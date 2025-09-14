रविवार, 14 सितम्बर 2025
कभी ट्रेन में गाने गाते थे आयुष्मान खुराना, डेब्यू फिल्म के लिए मिला था अवॉर्ड

Ayushmann Khurrana Birthday
बॉलीवुड एक्टर और सिंगर आयुष्मान खुराना 41 वर्ष के हो गए हैं। आयुष्मान खुराना का जन्म 14 सितंबर 1984 को चंडीगढ़ में हुआ था। आयुष्मान का असली नाम निशांत खुराना था, लेकिन जब वह तीन साल के हुए तो उनके माता-पिता ने उनका नाम बदलकर आयुष्मान खुराना रख दिया। आयुष्मान जब महज पांच साल के थे, तभी से उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था। 
 
आयुष्मान ने चंडीगढ़ के सेंट जॉन हाई स्कूल और डीएवी कॉलेज से पढ़ाई की। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में पढ़ाई की और पंजाब यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ़ कम्युनिकेशन स्टडीज़ से मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की। वह डीएवी कॉलेज के आगाज़ और मनःतंत्र के संस्थापक सदस्य थे, जो चंडीगढ़ में सक्रिय थिएटर समूह हैं।
 
आयुष्मान खुराना ने 2004 में रियलिटी टेलीविजन शो एमटीवी रोडीज का दूसरा सीज़न जीता और एंकरिंग करियर में कदम रखा और अपने करियर की शुरूआत की। पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद, आयुष्मान की पहली नौकरी बिग एफएम, दिल्ली में एक रेडियो जॉकी की थी। रेडियो पर उन्होंने बिग चाय - मान ना मान, मैं तेरा आयुष्मान शो की मेजबानी की। 
 
रेडियो के बाद, खुराना युवाओं के लिए एक सूचनात्मक शो, पेप्सी एमटीवी वास्सप, द वॉइस ऑफ यंगिस्तान के साथ एमटीवी पर एक वीडियो जॉकी बन गए। आयुष्मान ने बतौर अभिनेता अपने करियर की शुरूआत वर्ष 2012 में रिलीज फिल्म 'विक्की डोनर' से की। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ डेब्यू कलाकार के साथ हीं सर्वश्रेष्ठ पार्श्वगायक का भी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 
 
कहा जाता है कि आयुष्मान फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले ट्रेन में गाना गाते थे। वर्ष 2013 में आयुष्मान की दूसरी फिल्म 'नौटंकी साला' रिलीज हुई। रोहन सिप्पी के निर्देशन में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नही दिखा सकी हालांकि उनका अभिनय अवश्य पसंद किया गया। इसके बाद आयुष्मान ने बेवकूफियां, दम लगा के हइशा, बरेली की बर्फी, हवाईजादा, शुभ मंगलम सावधान और मेरी प्यारी बिंदू जैसी फिल्मों में काम किया।
 
वर्ष 2018 आयुष्मान खुराना के सिने करियर के लिए महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ। इस वर्ष आयुष्मान खुराना की फिल्म ‘बधाई हो’ प्रदर्शित हुई जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी। इस साल उनकी फिल्म 'अंधाधुन' भी रिलीज हुई। इस फिल्म में उन्होंने अपने किरदार से दर्शकों को चौंका दिया था। अंधाधुन ने भी बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का परचम लहराया। वर्ष 2019 में प्रदर्शित आयुष्मान की फिल्म ड्रीम गर्ल भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई।
 
आयुष्मान ने इसके बाद आर्टिकल 15, बाला, गुलाबो सिताबो, शुभ मंगल ज्यादा सावधान, एन एक्शन हीरो, चंडीगढ़ करे आशिकी, अनेक, डॉक्टर जी और ड्रीमगर्ल 2 जैसी फिल्मों में काम किया है। वर्ष 2008 में आयुष्मान ने अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड ताहिरा कश्यप से शादी की थी। 
 
अभिनय के अलावा आयुष्मान खुराना अपनी गायकी के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने पानी दा रंग, साड्डी गली, मिट्टी दी खुश्बू, इक वारी, हारेया, नज्म नज्म, कान्हा, इक मुलाकात, अरे प्यार कर ले, नैन ना जोड़ीं, माफी, किन्नी सोनी है और रात्ता कालियां समेत कई गाने गाए हैं। वो समय-समय पर अपने बैंड 'आयुष्मान भव:' के साथ भी परफॉर्म करते रहते हैं।
