गुरुवार, 7 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. स्वतंत्रता दिवस
  4. cellular jail story in hindi kala pani ki jail
Written By WD Feature Desk
Last Modified: गुरुवार, 7 अगस्त 2025 (17:39 IST)

स्वतंत्रता दिवस: कालापानी क्या है, वहां जाने से क्यों कांपते थे कैदी?

cellular jail story in hindi
kala pani jail strange story: जब भी हम भारत की आजादी की बात करते हैं, तो हमारे जहन में कई क्रांतिकारियों की छवियां उभरती हैं, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और न जाने कितने अनाम सेनानी, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए। लेकिन इन वीरों की कुर्बानियों के साथ एक और नाम आता है, कालापानी, जिसे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कालापानी वह जेल हैं जहां के कैदी अंधेरी कोठरियों में भी उजाला ढूंढ़ते थे। सेल्युलर जेल या कालापानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर (श्री विजया पुरम) में स्थित वह जेल है, जिसे अंग्रेज़ों ने भारत के क्रांतिकारियों के लिए नरक बना दिया था। आज, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, आइए जानते हैं कि कालापानी क्या था और क्यों वहां भेजे जाने का नाम सुनकर ही कैदियों की रूह कांप उठती थी।
 
कालापानी: सिर्फ एक जेल नहीं, बल्कि यातनाओं का प्रतीक
'कालापानी' नाम सुनते ही समुद्र से घिरे उस भयावह स्थान की छवि उभरती है, जहां तक पहुंचना ही मौत के बराबर माना जाता था। ‘काला’ का अर्थ है अंधेरा, और ‘पानी’ यानी समुद्र, यानी ऐसा स्थान जहां आशा और रोशनी की कोई किरण नहीं बचती थी। यह जेल ब्रिटिश शासन द्वारा 1906 में अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में बनाई गई थी, जहां भारत के सबसे खतरनाक समझे जाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को भेजा जाता था।
 
कालापानी क्यों था इतना खतरनाक?
कालापानी सिर्फ जेल नहीं थी, बल्कि एक मानसिक, शारीरिक और सामाजिक यातना केंद्र था। यहां भेजे गए कैदियों को समाज से हमेशा के लिए काट दिया जाता था। उन्हें ऐसा लगता था जैसे अब उनका जीवन समाप्त हो चुका है।
 
भौगोलिक स्थिति: यह जेल भारत की मुख्य भूमि से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के बीच स्थित थी। यहां से भागना असंभव था, चारों तरफ समुद्र, घने जंगल, और मच्छरों से भरी दलदली ज़मीन।
 
एकांत कारावास की संरचना: सेल्युलर जेल को इस तरह बनाया गया था कि हर कैदी को अलग कोठरी में रखा जाए। एक दूसरे से बात करना भी मुमकिन नहीं था। अकेलेपन से कई कैदी मानसिक बीमार हो जाते थे।
 
अमानवीय सजाएं: कैदियों को दिनभर कोल्हू में तेल निकालने के लिए बैल की तरह जोता जाता था। खाने में बासी चावल और नमक वाला पानी दिया जाता था। विरोध करने पर कोड़े मारे जाते, उल्टा लटकाया जाता, भूखा रखा जाता।
 
स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव: बीमार कैदी बिना इलाज के तड़पते थे। गर्मी, उमस और गंदगी के कारण मलेरिया, पेचिश जैसी बीमारियां आम थीं। एक बार जो बीमार पड़ा, उसके लिए मौत लगभग तय मानी जाती थी।
 
किन क्रांतिकारियों को भेजा गया था कालापानी?
कालापानी में भारत के कई महान स्वतंत्रता सेनानियों को भेजा गया था। इनमें प्रमुख नाम हैं:
 
वीर सावरकर- जिन्होंने कालापानी में रहकर 'हिंदुत्व' और '1857 की क्रांति' जैसी रचनाएं लिखीं। सावरकर को दो बार आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी।
 
बटुकेश्वर दत्त- भगत सिंह के साथी, जिन्होंने असेंबली में बम फेंका था।
 
योगेंद्र शुक्ल, बरिन घोष, माणिक चंद्र नायक, त्रैलोक्य नाथ चक्रवर्ती जैसे कई वीर सेनानियों ने यहां अनगिनत यातनाएं झेली थीं।
 
जब आत्मा भी टूट जाती थी: कालापानी की सबसे खतरनाक सजा थी, 'मानसिक पीड़ा'। जब किसी को बिना किसी से बोले, बिना इंसानी स्पर्श के, सालों तक बंद रखा जाए, तो वह धीरे-धीरे टूट जाता है। वहां की सन्नाटे में कैदी अपनी ही आवाज़ से डरने लगते थे। यही वजह थी कि कई क्रांतिकारियों ने आत्महत्या तक कर ली।
 
फिर भी नहीं टूटी थी हिम्मत: हालांकि परिस्थितियां नर्क से भी बदतर थीं, फिर भी हमारे क्रांतिकारी झुके नहीं। वीर सावरकर जैसे सेनानियों ने जेल की दीवारों पर नाखूनों से कविताएं लिखीं, दूसरों का हौसला बढ़ाया और अंग्रेज़ों की साजिशों के खिलाफ खड़े रहे। उनकी यह अटूट इच्छाशक्ति और देशभक्ति ही थी, जो आज हमें आजादी की सांस लेने का मौका देती है। 

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Dharali : क्या है कल्पकेदार शिव मंदिर की कहानी, धराली आपदा में फिर धरती में समाया, कितना पुराना, लोगों में क्यों अनहोनी का डर

Dharali : क्या है कल्पकेदार शिव मंदिर की कहानी, धराली आपदा में फिर धरती में समाया, कितना पुराना, लोगों में क्यों अनहोनी का डरWhat is the mystery of Kalpa Kedar : धराली में आई प्राकृतिक आपदा के बीच एक रहस्यमयी कहानी सामने आई है। रौद्र रूप में आए मलबे में ऐतिहासिक शिव मंदिर भी दब गया है। इस मंदिर का नाम कल्प केदार है। इसे लेकर कई तरह की कहानियां सामने आई हैं। मंदिर का वास्तु शिल्प केदारनाथ धाम की तरह है।

सेविंग अकाउंट्‍स में नॉमिनी के दावा निपटान के लिए RBI उठाने जा रहा यह बड़ा कदम

सेविंग अकाउंट्‍स में नॉमिनी के दावा निपटान के लिए RBI उठाने जा रहा यह बड़ा कदमभारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को बताया कि वह जमा खाता या सेफ डिपॉजिट लॉकर के ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी के दावे के निपटान के लिए मानक प्रक्रिया बनाने के लिए जल्द ही नियम जारी करेगा। जमा खातों और सेफ डिपॉजिट लॉकर में नॉमिनी का प्रावधान इसलिए है कि ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में परिवार के सदस्यों को दावा निपटान या सामान लेने में कम से कम परेशानी हो।

रेल यात्रियों के लिए सिर्फ 45 पैसे में बीमा, ऐसे मिलेगा 10 लाख रुपए तक का लाभ

रेल यात्रियों के लिए सिर्फ 45 पैसे में बीमा, ऐसे मिलेगा 10 लाख रुपए तक का लाभInsurance for railway passengers for 45 paise: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने बुधवार को कहा कि यात्री ई-टिकट खरीदते समय सभी करों सहित 45 पैसे का प्रीमियम देकर वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। लोकसभा में रेल यात्रा बीमा से संबंधित प्रश्नों के लिखित उत्तर में वैष्णव ने कहा कि सभी यात्री ऑनलाइन या आरक्षण काउंटरों से टिकट बुक कर सकते हैं।

सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा पर लॉरेंस गैंग ने की फायरिंग, दिवंगत सिंगर की मां बोलीं- हमारी आत्मा पर जख्म है...

सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा पर लॉरेंस गैंग ने की फायरिंग, दिवंगत सिंगर की मां बोलीं- हमारी आत्मा पर जख्म है...दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन फैंस के दिलों में वह आज भी जिंदा है। हाल ही में हरियाणा के डबवाली में स्थापित सिद्धू मूसेवाला की मूर्ति पर लॉरेंस गैंग ने फायरिंग की। सिद्धू मूसेवाला की ये मूर्ति जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने पिछले साल ही स्थापित की थी।

WhatsApp का नया सुरक्षा फीचर, अनजान ग्रुप में जोड़ने पर करेगा आगाह

WhatsApp का नया सुरक्षा फीचर, अनजान ग्रुप में जोड़ने पर करेगा आगाहWhatsapp's new security feature: त्वरित संदेश मंच व्हॉट्सएप (WhatsApp) ने एक नया 'सेफ्टी ओवरव्यू' (Safety Overview) फीचर पेश किया है, जो उपयोगकर्ताओं को उन ग्रुप (Group) के बारे में सतर्क करेगा जिनमें उन्हें किसी अनजान व्यक्ति ने जोड़ा है। व्हॉट्सएप ने एक बयान में कहा कि इस टूल के जरिए उपयोगकर्ता को संबंधित ग्रुप के बारे में अहम जानकारी और सुरक्षित बने रहने से जुड़े सुझाव भी मिलेंगे।

और भी वीडियो देखें

23,000 करोड़ रुपए का कालाधान ED ने पीड़ितों को बांटा, सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को क्या बताया

23,000 करोड़ रुपए का कालाधान ED ने पीड़ितों को बांटा, सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को क्या बतायासॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को गुरुवार को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने करीब 23,000 करोड़ रुपए का कालाधन बरामद कर उसे वित्तीय अपराधों के पीड़ितों में वितरित किया है। शीर्ष विधि अधिकारी ने यह बयान प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति सतीशचंद्र शर्मा की विशेष पीठ के समक्ष दिया, जो शीर्ष अदालत के 2 मई के विवादास्पद फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई कर रही थी।

प्रयागराज में UP एसटीएफ को बड़ी कामयाबी, झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर आशीष रंजन मुठभेड़ में ढेर

प्रयागराज में UP एसटीएफ को बड़ी कामयाबी, झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर आशीष रंजन मुठभेड़ में ढेरUP STF Encounter: उत्तरप्रदेश के प्रयागराज जिले के यमुना नगर में शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में गुरुवार को तड़के उत्तरप्रदेश विशेष कार्यबल (UP STF) की प्रयागराज इकाई ने धनबाद के कुख्यात अपराधी आशीष रंजन सिंह (Ashish Ranjan Singh) उर्फ छोटू को एक मुठभेड़ में मार गिराया। एसटीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि झारखंड के धनबाद में हत्या, रंगदारी, लूट और सुपारी लेकर हत्या करने जैसे कई जघन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के आरोपी आशीष रंजन सिंह पर 4 लाख रुपए का इनाम घोषित था।

पतियों की हत्‍याओं में क्रिएटिव हुईं पत्‍नियां, यूट्यूब और फिल्‍मों से सीख रहीं खौफनाक मर्डर के अनोखे तरीके

पतियों की हत्‍याओं में क्रिएटिव हुईं पत्‍नियां, यूट्यूब और फिल्‍मों से सीख रहीं खौफनाक मर्डर के अनोखे तरीकेपत्‍नियां अपने पतियों को मारने के लिए क्रिएटिव और ऐसे तरीके अपना रही हैं, जिससे वे पुलिस से बच सकें। हत्‍याओं के लिए वे नींद की गोलियां खिलाने से लेकर कान में कीटनाशक डालने और सांप से कटवाने तक का इस्‍तेमाल कर रही हैं। इसके लिए वे यूट्यूब, फिल्‍में और अनोखी अपराध कथाओं का सहारा ले रही हैं।

हाईकोर्ट ने मृत्युदंड को उम्रकैद में बदला, कहा जजों को खून का प्यासा नहीं होना चाहिए

हाईकोर्ट ने मृत्युदंड को उम्रकैद में बदला, कहा जजों को खून का प्यासा नहीं होना चाहिएKolkata news in hindi : कलकत्ता उच्च न्यायालय की जलपाईगुड़ी सर्किट पीठ ने अपने मामा की हत्या के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का आदेश देते हुए कहा कि न्यायाधीशों को कभी भी खून का प्यासा नहीं होना चाहिए।

उद्धव बोले, ट्रंप पीएम मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं

उद्धव बोले, ट्रंप पीएम मोदी का मजाक उड़ा रहे हैंUddhav Thackeray news in hindi : शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को भाजपा-नीत राजग सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं। मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति को जवाब देने में असमर्थ हैं।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकर

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकरitel city 100 price in india : itel ने हाल ही धमाकेदार स्मार्टफोन itel City 100 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7599 रुपए है। साथ ही कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है। इसके साथ आपको एक खास मैग्नेटिक RGB वायरलेस स्पीकर भी मिलता है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन ये फोन के साथ ये फ्री मिलेगा।

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदार

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदारमोटोरोला ने बजट सेगमेंट में नया स्मार्टफोन 'मोटो G86 पावर' (Moto G86 Power) भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन मोटो AI से लैस है। कंपनी ने इसे पावर टू डू ऑल यानी सबकुछ करने में सक्षम टैगलाइन दे रही है। स्मार्टफोन में 6720mAh की बैटरी दी गई है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com