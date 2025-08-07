Nissan Magnite Kuro Edition अपने रेगुलर मॉडल से कितना अलग



Nissan Magnite Kuro Edition Price in india : पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV मैग्नाइट का कुरो एडिशन (Nissan Magnite Kuro Edition) लॉन्च हो गया है। कंपनी ने कार के इस एडिशन को प्री-फेसलिफ्ट मॉडल में बंद कर दिया था। SUV में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग के साथ 360-डिग्री कैमरा जैसे 40+ फीचर्स और 20kmpl तक का माइलेज मिलता है। इस निसान मैग्नाइट के इस स्पेशल एडिशन की कीमत 8.31 लाख रुपए है। इसकी बुकिंग लॉन्च होने के साथ ही शुरू कर दिया गया है।

इसे 11000 रुपए में बुक किया जा सकता है। भारतीय कार मार्केट में यह Renault Kiger, Maruti Brezza, Mahindra XUV 3XO, Tata Nexon, Skoda Kylok, Hyundai Venue, Kia Sonet और Kia Citros जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। कुरो एडिशन पूरी तरह से N-Connecta ट्रिम पर बेस्ड है। इसमें 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, रियर वेंट के साथ ऑटो AC, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप मिलता हैं।





इस स्पेशल एडिशन में एकमात्र अतिरिक्त फीचर्स के रूप में एक वायरलेस फोन चार्जर और एक डैशकैम दिया गया है। इसके साथ ही पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज, हिल-होल्ड असिस्ट और रियर पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। मैग्नाइट कुरो में रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं दिया गया है, लेकिन स्टैंडर्ड मॉडल के N-Connecta वैरिएंट में यह फीचर दिया जाता है।