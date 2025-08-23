द बंगाल फाइल्स की रिलीज़ पर विक्टर बनर्जी का बड़ा बयान, राष्ट्रपति से की शांतिपूर्ण स्क्रीनिंग की मांग

विवेक रंजन अग्निहोत्री की 'द बंगाल फाइल्स' इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बनती जा रही है। 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में हुए डायरेक्ट एक्शन डे की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म, निर्देशक की सच सामने लाने वाली चर्चित ट्रिलॉजी का आखिरी कड़ी है, जिसमें द ताशकंद फाइल्स और द कश्मीर फाइल्स शामिल हैं।

फिल्म का दमदार टीजर दर्शकों को निडर कहानी की पहली झलक दिखा चुका है, वहीं कोलकाता में हुए ट्रेलर लॉन्च ने उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। इस फिल्म ने देशभर में चर्चा छेड़ दी है और हर जगह इसकी बात हो रही है।

फिल्म को चारों ओर से मिल रहे प्यार और समर्थन के बीच, अब बंगाली सुपरस्टार विक्टर बनर्जी ने भी 'द बंगाल फाइल्स' का समर्थन किया है। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति से अपील की है कि फिल्म की स्क्रीनिंग शांतिपूर्ण तरीके से होने दी जाए।

फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं, फिल्म द बंगाल फाइल्स की स्क्रीनिंग 5 सितंबर 2025 को होने वाली है। यह फिल्म बंगाल और भारत के इतिहास के एक काले और दर्दनाक अध्याय को सामने लाने की एक साहसी कोशिश है। लेकिन चिंता की बात यह है कि कोलकाता में ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान फिल्म का ट्रेलर जबरदस्ती और गैरकानूनी तरीके से रोक दिया गया।

इस पर चिंता जताते हुए बंगाली सुपरस्टार विक्टर बनर्जी ने कहा, हमें लगता है कि पश्चिम बंगाल में होने वाली इस फिल्म की स्क्रीनिंग को भी जानबूझकर रोका या दबाया जा सकता है। ऐसे कदम न सिर्फ कला की आज़ादी छीनते हैं बल्कि लोगों को सच जानने और अपनी सोच रखने के अधिकार से भी दूर करते हैं। इसलिए हम भारत की माननीय राष्ट्रपति से अपील करते हैं कि फिल्म की स्क्रीनिंग बिना किसी डर या रुकावट के शांतिपूर्वक हो और कलाकारों व दर्शकों के अधिकार सुरक्षित रहें।

'द बंगाल फाइल्स' को विवेक रंजन अग्निहोत्री ने लिखा और डायरेक्ट किया है। इसे अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी और विवेक रंजन अग्निहोत्री ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और दर्शन कुमार जैसे कलाकार हैं। यह फिल्म 5 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।