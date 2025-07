हिन्दी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती, जानें 10 प्रसिद्ध कहानियां

which city served as india's capital before delhi: भारत की राजधानी दिल्ली, जो आज अपनी ऐतिहासिक भव्यता और आधुनिक पहचान के लिए जानी जाती है, हमेशा से देश का केंद्र नहीं थी। एक समय था जब देश की राजधानी एक और महानगर था, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को आकार दिया। यह बदलाव केवल एक भौगोलिक स्थानांतरण नहीं था, बल्कि इसके पीछे गहरे ऐतिहासिक, राजनीतिक और रणनीतिक कारण छिपे थे। आइए जानते हैं कौन सा शहर था दिल्ली से पहले देश की राजधानी और क्यों हुआ यह महत्वपूर्ण बदलाव।