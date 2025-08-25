सोमवार, 25 अगस्त 2025
Last Updated : सोमवार, 25 अगस्त 2025 (14:37 IST)

नेहा धूपिया का बड़ा खुलासा: शादी से पहले प्रेग्नेंसी पर उठे सवालों का दिया करारा जवाब

Neha Dhupia wedding
बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया और एक्टर अंगद बेदी की शादी साल 2018 में अचानक हुई थी, जिसने फैंस को चौंका दिया था। दोनों ने बेहद प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी और किसी को भनक तक नहीं लगी थी कि ये कपल रिलेशनशिप में है। शादी के कुछ महीनों बाद ही नेहा और अंगद ने अपनी बेटी मेहर का स्वागत किया। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें होने लगीं।
 
कई लोगों ने नेहा को लेकर ये सवाल उठाया कि शादी से पहले वह प्रेग्नेंट कैसे हो गईं। लोगों ने ट्रोलिंग करते हुए कहा कि "सिर्फ 6 महीने में बच्चा कैसे आ गया?"
 
हाल ही में मिड-डे को दिए इंटरव्यू में नेहा धूपिया ने इस ट्रोलिंग और आलोचना पर खुलकर बात की। नेहा ने कहा,
"मैंने अंगद (बेदी) से शादी की और छह महीने बाद हमारी बेटी मेहर का जन्म हुआ। लेकिन हमारी शादी पर सबसे बड़ी चर्चा यही थी कि बच्चा छह महीने में कैसे आया? लोग पूछते थे – ये कैसे हो गया?"
 
नेहा ने आगे कहा कि आज भी इस तरह की बातें होती हैं और लोग फीमेल एक्टर्स को टारगेट करते हैं। उन्होंने कहा, "मैं आज भी कई कहानियों और टैग्स को देखती हूं जो उन एक्ट्रेसेस पर होते हैं जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती हैं। मुझे लगता है कि कम से कम मैं नीना गुप्ता और आलिया भट्ट की लिस्ट में तो हूं। लेकिन ये सब वाकई में बेतुकी बातें हैं।"
 
नेहा धूपिया ने यह भी बताया कि इसी बैकलैश की वजह से उन्होंने अपनी इनिशिएटिव 'Freedom to Feed' शुरू की, जो प्रेग्नेंसी, ब्रेस्टफीडिंग और पोस्टपार्टम रिकवरी पर फोकस करता है। 
 
गौरतलब है कि नीना गुप्ता ने क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ बेटी मसाबा को जन्म दिया था। वहीं आलिया भट्ट, जिन्होंने 2018 में रणबीर कपूर को डेट करना शुरू किया, उन्होंने अप्रैल 2022 में शादी की और उसी साल नवंबर में बेटी राहा का स्वागत किया।
परिणीति चोपड़ा ने शेयर की सबसे बड़ी खुशखबरी, फैन्स बोले- आखिरकार गुड न्यूज

परिणीति चोपड़ा ने शेयर की सबसे बड़ी खुशखबरी, फैन्स बोले- आखिरकार गुड न्यूजपरिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने फैन्स को सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। कपल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया। पोस्ट में एक केक दिखाया गया है जिस पर लिखा है “1+1=3”। कपल सितंबर 2023 में शादी के बंधन में बंधा था। परिणीति जल्द ही अपनी पहली वेब सीरीज के साथ ओटीटी पर डेब्यू करने वाली हैं, जिसमें कई बड़े सितारे नजर आएंगे।

सच्‍चा प्‍यार मिला ही नहीं: Bigg Boss 19 प्रीमियर में सलमान खान का बड़ा खुलासा

सच्‍चा प्‍यार मिला ही नहीं: Bigg Boss 19 प्रीमियर में सलमान खान का बड़ा खुलासाबिग बॉस 19 का प्रीमियर सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, ड्रामा और दिलचस्प खुलासों से भी भरा रहा। शो में तान्या मित्तल के एक सवाल पर सलमान खान ने कबूल किया कि उन्हें अब तक सच्चा प्यार नहीं हुआ। इस बयान ने फैन्स को हैरान कर दिया और सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई। जानिए सलमान ने प्यार, ब्रेकअप और रिलेशनशिप पर क्या-क्या कहा।

Bigg Boss 19 का धमाकेदार आगाज़: सलमान खान के घर में पहुंचे ये 16 चौंकाने वाले चेहरे

Bigg Boss 19 का धमाकेदार आगाज़: सलमान खान के घर में पहुंचे ये 16 चौंकाने वाले चेहरेबिग बॉस 19 का ग्रैंड प्रीमियर JioHotstar पर धमाकेदार अंदाज में शुरू हो चुका है। सलमान खान ने 16 नए कंटेस्टेंट्स का स्वागत किया, जिनमें टीवी स्टार्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सिंगर्स शामिल हैं। इस बार शो की थीम है ‘घरवालों की सरकार’, जिसमें घरवालों को ज्यादा पावर दी गई है। एपिसोड पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और फिर टीवी पर टेलीकास्ट होंगे। जानिए इस सीजन में कौन-कौन कर रहा है मुकाबला और क्या होंगे नए ट्विस्ट

मैं थक चुका हूं, प्रियदर्शन ने किया रिटायरमेंट लेने का ऐलान!

मैं थक चुका हूं, प्रियदर्शन ने किया रिटायरमेंट लेने का ऐलान!दिग्गज फिल्ममेकर-निर्देशक प्रियदर्शन ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है। हाल ही में अक्षय कुमार और सैफ अली खान उनकी फिल्म 'हैवान' की घोषणा हुई है। इसके अलावा वह अक्षय कुमार, सुनील शेट्टीऔर परेश रावल के साथ हिट फ्रेंचाइजी 'हेरा फेरी' का तीसरा पार्ट भी ला रहे हैं।

परम् सुंदरी में अपने किरदार को लेकर जाह्नवी कपूर ने की बात, बोलीं- मेरा किरदार हाफ मलयाली, हाफ तमिलियन

परम् सुंदरी में अपने किरदार को लेकर जाह्नवी कपूर ने की बात, बोलीं- मेरा किरदार हाफ मलयाली, हाफ तमिलियनबॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अपनी आने वाली रोमांटिक कॉमेडी 'परम् सुंदरी' के ज़रिए दर्शकों को लुभाने के लिए तैयार हैं। अलग-अलग शैलियों की फ़िल्में करने के बाद, इस बार जाह्नवी के लिए यह फ़िल्म उस जॉनर में वापसी है जिसे करने की उनकी लंबे समय से इच्छा रही है।

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
