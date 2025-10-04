शनिवार, 4 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. shweta tiwari used to work in travel firm her earning was 500 rs monthly
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 (11:02 IST)

श्वेता तिवारी कभी 500 रुपए की सैलरी पर करती थीं नौकरी, प्रेरणा बनकर घर-घर बनाई पहचान

Shweta Tiwari Birthday
टीवी से लेकर फिल्मों और वेब सीरीज तक अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुकी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी 4 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। श्वेता की फिटनेस और ग्लैमरस अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल हैं कि वह 45 साल की हो गई हैं। श्वेता अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर छाई रहती हैं।
 
एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले श्वेता एक ट्रैवल एजेंसी में काम करती थीं, जहां उन्हें केवल 500 रुपए महीना मिलता था। इसके बाद श्वेता ने भोजपुरी इंडस्ट्री से होते हुए टीवी तक का सफर तय किया। श्वेता ने भोजपुरी, पंजाबी और नेपाली फिल्मों में काम किया। 
 
इसके बाद श्वेता ने 'कसौटी जिंदगी की' से टीवी की दुनिया में कदम रखा। इस शो में श्वेता ने प्रेरणा का किरदार निभाकर घर-घर पहचान बनाई। इस सीरियल के बाद श्वेता तिवारी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। श्वेता तिवारी सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 4' का हिस्सा भी बनीं। वह बिग बॉस की विनर भी बनी थीं।  
श्वेता तिवारी की लव लाइफ भी काफी मुश्किल भरी रही हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही 18 साल की उम्र में 1998 में राजा चौधरी संग शादी रचा ली थी। 20 साल की उम्र में श्वेता एक बेटी पलक तिवारी की मां भी बन गईं। हालांकि राजा चौधरी संग उनका रिश्ता ज्यादा नहीं चला और दोनों 2007 में अलग हो गए। 
 
राजा चौधरी से तलाक के बाद श्वेता तिवारी की लाइफ में अभिनव कोहली आ गए। 3 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद श्वेता और अभिनव ने साल 2013 में शादी रचा ली। दोनों का एक बेटा रेयांश हैं। हालांकि अभिनव संग भी श्वेता तिवारी का रिश्ता जल्द टूट गया। श्वेता ने अभिनव पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए साल 2019 में तलाक ले लिया। 
 
श्वेता तिवारी अब अपने दोनों बच्चों पलक और रेयांश की परवरिश अकेले ही कर रही हैं। श्वेता की बेटी पलक तिवारी भी इंडस्ट्री में कदम रख चुकी हैं। उन्होंने सलमान खान की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' से बॉलीवुड डेब्यू किया हैं। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

ऑनलाइन गेम में अक्षय कुमार की बेटी से मांगी न्यूड फोटो, एक्टर ने CM से की अपील

ऑनलाइन गेम में अक्षय कुमार की बेटी से मांगी न्यूड फोटो, एक्टर ने CM से की अपीलबॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि उनकी बेटी से ऑनलाइन गेम खेलते समय एक अजनबी ने न्यूड फोटो भेजने की मांग की। उन्होंने कहा कि बेटी की सूझबूझ से बड़ा खतरा टल गया। अक्षय कुमार ने यह घटना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के दौरान साझा की और मांग की कि स्कूलों में कक्षा 7 से 10 तक के छात्रों को साइबर सुरक्षा पढ़ाई जाए।

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को कांतारा चैप्टर 1 ने दिया झटका, जानें पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को कांतारा चैप्टर 1 ने दिया झटका, जानें पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शनसनी संस्कारी की नई फिल्म ‘तुलसी कुमारी’ ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है। गुरुवार को फिल्म ने ओपनिंग डे पर 10.11 करोड़ का कलेक्शन किया। दशहरा और गांधी जयंती की छुट्टियों का फिल्म को बड़ा फायदा मिला, हालांकि दक्षिण भारत में ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने इसकी रफ्तार को प्रभावित किया। अब नजरें वीकेंड के बिजनेस पर टिकी हैं।

कांतारा: ए लीजेंड चैप्टर 1 रिव्यू: ऋषभ शेट्टी का प्रीक्वल इतिहास, पौराणिकता और रोमांस का संगम

कांतारा: ए लीजेंड चैप्टर 1 रिव्यू: ऋषभ शेट्टी का प्रीक्वल इतिहास, पौराणिकता और रोमांस का संगमकांतारा: ए लीजेंड – चैप्टर 1 एक महाकाव्यात्मक प्रीक्वल है जो चौथी शताब्दी के कर्नाटक की लोककथाओं, देवी-देवताओं और जनजातीय संघर्ष को जीवंत करता है। ऋषभ शेट्टी की शानदार अभिनय और अरविंद एस. कश्यप की सिनेमैटोग्राफी हर फ्रेम को रोमांचक बनाती है। रोमांस, पौराणिकता और ऐतिहासिक सटीकता के संगम के साथ यह फिल्म दर्शकों को एक अनूठा अनुभव देती है और भारतीय सिनेमा की ताकत को फिर से साबित करती है।

दुर्गा पूजा में आलिया भट्ट का खूबसूरत एथनिक लुक, ढाका की साड़ी और डीपनेक ब्लाउज में दिए पोज

दुर्गा पूजा में आलिया भट्ट का खूबसूरत एथनिक लुक, ढाका की साड़ी और डीपनेक ब्लाउज में दिए पोजबॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट एक्टिंग के अलावा अपने दिलकश लुक से भी फैंस का दिल जीत लेती हैं। आलिया हाल ही में मुंबई में मुखर्जी परिवार की तरफ से आयोजिक दुर्गा पूजा पंडाल में माता रानी के दर्शन करने पहुंचीं। इस दौरान आलिया ने अपने एथनिक लुक से फैंस का दिल जीत लिया।

3डी एनिमेशन 'महायोद्धा राम' का नया पोस्टर रिलीज, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म

3डी एनिमेशन 'महायोद्धा राम' का नया पोस्टर रिलीज, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्मकॉन्टिलो पिक्चर्स और इल्युजन रीऐलिटी स्टूडियो के बैनर तले बनी 3डी एनिमेशन फिल्म 'महायोद्धा राम' का ब्रांड न्यू पोस्टर दशहरा के दिन फिल्म मेकर्स के द्वारा रिलीज किया गया। भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित 'महायोद्धा राम' को दिवाली के समय 17 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com