Honda QC3 vs Ather Konarc Comparison: कीमत, रेंज, बैटरी, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन में कौन बेहतर?

भारतीय इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में हाल ही में दो नए फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर Honda QC3 और Ather Konarc लॉन्च हुए हैं। दोनों स्कूटर रोजमर्रा के इस्तेमाल और परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखकर पेश किए गए हैं। ऐसे में अगर आप नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो कीमत, बैटरी, रेंज और फीचर्स के लिहाज से दोनों में अंतर समझना जरूरी है।

Honda QC3 vs Ather Konarc: कीमत कितनी है?

Honda QC3 vs Ather Konarc: वेरिएंट और डिलीवरी

Honda QC3 को फिलहाल एक ही फुली लोडेड वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। दूसरी ओर, Ather Konarc को S और Z ट्रिम में कुल छह वेरिएंट के साथ पेश किया गया है।

Ather Konarc S

Konarc S में तीन बैटरी विकल्प मिलते हैं:

2.1 kWh बैटरी: 99,999 रुपए 2.7 kWh बैटरी: 1.22 लाख रुपए 3.5 kWh बैटरी: 1.45 लाख रुपए

Konarc S 2.1 kWh की डिलीवरी 2027 की पहली तिमाही (Q1) से शुरू होने वाली है। वहीं S 2.7 kWh और S 3.5 kWh वेरिएंट की उपलब्धता Ather डीलरशिप पर बताई गई है। Ather Konarc S लाइनअप में एक 200 किमी IDC रेंज वाला टॉप वेरिएंट भी आएगा। हालांकि, इसकी कीमत अभी घोषित नहीं की गई है। इसकी डिलीवरी 2027 की तीसरी तिमाही (Q3) से शुरू होने की बात कही गई है।

Ather Konarc Z

Konarc Z सीरीज में दो वेरिएंट मिलते हैं। इनमें 2.7 kWh और 3.5 kWh बैटरी पैक दिए गए हैं। इन दोनों वेरिएंट की डिलीवरी 2027 की दूसरी तिमाही (Q2) से शुरू होने वाली है। इस तरह Honda QC3 की बिक्री फिलहाल भारत के सिर्फ पांच शहरों—दिल्ली, आगरा, कटक, सूरत और कोल्लम में चुनिंदा Honda RedWing डीलरशिप के जरिए शुरू हुई है। वहीं Ather Konarc के सभी वेरिएंट अभी तत्काल डिलीवरी के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

Honda QC3 vs Ather Konarc : फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो Ather Konarc में कई आधुनिक तकनीक और प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। इसमें 14-इंच फ्रंट और 12-इंच रियर अलॉय व्हील मिलते हैं।

इसके अलावा स्कूटर में ये फीचर्स शामिल हैं:

इल्यूमिनेटेड Ather ब्रांडिंग

एनिमेटेड रैपअराउंड लैंप

पैडेड ग्रैब रेल

एडजस्टेबल बैकरेस्ट

लंबर सपोर्ट

Sequential Gear-Drive Transmission

Advanced Electronic Braking System

SmartWake

MagicKey

AutoPop

AirWalk

दूसरी ओर, Honda QC3 में 5-इंच TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसमें Honda RoadSync, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, 32 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज और Smart Key जैसे फीचर्स मिलते हैं। फीचर्स की संख्या और आधुनिक टेक्नोलॉजी को देखें तो Ather Konarc का पैकेज ज्यादा व्यापक नजर आता है, जबकि Honda QC3 में भी रोजमर्रा के परिवारिक इस्तेमाल से जुड़े जरूरी फीचर्स दिए गए हैं।

Honda QC3 vs Ather Konarc: बैटरी और रेंज

Ather Konarc में ग्राहकों को अलग-अलग बैटरी और रेंज विकल्प मिलते हैं।

Ather Konarc S की रेंज

बैटरी IDC रेंज

2.1 kWh 100 किमी

100 किमी 2.7 kWh 125 किमी

125 किमी 3.5 kWh 161 किमी

161 किमी टॉप वेरिएंट 200 किमी

Konarc Z में 2.7 kWh और 3.5 kWh बैटरी विकल्प मिलते हैं। इनकी IDC रेंज क्रमशः 125 किमी और 161 किमी है।

Honda QC3 की बैटरी और रेंज

Honda QC3 में 3.0 kWh का बैटरी पैक दिया गया है। कंपनी के मुताबिक, यह फुल चार्ज पर 145 किमी IDC रेंज देता है। चार्जिंग की बात करें तो QC3 को 0 से 80 फीसदी चार्ज होने में करीब 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं। वहीं बैटरी को पूरी तरह चार्ज करने में लगभग 4 घंटे का समय लगता है।

Honda QC3 vs Ather Konarc : किसमें क्या खास?

दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर परिवार के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, लेकिन इनका अप्रोच अलग है। Honda QC3 एक ही बैटरी और रेंज कॉन्फिगरेशन के साथ आता है, जबकि Ather Konarc में अलग-अलग बैटरी क्षमता और रेंज के कई विकल्प उपलब्ध हैं। अगर ग्राहक की प्राथमिकता अलग-अलग रेंज विकल्प चुनने की है, तो Konarc में ज्यादा विकल्प मिलते हैं। वहीं Honda QC3 में कंपनी ने एक सिंगल फुली लोडेड वेरिएंट के जरिए खरीद प्रक्रिया को अपेक्षाकृत सरल रखा है। रेंज के मामले में Honda QC3 की 145 किमी IDC रेंज 3.0 kWh बैटरी के साथ आती है, जबकि Ather Konarc में बैटरी विकल्प के आधार पर 100 किमी से 200 किमी तक की IDC रेंज उपलब्ध है।





विशेष : यह फीचर्स की जानकारियों पर आधारित है। देश के अन्य शहरों में दोनों स्कूटर्स के दाम अलग- अलग है।