शनिवार, 4 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 (17:21 IST)

45 साल की श्वेता तिवारी का बिकिनी लुक देख फैंस हो जाते हैं मदहोश, बोल्डनेस के मामले में बेटी को देती हैं मात

Shweta Tiwari
एक्ट्रेस श्वेता तिवारी 45 साल की उम्र में भी अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। श्वेता का स्टाइलिश अंदाज देखकर कहना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। हॉटनेस के मामले में श्वेता अपनी 24 साल की बेटी पलक को भी मात देती हैं। 
 
श्वेता अक्सर अपनी बिकिनी तस्वीरों से भी सोशल मीडिया पर आग लगा देती हैं। कभी समंदर के किनारे तो कभी स्विमिंग पूल में वह बिकिनी पहने चिल करती नजर आती हैं। 
 
तस्वीर में वह ब्लैक कलर की बिकिनी पहने समंदर किनारे बेहद सिजलिंग अंदाजमें पोज देती दिख रही हैं। 
 
ब्लू बिकिनी में समंदर किनारे वॉक करते हुए श्वेता अपना किलर फिगर फ्लॉन्ट कर रही हैं। 
 
व्हाइट बिकिनी में श्वेता तिवारी के इस सुपर सिजलिंग अंदाज ने फैंस को मदहोश कर दिया है। 
 
श्वेता तिवारी को कसौटी जिंदगी की से जबरदस्त पहचान मिली है। वह कई टीवी और रियलिटी शो में नजर आ चुकी हैं। 
 
