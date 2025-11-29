41 साल की हुईं गोरी मेम, देखिए नेहा पेंडसे का हॉट अंदाज

फेमस एक्ट्रेस नेहा पेंडसे 29 नवंबर को अपना 41वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। नेहा को पॉपुलर शो 'भाबीजी घर पर हैं' में गोरी मेम का किरदार निभाकर जबरदस्त लोकप्रियता मिली। हालांकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी।

नेहा पेंडसे की पहली फिल्म साल 1999 में आई 'प्यार कोई खेल नहीं' थी। नेहा ने साल 1995 में एकता कपूर के टीवी शो 'कैप्टन हाउस' से टीवी इंडस्ट्री में एंट्री की थी। डेली सोप्स के अलावा वह कई रियलिटी शोज में भी नजर आईं।

हिंदी फिल्मों के अलावा नेहा पेंडसे ने मराठी, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया। वह 'बिग बॉस 12' में भी नजर आ चुकी हैं। हालांकि इस शो में उनका सफर ज्यादा लंबा नहीं रहा।

नेहा पेंडसे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं। 5 जनवरी 2020 को उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड शार्दुल सिंह ब्यास के साथ शादी की थी। नेहा के पति शार्दुल की ये तीसरी शादी है।

नेहा से शादी करने से पहले उनका पहले दो बार तलाक हो चुका था। साथ ही वो 2 बेटियों के पिता हैं। नेहा पेंडसे के पति शार्दुल के बारे में ये जानकारी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स उन्हें काफी ट्रोल करने लगे थे। लेकिन नेहा ने सामने आकर इस बारे में बात की थी और सभी को मुंहतोड़ जवाब दिया था।

नेहा पेंडसे सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। नेहा के इंस्टाग्राम हैंडल पर 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं। वह अक्सर अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।