलीवुड डेब्यू किया हैं।