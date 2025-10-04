राम चरण के दशहरा भाषण ने जीता फैंस का दिल, बताया अपने नाम का मतलब

दशहरा का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। साउथ सुपरस्टार राम चरण भी राष्ट्रीय राजधानी के बालाजी रामलीला मैदान में रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी शानदार हिंदी से सभी को प्रभावित किया।

अपनी फ़िल्म ‘आरआरआर’ के लिए दुनिया भर में पहचान बनाने वाले राम चरण को इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था।

राम चरण ने अपने नाम का अर्थ बताते हुए कहा, मेरा पूरा नाम राम चरण तेजा कोनिडेला है। इसका अर्थ है जो राम के चरणों में है, वह हनुमान है। मैं वहीं रहता हूं जहाँ राम होते हैं। आप सब में राम हैं, और आप सब ने मुझे बुलाया। मैं उसके लिए यहां आया हूं।

उन्होंने कहा कि साउथ से आने के बावजूद उन्हें नॉर्थ में जो प्यार मिला है, वह सिर्फ़ उनकी फ़िल्म और दर्शकों के 'बड़े दिल' की वजह से है। 'आरआरआर' स्टार ने इस निमंत्रण और स्नेह के लिए भगवान राम और दर्शकों का आभार व्यक्त किया।

राम चरण ने दशहरा के दौरान अपनी तीरंदाजी की स्किल्स दिखाई। उन्होंने रावण के पुतले पर तीर चलाए। राम चरण जल्द ही फिल्म 'पेड्डी' में नजर आने वाले हैं।