कौन हैं द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की एक्ट्रेस सहर बंबा, हॉट अंदाज से इंटरनेट पर मचाती हैं तहलका

आर्यन खान की डेब्यू सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में लीड रोल निभाने के बाद एक्ट्रेस सहर बंबा सुर्खियों में आ गई हैं। सहर ने 2019 में सनी देओल के बेटे करण के साथ फिल्म 'पल पल दिल के पास' बॉलीवुड डेब्यू किया था।

इसके बाद सहर 2022 में बी प्राक के गाने 'इश्क नहीं करते' में इमरान हाशमी संग नजर आई थीं। वह 'द एम्पायर' और 'दिल बेकरार' शो में सपोर्टिंग रोल में भी दिखाई दी थी।

हालांकि सहर को असली पहचान अब 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से मिली है। सहर का जन्म शिमला में हुआ था। 20 साल की उम्र में पढ़ाई पूरी करने के बाद वह मुंबई आ गई थीं।

सहर शुरू से ही फिल्मों में काम करना चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने खूब स्ट्रगल भी किया। वह हर दिन ऑडिशन के लिए चर्चगेट से लोकल ट्रेन पकड़कर निकलती थीं।

2016 में सहर ने बॉम्बे टाइम्स फ्रेश फेस नाम के ब्यूटी पैजेंट में हिस्सा लिया और अवॉर्ड भी जीता। इस अवॉर्ड की वजह से ही सहर को 2019 में सनी देओल के निर्देशन में बनी फिल्म 'पल पल दिल के पास' मिली थी।

सहर बंबा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 5 लाख फॉलोअर्स हैं। वह अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती हैं।