रविवार, 14 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 14 सितम्बर 2025 (13:40 IST)

Bigg Boss 19 : वीकेंड का वार में फराह ने लगाई कंटेस्टेंट्स की क्लास, नेहल के वुमन कार्ड खेलने पर जताई नाराजगी

Bigg Boss 19 Update
रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का वीकेंड का वार काफी धमाकेदार रहा। इस हफ्ते वीकेंड का वार को सलमान खान की जगह फराह खान ने होस्ट किया। हालांकि फराह ने भी कंटेस्टेंट की क्लास लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फराह ने कुनिका सदानंद, बशीर अली और नेहल चुदासमा को खूब फटकार लगाई। 
 
इसके अलावा 'बिग बॉस 19' में अरशद वारसी और अक्षय कुमार भी नजर आए। फराहन ने बताया कि सलमान शूटिंग के लिए लद्दाख गए हुए हैं, इसलिए उन्होंने उनको यहां भेजा है। फराह ने कुनिका सदानंद को जीशान कादरी की प्लेट से पूरियां निकालने को लेकर फटकारा। 
 
फराह ने बसीर अली को घरवालों के बारे में किए गए कमेंट को लेकर लताड़ा। इस हफ्ते की शुरुआत में, बसीर ने दावा किया था कि इस सीजन के कंटेस्टेंट्स उनके स्तर के नहीं हैं। इस पर फराह ने कहा, बिग बॉस में आने वाला कोई भी कंटेस्टेंट किसी से कम नहीं है। 
 
वहीं कैप्टेंसी टास्क के दौरान नेहल चुडासमा के वुमनकार्ड खेलने पर फराह ने उन्हें खूब फटकार लगाई। फराह ने कहा, किसी को नहीं पता कि कैप्टेंसी टास्क के दौरान क्या हुआ, वो सिर्फ अमाल, नेहल और हम लोगों को पता है, जिन्होंने ये सब देखा। इसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया कि जैसे क्या हो गया हो। आपने अमाल को वहां हिट किया, जहां आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 
