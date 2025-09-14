क्या रजनीकांत की 'कुली' में काम करना आमिर खान ने बताया सबसे बड़ी गलती? एक्टर की टीम ने बताया सच

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने हाल ही में रजनीकांत की फिल्म 'कुली' से साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू किया है। इस फिल्म में उनका कैमियो था, लेकिन अपने लुक से आमिर खान ने हर किसी का दिल जीत लिया। आमिर खान ने रजनीकांत की इस फिल्म के लिए कोई फीस भी चार्ज नहीं की।

फिल्म 'कुली' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की। इसी बीच ऑनलाइन कुछ बातें फैलने लगी थीं कि आमिर खान ने कूली की कहानी और उसके बनाने के तरीके पर निगेटिव बातें कही हैं। लेकिन उनकी टीम ने फौरन सामने आकर साफ़ कर दिया कि ये सब गलत है और ऐसी अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए।

आमिर खान ने साफ तौर ब्लॉकबस्टर कुली को लेकर किसी भी तरह की नेगेटिव कमेंट करने की बात से इनकार किया है। आमिर खान के स्पोकपर्सन ने कहा, मिस्टर आमिर खान ने ऐसी कोई इंटरव्यू नहीं दी है और कूली फिल्म के बारे में कोई निगेटिव कमेंट भी नहीं किया है।

उन्होंने कहा, मिस्टर खान को मिस्टर रजनीकांत, मिस्टर लोकेश और पूरी कूली टीम के लिए बेहद सम्मान है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है, जो अपने आप में सब कुछ कह देती है।

आमिर खान की टीम की तरफ से सफाई उस वक्त आई है, जब सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में अटकलें चल रही थीं। लोकेश कनागराज द्वारा डायरेक्टेड और रजनीकांत की दमदार परफॉर्मेंस वाली ये फिल्म दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों की तारीफ पा चुकी है। इतना ही नहीं यह बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करते हुए 500 करोड़ पार कर चुकी है, जो साफ़ दिखाता है कि ये साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है।

इस स्पष्टीकरण के साथ, आमिर खान चाहते हैं कि कोई भी बेवजह की बहस खत्म हो जाए और रजनीकांत, लोकेश कनागराज और पूरी कुली टीम के लिए उनका सम्मान और तारीफ साफ़-साफ नजर आए। आमिर खान जल्द ही राजकुमार हिरानी के साथ दादा साहेब फाल्के की बायोपिक में नजर आने वाले हैं।