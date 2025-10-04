शनिवार, 4 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. bigg boss 19 weekend ka vaar promo salman khan bashes kunickaa sadanand
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 (14:02 IST)

Bigg Boss 19 : सलमान खान ने लगाई कुनिका सदानंद को फटकार, बोले- अपनी इज्जत अपने हाथ में है...

Bigg Boss 19 Update
'बिग बॉस 19' के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में सलमान खान कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाते नजर आते हैं। इस हफ्ते वीकेंड का वार एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाला है। इस बार सलमान खान फुल एग्रेशन में दिखाई देंगे। कुनिका सदानंद भी सलमान के निशाने पर आने वाली हैं। 
 
हाल ही में शो का प्रोमो सामने आया है। प्रोमो में सलमान खान ने अमाल मलिक से सवाल किया कि आपने क्या कहा था? इसपर अमाल ने जवाब दिया, 'अशनूर के बारे में कुछ कहते हैं तो अभिषेक को सुरसुरी लग जाती है।' इसपर कुनिका सदानंद ने कहा कि नहीं इन्होंने बजाज को सुरसुरी नहीं कहा था बल्कि 'उसमें सुरसुरी हो जाती है' कहा था। 
 
कुनिका की बात सुनकर सलमान खान कहते हैं, कुनिका...अपनी इज्जत अपने हाथ में है। आप वही गलतियां बार-बार दोहरा रही हैं। पूरी मुसीबत की जड़ कुनिका जी हैं। ये तथ्य है। 
सलमान खान की बात सुनकर कुनिका उन्हें बीच में टोकने की कोशिश करती हैं। लेकिन सलमान खान ने आंखें दिखाते हुए बोला, 'कुनिका एक सेकंड...।' 
 
बता दें कि हाल ही में हुए कैप्टेंसी टास्क के दौरान अमाल ने अशनूर के लिए कहा था कि वो भौंकती हैं। अशनूर के लिए ऐसा सुनकर अभिषेक बजाज भड़क गए थे। इसके बाद अभिषेक और अमाल के बीच धक्का-मुक्की हो गई। अमाल और अभिषेक हुई लड़ाई में कुनिका ने चिंगारी लगाई थी, इसकी वजह से सलमान ने उन्हें फटकार लगाई। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

पंकज त्रिपाठी का अतरंगी लुक देख शॉक्ड हुए रणवीर सिंह, बोले- हम सुधर गए और आप बिगड़ गए...

पंकज त्रिपाठी का अतरंगी लुक देख शॉक्ड हुए रणवीर सिंह, बोले- हम सुधर गए और आप बिगड़ गए...रणवीर सिंह बॉलीवुड के सबसे एनर्जेटिक एक्टर में से एक हैं। वह अपने अतरंगी फैशन के लिए भी छाए रहते हैं। लेकिन इस बार पंकज त्रिपाठी का लुक देखकर रणवीर भी शॉक्ड को गए हैं। हमेशा सादे-सिंपल नजर आने वाले पंकज त्रिपाठी का डिफरेंड लुक देख हर कोई हैरान है।

हादसा नहीं साजिश थी जुबीन गर्ग की मौत, सिंगर को दिया गया था जहर, म्यूजिक बैंड के सदस्य का दावा

हादसा नहीं साजिश थी जुबीन गर्ग की मौत, सिंगर को दिया गया था जहर, म्यूजिक बैंड के सदस्य का दावाअसम के फेमस सिंगर जुबीन गर्ग की मौत का राज गहराता जा रहा है। जुबीन का 19 सितंबर को सिंगापुर में समुंद्र में डुबने से निधन हो गया था। वह सिंगापुर नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने गए थे। वहीं अब गिरफ्तारी के बाद संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी ने जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महांता पर गंभीर आरोप लगाया है।

रश्‍मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने गुपचुप तरीके से की सगाई, जानिए कब लेंगे सात फेरे

रश्‍मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने गुपचुप तरीके से की सगाई, जानिए कब लेंगे सात फेरेसाउथ स्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना लंबे समय से अपने रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में हैं। वहीं अब खबर आ रही है कि विजय और रश्मिका ने सगाई कर ली है। दोनों ने एक प्राइवेट सेरेमनी में सगाई की, जिसमें सिर्फ परिवार के सदस्य कुछ करीबी दोस्त शामिल हुए।

श्वेता तिवारी कभी 500 रुपए की सैलरी पर करती थीं नौकरी, प्रेरणा बनकर घर-घर बनाई पहचान

श्वेता तिवारी कभी 500 रुपए की सैलरी पर करती थीं नौकरी, प्रेरणा बनकर घर-घर बनाई पहचानटीवी से लेकर फिल्मों और वेब सीरीज तक अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुकी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी 4 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। श्वेता की फिटनेस और ग्लैमरस अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल हैं कि वह 45 साल की हो गई हैं। श्वेता अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर छाई रहती हैं।

ऑनलाइन गेम में अक्षय कुमार की बेटी से मांगी न्यूड फोटो, एक्टर ने CM से की अपील

ऑनलाइन गेम में अक्षय कुमार की बेटी से मांगी न्यूड फोटो, एक्टर ने CM से की अपीलबॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि उनकी बेटी से ऑनलाइन गेम खेलते समय एक अजनबी ने न्यूड फोटो भेजने की मांग की। उन्होंने कहा कि बेटी की सूझबूझ से बड़ा खतरा टल गया। अक्षय कुमार ने यह घटना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के दौरान साझा की और मांग की कि स्कूलों में कक्षा 7 से 10 तक के छात्रों को साइबर सुरक्षा पढ़ाई जाए।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com