मंगलवार, 16 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. आने वाली फिल्म
  4. Release Date, Cast & Story
Written By WD Entertainment Desk

जॉली एलएलबी 3: डबल ट्रबल, अक्षय बनाम अरशद- कौन जीतेगा कोर्ट रूम की ये अंतिम जंग?

Akshay Kumar
जॉली एलएलबी सीरीज की बहुप्रतीक्षित तीसरी किस्त, 'जॉली एलएलबी 3', एक बार फिर कोर्ट रूम ड्रामा और कॉमेडी का तड़का लेकर आ रही है। इस बार फिल्म में एक नहीं, बल्कि दो 'जॉली' आमने-सामने होंगे, जो दर्शकों के लिए एक रोमांचक मुकाबला पेश करेंगे।
 
जॉली एलएलबी 3 की कहानी
फिल्म की कहानी किसानों के संघर्ष पर आधारित है। एक तरफ किसानों की जमीन हड़पने वाला एक शक्तिशाली व्यक्ति है और दूसरी तरफ वे छोटे किसान हैं, जो अपनी जमीन बचाने के लिए न्याय की गुहार लगाते हैं। कहानी में तब एक बड़ा मोड़ आता है, जब दोनों जॉली यानी जगदीश मिश्रा और जगदीश्वर मिश्रा एक ही मामले में एक-दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं।
 
एक जॉली किसानों के हक के लिए लड़ता है तो दूसरा जॉली 2 पैसों के लालच में आकर उस शक्तिशाली व्यक्ति के लिए केस लड़ता है। इस कोर्ट रूम की लड़ाई में दोनों की नोंक-झोंक और कॉमेडी देखने लायक होगी। जज सुंदरलाल त्रिपाठी (सौरभ शुक्ला) इस पूरे ड्रामे के बीच फंस जाते हैं, जो दर्शकों को खूब हंसाएगा।
 
मजबूत स्टारकास्ट
फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टारकास्ट है। पहली बार अक्षय कुमार और अरशद वारसी दोनों 'जॉली' के किरदार में साथ नजर आएंगे। इनके अलावा, सीरीज के आइकॉनिक जज सौरभ शुक्ला भी अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं। इनके अलावा हुमा कुरैशी (जगदीश्वर मिश्रा की पत्नी), अमृता राव (जगदीश त्यागी की पत्नी), गजराज राव और अन्नू कपूर भी फिल्म में नजर आएंगे। 
 
निर्देशक के बारे में 
इस फिल्म का निर्देशन सुभाष कपूर ने किया है, जिन्होंने पिछली दोनों फिल्मों का भी निर्देशन किया था। सुभाष कपूर अपनी सामाजिक और व्यंग्यात्मक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। 

 
जॉली एलएलबी सीरिज की पिछली फिल्में
  • जॉली एलएलबी (2013): इस फिल्म में अरशद वारसी ने जॉली का किरदार निभाया था, जो एक छोटे शहर का वकील होता है और एक हाई-प्रोफाइल केस लड़ता है। यह फिल्म कम बजट में बनी थी, लेकिन इसे दर्शकों और समीक्षकों द्वारा काफी पसंद किया गया।
  • जॉली एलएलबी 2 (2017): इस सीक्वल में अक्षय कुमार ने जॉली का किरदार निभाया था।जिसमें जॉली न्याय के लिए लड़ता है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी।
 
रिलीज़ की तारीख और बजट
'जॉली एलएलबी 3' 19 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। हालांकि फिल्म के बजट की आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह पिछली फिल्मों की तुलना में कम रखा गया है।
 
फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को पसंद आया है और उम्मीद है कि यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। 'जॉली एलएलबी 3' एक बार फिर न्याय, कॉमेडी और ड्रामा का शानदार मिश्रण लेकर आ रही है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

श्वेता तिवारी का खूंखार अवतार: सीधी-सादी 'प्रेरणा' अब काट रही है लोगों का अंगूठा

श्वेता तिवारी का खूंखार अवतार: सीधी-सादी 'प्रेरणा' अब काट रही है लोगों का अंगूठाटीवी की सबसे पसंदीदा बहू श्वेता तिवारी ने अपने नए वेब सीरीज 'डू यू वाना पार्टनर' में एक ऐसा खतरनाक किरदार निभाया है, जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। वह एक गैंगस्टर लैला सिंह बनी हैं जो पैसे न लौटाने पर लोगों के अंगूठे काट देती है। उनका यह ग्लैमरस और खूंखार अवतार फैंस को हैरान कर रहा है।

जाह्नवी कपूर कब बनेंगी शिखर पहाड़िया की दुल्हन? एक्ट्रेस ने बताया वेडिंग प्लान

जाह्नवी कपूर कब बनेंगी शिखर पहाड़िया की दुल्हन? एक्ट्रेस ने बताया वेडिंग प्लानबॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर इन दिनों अपनी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को लेकर छाई हुई हैं। इस फिल्म में वह एक बार फिर वरुण धवन के साथ नजर आने वाली हैं। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है। ट्रेलर लॉन्च इवेंट में जाह्नवी ने अपनी शादी की प्लानिंग को लेकर बात की है।

शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म के नाम से उठा पर्दा, फर्स्ट लुक भी आया सामने

शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म के नाम से उठा पर्दा, फर्स्ट लुक भी आया सामनेबॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर और निर्देशक विशाल भारद्वाज की फिल्म का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में इस फिल्म की शूटिंग खत्म हुई है। अब मेकर्स ने फिल्म का नाम अनाउंस करते हुए इसका फर्स्ट लुक भी रिलीज कर दिया है।

विक्की कौशल के घर जल्द गूंजेगी किलकारियां, इस महीने अपने पहले बच्चे को जन्म देंगी कैटरीना कैफ!

विक्की कौशल के घर जल्द गूंजेगी किलकारियां, इस महीने अपने पहले बच्चे को जन्म देंगी कैटरीना कैफ!बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ भले ही लंबे वक्त से बड़े पर्दे से गायब हो, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर वह सुर्खियों में रहती हैं। अक्सर कैटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी की खबरें भी सामने आती रहती है। एक बार फिर कैटरीना कैफ के जल्द मां बनने की खबरें आई है।

वरुण धवन-जाह्नवी कपूर की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का ट्रेलर रिलीज, प्यार संग लगा कॉमेडी का तड़का

वरुण धवन-जाह्नवी कपूर की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का ट्रेलर रिलीज, प्यार संग लगा कॉमेडी का तड़काकरण जौहर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ नजर आने वाले हैं। ट्रेलर में रोमांस के साथ-साथ कॉमेडी का पंच देखने को मिल रहा है।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com