गुरुवार, 21 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. गणेश चतुर्थी 2025
  3. गणेश चतुर्थी: व्यंजन
  4. How to make coconut ladoo
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (14:04 IST)

श्रीगणेश के भोग में बनाएं नारियल के लड्डू, इस सरल रीति से

Ganesh bhog recipe
Coconut ladoo recipe: गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर भगवान गणेश को मोदक के अलावा नारियल के लड्डू का भोग लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। ये लड्डू बनाने में बेहद आसान होते हैं और इनका स्वाद भी लाजवाब होता है।
 
आइए जानते हैं मावा या खोया वाले नारियल के लड्डू बनाने की सरल विधि:
 
सामग्री: 
• 2 कप कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल/ डेसिकेटेड कोकोनट
• 1 कप मावा (खोया) या 1/2 कप मिल्क पाउडर
• 1/2 कप पिसी हुई चीनी
• 1/2 चम्मच इलायची पाउडर
• 1 बड़ा चम्मच घी
• बारीक कटे हुए मेवे (बादाम, पिस्ता) - वैकल्पिक
 
बनाने की विधि:
1. सबसे पहले एक भारी तले वाली कढ़ाई को गरम करें और उसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल डालकर धीमी आंच पर हल्का भूनें। इसे सिर्फ 2-3 मिनट तक भूनना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए, इसका रंग नहीं बदलना चाहिए।
 
2. अब इस कढ़ाई में मावा या मिल्क पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। मावे को तब तक भूनें जब तक वह नारियल के साथ अच्छी तरह से मिल न जाए। अगर आप मिल्क पाउडर का उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा घी डालकर हल्का भून लें।
 
3. अब इसमें पिसी हुई चीनी और इलायची पाउडर मिला दें। इसे तब तक चलाएं जब तक चीनी पूरी तरह से घुल न जाए।
 
4. मिश्रण को अच्छी तरह मिलाने के बाद, आंच बंद कर दें और इसे हल्का ठंडा होने दें। ध्यान रहे कि मिश्रण पूरी तरह से ठंडा न हो, यह हल्का गरम ही रहना चाहिए ताकि लड्डू आसानी से बन सकें।
 
5. अब अपनी हथेलियों पर थोड़ा-सा घी लगाएं और मिश्रण का थोड़ा-सा हिस्सा लेकर उसे गोल लड्डू का आकार दें।
 
6. तैयार लड्डू को बचे हुए सूखे नारियल में लपेट लें ताकि वे और भी आकर्षक लगें।
 
7. लड्डुओं को ठंडा होने दें और फिर भगवान गणेश को भोग लगाएं।
 
आपका स्वादिष्ट और खुशबूदार नारियल का लड्डू भोग के लिए तैयार है। गणेश चतुर्थी के दिन इस प्रसाद को भगवान गणेश को अर्पित कर पर्व का आनंद लें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

हरतालिका तीज के दिन शिव पार्वती पूजा के लिए अष्ट प्रहर मुहूर्त का समय

हरतालिका तीज के दिन शिव पार्वती पूजा के लिए अष्ट प्रहर मुहूर्त का समयHartalika Teej Puja Timings: श्रावण मास में हरियाली अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की तीज को हरियाली तीज और इसके बाद भादौ यानी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तीज के दिन हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस दौरान महिलाएं व्रत रखकर शिवजी और माता पार्वती की अष्ट प्रहर पूजा और आराधना करती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हरतालिका तीज का पर्व 26 अगस्त 2025 मंगलवार को मनाया जाएगा।

ऋषि पंचमी कब है, क्या करते हैं इस दिन, पूजा का शुभ मुहूर्त और मंत्र

ऋषि पंचमी कब है, क्या करते हैं इस दिन, पूजा का शुभ मुहूर्त और मंत्रहिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का भी बड़ा महत्व माना गया है। यह पर्व भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी हरतालिका तीज के के दो दिन और गणेश उत्सव की गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद आता है। ऋषि पञ्चमी इस बार 28 अगस्त 2025 गुरुवार की रहेगी। वैसे तो ऋषि पंचमी का त्योहार सप्त ऋषियों को श्रद्धांजलि देने और महिलाओं द्वारा रजस्वला दोष से मुक्ति और शुद्ध होने के कारण यह व्रत रखा जाता है, लेकिन प्रदेश और स्थान के अनुसार इसे मनाए जाने के अलग अलग कारण भी है। इसी दिन से दिगंबर जैन समुदाय का 10 दिवसीय पर्युषण महापर्व की शुरुआत भी होती है। ऋषि पंचमी पर कश्यप ऋषि की जयंती भी रहती है।

इस बार गणेश चतुर्थी बुधवार को, कई शुभ योग में स्थापित होंगे गणपति, जानें विसर्जन का मुहूर्त

इस बार गणेश चतुर्थी बुधवार को, कई शुभ योग में स्थापित होंगे गणपति, जानें विसर्जन का मुहूर्तGanesh sthapana visarjan muhurat 2025: भगवान गणेशजी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मध्याह्न काल में, सोमवार, स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न में हुआ था। इसीलिए गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव का त्योहार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 27 अगस्त 2025 बुधवार को गणपति स्थापना से प्रारंभ होकर 6 सितंबर 2025 शनिवार को गणेश प्रतिमा विसर्जन तक रहेगा। 27 अगस्त को इस बार हस्त और चित्रा नक्षत्र का संयोग है। गणेशजी के दिन बुधवार में ही शुभ, शुक्ल, सर्वार्थ सिद्धि योग और रविवार का संयोग भी है।

कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेश

कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेशganesh chaturthi 2025: मान्यता है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मध्याह्न काल में, सोमवार, स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न में हुआ था। इसीलिए गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव का त्योहार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 27 अगस्त 2025 बुधवार के दिन रहेगा। आओ जानते हैं कि कब है गणेश स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त। 27 अगस्त को गणेश स्थापना और गणेश विसर्जन 6 सितम्बर 2025 शनिवार को होगा।

सितंबर माह 2025 में कब कब है एकादशी?

सितंबर माह 2025 में कब कब है एकादशी?Bhadrapada Ekadashi in September 2025: पार्श्व-परिवर्तिनी एकादशी, पद्मा एकादशी या जलझूलनी एकादशी ये सभी नाम हिन्दू पंचांग की महत्वपूर्ण एकादशी तिथियों से संबंधित हैं, जिनमें से ये सभी एक ही एकादशी के अलग-अलग नाम हैं। साथ ही इसी माह श्राद्ध पक्ष में इंदिरा एकादशी भी मनाई जाएगी। आइए यहां जानते हैं महत्वपूर्ण तिथियां...

और भी वीडियो देखें

काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर दिखा माता लक्ष्मी का वाहन श्वेत उल्लू, बहुत दुर्लभ घटना, जानें क्या है संकेत

काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर दिखा माता लक्ष्मी का वाहन श्वेत उल्लू, बहुत दुर्लभ घटना, जानें क्या है संकेतहिंदू धर्म के चार धामों के स्थान से मिलते हैं भविष्‍य की अच्छी और बुरी घटनाओं के संकेत, लेकिन हाल ही में काशी विश्‍वनाथ मंदिर के शिखर पर माता लक्ष्मी के वाहन सफेद उल्लू को देखा गया। शयन आरती के बाद देखे गए उल्लू के बारे में बताया जा रहा है कि यह बहुत ही शुभ संकेत है। बताया जा रहा है कि यह तस्वीर मंदिर के पीआरओ आनंद शुक्ला ने ली थी।

Aaj Ka Rashifal: 21 अगस्त का ताजा राशिफल, पढ़ें 12 राशियों के लिए कैसा बीतेगा आज का दिन

Aaj Ka Rashifal: 21 अगस्त का ताजा राशिफल, पढ़ें 12 राशियों के लिए कैसा बीतेगा आज का दिनToday 21 August horoscope in Hindi 2025: कैसा रहेगा आज 21 अगस्त 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार गुरुवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

21 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन

21 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन21 August Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 21 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

21 अगस्त 2025, गुरुवार के शुभ मुहूर्त

21 अगस्त 2025, गुरुवार के शुभ मुहूर्तToday Shubh Muhurat 21 August 2025: आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। 'वेबदुनिया' प्रस्तुत कर रही है खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त में....

पिठोरी अमावस्या पर कर लें कालसर्प दोष दूर करने के 4 अचूक उपाय

पिठोरी अमावस्या पर कर लें कालसर्प दोष दूर करने के 4 अचूक उपायkaal sarp dosh ke 5 upay pithori amavasya : भाद्रपद मास कही अमावस्या को कुशोत्पटिनी अमावस्या और पिठोरी अमावस्या कहते हैं। इसी दिन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पोला पर्व मनाया जाता है। यह दिन मुख्य रूप से धार्मिक कार्यों और श्राद्ध के लिए पवित्र कुशा घास, जिसे डाब भी कहते हैं को इकट्ठा करने के लिए समर्पित है। इस‍ दिन पितृ दोष से मुक्ति के अलावा काल सर्पदोष से मुक्ति के उपाय भी कर सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com