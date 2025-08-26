मंगलवार, 26 अगस्त 2025
Bigg Boss 19 में कुनिका का गुस्सा फूटा, इस कंटेंस्टंट को सबके सामने कह दिया शट अप

Kunika in Bigg Boss
बिग बॉस सीज़न 19 शुरू होते ही विवादों और ड्रामे का तड़का लग चुका है। शो का पहला बड़ा टकराव सामने आया है और इस बार यह झगड़ा हुआ है एक्ट्रेस और एडवोकेट कुनिका सदानंद और बसीर अली के बीच। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि सोशल मीडिया पर इस झगड़े की क्लिप वायरल हो गई।
 
ऑमलेट से शुरू हुआ विवाद
शो के नए प्रोमो में दिखाया गया है कि विवाद की शुरुआत एक छोटे से मुद्दे, खाने, को लेकर हुई। प्रोमो में बसीर अली को अपने हाउस मेट नेहल से पूछते हुए दिखाया गया – "ऑमलेट खाना है? और कौन बना सकता है?" इस पर कुनिका ने तुरंत जवाब दिया कि "आप खुद भी तो बना सकते हैं।" उनका जवाब सीधा और प्रैक्टिकल था, लेकिन बसीर को यह बात नागवार गुज़री।
 
रात में हुआ बड़ा टकराव
बात यहीं खत्म नहीं हुई। रात में बसीर ने कुनिका को ताने मारते हुए कहा कि "मैंने कभी नहीं कहा कि आप मेरे लिए कुछ बनाएंगी, न ही पानी का गिलास।" इस पर कुनिका ने बेझिझक कहा – "हम यहां एहसान करने नहीं आए हैं।" उन्होंने साफ कर दिया कि उनका योगदान घर में सभी के लिए खाना बनाने में है, न कि किसी की पर्सनल डिमांड पूरी करने में।
 
बसीर की ऊंची आवाज़ पर कुनिका का पलटवार
जैसे-जैसे बहस तेज हुई, बसीर ने दावा किया कि उसने कभी कुनिका से कुछ बनाने को नहीं कहा। इस पर कुनिका ने सवाल उठाया कि फिर वह इतनी आक्रामक प्रतिक्रिया क्यों दे रहा है? जब बसीर ने ऊंची आवाज़ में बात करनी शुरू की, तो कुनिका ने सख्त लहजे में कह दिया – "शट अप!" उनके इस जवाब ने साफ कर दिया कि वह किसी से डरने वाली नहीं हैं और न ही किसी तरह की बेइज्जती सहेंगी।

 
सोशल मीडिया पर कुनिका की तारीफ
प्रोमो रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आने लगीं। ज्यादातर दर्शकों ने कुनिका के आत्मविश्वास और डिग्निटी की तारीफ की। फैंस का कहना है कि कुनिका जैसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ही बिग बॉस में शो को असली रंग देती है। उनकी स्ट्रेटफॉरवर्ड नेचर और आक्रामकता को पसंद करते हुए लोग कह रहे हैं कि वह शो में लंबा सफर तय कर सकती हैं।
