Gold Price Crash : सोने में 4000 से ज्यादा की गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती, जानिए क्यों गिर रहे हैं भाव, क्या खरीदने का सही समय

सप्ताह की शुरुआत सोने और चांदी के निवेशकों के लिए बड़ी गिरावट के साथ हुई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 4,065 रुपए गिरकर 1.48 लाख रुपए पर आ गई है। एक किलो चांदी 9,158 रुपए सस्ती होकर 2.23 लाख रुपए पर आ गई है। अगर घरेलू वायदा बाजार की बात करें तो सोमवार को MCX Gold और MCX Silver की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई।





अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से महंगाई की चिंता बढ़ी है। इसके साथ ही अमेरिका के फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की आशंका भी मजबूत हुई है। MCX पर अक्टूबर 2026 डिलीवरी वाला सोना ₹3,214 की गिरावट के साथ ₹1,47,667 प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं सितंबर 2026 डिलीवरी वाली चांदी ₹6,661 टूटकर ₹2,28,035 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना-चांदी फिसले

वैश्विक बाजार में भी कीमती धातुओं पर दबाव दिखाई दिया। स्पॉट गोल्ड करीब 1.5% गिरकर 4,223.95 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स भी करीब 1.5% गिरकर 4,257.90 डॉलर प्रति औंस रहा। दूसरी कीमती धातुओं में भी गिरावट रही। स्पॉट सिल्वर करीब 2.6%, प्लैटिनम 2.1% और पैलेडियम करीब 2.1% नीचे कारोबार करता दिखा।

सोने की कीमत आज क्यों गिरी?

सोने में गिरावट के पीछे कई अंतरराष्ट्रीय कारण बताए जा रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख कारण अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेज बढ़ोतरी है। बॉन्ड यील्ड बढ़ने से ऐसे निवेशों का आकर्षण बढ़ सकता है जिनसे ब्याज मिलता है, जबकि सोना खुद कोई ब्याज नहीं देता। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने भी महंगाई की चिंता बढ़ाई है। महंगाई का दबाव बढ़ने पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों को ऊंचा रखने या बढ़ाने की संभावना पर बाजार का ध्यान गया है।

US-Iran तनाव का भी असर

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तथा होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर घटनाक्रम भी बाजार के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। ईरान ने कहा है कि विवाद के समाधान के लिए कूटनीति ही रास्ता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के एक प्रस्ताव को खारिज करने की बात कही है। बाजार फिलहाल यह देख रहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ती है या तनाव और बढ़ता है। इसी वजह से सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग में उतार-चढ़ाव बना हुआ है।

क्या खरीदने का सही समय

एक्सपर्ट्‍स के मुताबिक मुताबिक मौजूदा समय में सोने और चांदी में नई पोजीशन लेने से पहले बाजार की दिशा को स्पष्ट होने देना महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि, किसी भी निवेश या ट्रेडिंग निर्णय से पहले अपने जोखिम और निवेश अवधि को ध्यान में रखना जरूरी है। निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि बाजार में अब भी कमजोरी के संकेत दिख रहे हैं। किसी भी बड़ी गिरावट पर खरीदारी का मौका भी बन सकता है। हालांकि सोने और चांदी में निवेश से पहले किसी एक्सपर्ट्‍स की राय जरूर लें।