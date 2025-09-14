रविवार, 14 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Did Aamir Khan say Doing Rajinikanths Coolie was a mistake actor team clarifies
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 14 सितम्बर 2025 (11:31 IST)

क्या रजनीकांत की 'कुली' में काम करना आमिर खान ने बताया सबसे बड़ी गलती? एक्टर की टीम ने बताया सच

Film Coolie
बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने हाल ही में रजनीकांत की फिल्म 'कुली' से साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू किया है। इस फिल्म में उनका कैमियो था, लेकिन अपने लुक से आमिर खान ने हर किसी का दिल जीत लिया। आमिर खान ने रजनीकांत की इस फिल्म के लिए कोई फीस भी चार्ज नहीं की। 
 
फिल्म 'कुली' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की। इसी बीच ऑनलाइन कुछ बातें फैलने लगी थीं कि आमिर खान ने कूली की कहानी और उसके बनाने के तरीके पर निगेटिव बातें कही हैं। लेकिन उनकी टीम ने फौरन सामने आकर साफ़ कर दिया कि ये सब गलत है और ऐसी अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए।
 
आमिर खान ने साफ तौर ब्लॉकबस्टर कुली को लेकर किसी भी तरह की नेगेटिव कमेंट करने की बात से इनकार किया है। आमिर खान के स्पोकपर्सन ने कहा, मिस्टर आमिर खान ने ऐसी कोई इंटरव्यू नहीं दी है और कूली फिल्म के बारे में कोई निगेटिव कमेंट भी नहीं किया है। 
 
उन्होंने कहा, मिस्टर खान को मिस्टर रजनीकांत, मिस्टर लोकेश और पूरी कूली टीम के लिए बेहद सम्मान है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है, जो अपने आप में सब कुछ कह देती है।
 
आमिर खान की टीम की तरफ से सफाई उस वक्त आई है, जब सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में अटकलें चल रही थीं। लोकेश कनागराज द्वारा डायरेक्टेड और रजनीकांत की दमदार परफॉर्मेंस वाली ये फिल्म दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों की तारीफ पा चुकी है। इतना ही नहीं यह बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करते हुए 500 करोड़ पार कर चुकी है, जो साफ़ दिखाता है कि ये साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है।
 
इस स्पष्टीकरण के साथ, आमिर खान चाहते हैं कि कोई भी बेवजह की बहस खत्म हो जाए और रजनीकांत, लोकेश कनागराज और पूरी कुली टीम के लिए उनका सम्मान और तारीफ साफ़-साफ नजर आए। आमिर खान जल्द ही राजकुमार हिरानी के साथ दादा साहेब फाल्के की बायोपिक में नजर आने वाले हैं। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या आप जानते हैं महिमा चौधरी का असली नाम, सुभाष घई के अंधविश्वास के चलते लिया था फैसला

क्या आप जानते हैं महिमा चौधरी का असली नाम, सुभाष घई के अंधविश्वास के चलते लिया था फैसलाबॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री महिमा चौधरी 52 वर्ष की हो गई हैं। महिमा चौधरी का जन्म पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 13 सितंबर 1973 को हुआ था। महिमा ने बतौर अभिनेत्री अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1997 में प्रदर्शित सुभाष घई की ब्लॉककबस्टर फिल्म परदेस से की।

द बैटल ऑफ शत्रुघाट का हुआ ऐलान, फिल्म में दिखेगी शौर्य, सम्मान और किस्मत की दास्तान

द बैटल ऑफ शत्रुघाट का हुआ ऐलान, फिल्म में दिखेगी शौर्य, सम्मान और किस्मत की दास्तानमहाकाव्य युद्ध ड्रामा 'द बैटल ऑफ शत्रुघाट' आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। इस फिल्म का निर्देशन शाहिद काज़मी कर रहे हैं और इसे सज्जाद खाकी व शाहिद काजमी ने लिखा है। फिल्म में गुरमीत चौधरी, आरुषि निशंक और सिद्धार्थ निगम मुख्य भूमिकाओं में नज़र आएंगे, जो दर्शकों को ड्रामा, वीरता और शानदार नज़ारे दिखाने का वादा करता है।

नानी स्टारर द पैराडाइज के लिए 5 महीने में तैयार हुआ विशाल स्लम सेट, दो और बड़े सेटअप पर चल रहा काम

नानी स्टारर द पैराडाइज के लिए 5 महीने में तैयार हुआ विशाल स्लम सेट, दो और बड़े सेटअप पर चल रहा कामसाउथ सिनेमा के नेचुरल स्टार नानी इन दिनों अपनी अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म 'द पैराडाइज' को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म का निर्माण बड़े स्तर पर किया जा रहा है। इस फिल्म को टैलेंटेड श्रीकांत ओडेला डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में दसरा की जबरदस्त सफलता हासिल की है।

Bigg Boss 19 : अमाल मलिक पर आरोप लगाने पर नेहल चुडासमा की हुई खूब आलोचना, टीम को देना पड़ी सफाई

Bigg Boss 19 : अमाल मलिक पर आरोप लगाने पर नेहल चुडासमा की हुई खूब आलोचना, टीम को देना पड़ी सफाई'बिग बॉस 19' के घर में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। शो में टास्क के दौरान किसी को चोट लग रही है, तो कोई गंभीर आरोप लगा रहा है। बीते दिनों एक टास्क के बात नेहल चुडासमा ने अमान मलिक पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगा दिया। अब इस पूरे मामले पर नेहल की टीम ने सफाई दी है।

करियर के पीक पर महिमा चौधरी का हो गया था एक्सीडेंट, चेहरे से निकाले गए थे 67 कांच के टुकड़े

करियर के पीक पर महिमा चौधरी का हो गया था एक्सीडेंट, चेहरे से निकाले गए थे 67 कांच के टुकड़ेबॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी 13 सितंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। 1990 में महिमा ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। मॉ‍डलिंग के साथ ही महिमा एड में काम पाने की कोशिश में लग गईं और उनके हाथ पेप्सी का एक विज्ञापन लग गया।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com