शनिवार, 3 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. आज का मुहूर्त
  4. Today Daily Muhurat
Written By Author पं. हेमन्त रिछारिया

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 04 जनवरी 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

04 January 2026 ke Muhurat
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Shubh Muhurat 04 January 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 04 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी 2026, सात महीने का भीषण युद्ध सहित 6 बड़ी भविष्यवाणियां
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 04 जनवरी 2026, रविवार 
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, ईस्वी सन्-2026
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-माघ
 
पक्ष-कृष्ण
 
ऋतु-शिशिर
 
वार-रविवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-प्रतिपदा
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-पुनर्वसु
योग (सूर्योदयकालीन)-वैधृति
करण (सूर्योदयकालीन)-कौलव
लग्न (सूर्योदयकालीन)-धनु
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय-9:11 से 12:21, 1:56 से 3:32 
राहुकाल (अशुभ समय): सायं 4:30 से 6:00 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
दिशा शूल-पश्चिम 
योगिनी वास-पूर्व
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-अस्त
 
चन्द्र स्थिति-कर्क
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं-
सर्वार्थसिद्धि योग/त्रिपुष्कर योग/रविपुष्य योग
यात्रा शकुन-इलायची खाकर यात्रा प्रारम्भ करें।
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ घृणि: सूर्याय नम:।
आज का उपाय-विष्णु मन्दिर में स्वर्ण चढ़ाएं।
वनस्पति तंत्र उपाय-बेल के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
04 January Birthday: आपको 04 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

Budh Gochar 2025: बुध का धनु राशि में गोचर, 8 राशियों के लिए बेहद ही शुभ

Budh Gochar 2025: बुध का धनु राशि में गोचर, 8 राशियों के लिए बेहद ही शुभBudh Gochar 2025: ज्योतिष शास्त्र में बुद्धि, तर्क और संवाद के कारक माने जाने वाले बुध ग्रह 29 दिसंबर 2025 की सुबह 07:14 बजे गुरु की राशि धनु में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध का गुरु की राशि में गोचर शुभ माना जा सकता है। ऐसे में 6 राशियों को मिलेगा बहुत कुछ, खुल जाएंगे उनके भाग्य। चमकेगा किस्मत का सितारा।

जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफल

जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफलJanuary 2026: जनवरी 2026 एक नए साल की शुरुआत है और ज्योतिषीय दृष्टि से यह महीना कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार, सभी 12 राशियों के लिए यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। यहाँ आपकी राशि के अनुसार जनवरी 2026 का संक्षिप्त राशिफल दिया गया है।

नए साल 2026 के संकल्प: क्यों 90% लोग फेल हो जाते हैं और आप कैसे सफल हो सकते हैं?

नए साल 2026 के संकल्प: क्यों 90% लोग फेल हो जाते हैं और आप कैसे सफल हो सकते हैं?New Year 2026 Resolutions:जैसे ही कैलेंडर का आखिरी पन्ना पलटता है, हम जोश से भर जाते हैं। 'नया साल, नया मैं' के नारे के साथ हम जिम जाने, किताब पढ़ने या सुबह जल्दी उठने की कसमें खाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग चाय कॉफी छोड़ने, नशा छोड़ने और कुछ नया सीखने की कसम खाते हैं लेकिन आंकड़ों की मानें तो जनवरी खत्म होते-होते 90% लोग अपने संकल्प छोड़ देते हैं और फिर से पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? और इस साल आप उन 10% लोगों में कैसे शामिल हो सकते हैं जो वास्तव में खुद को बदलते हैं? आइए जानते हैं।

जनवरी 2026 में 4 राशियों को होगा बड़ा फायदा

जनवरी 2026 में 4 राशियों को होगा बड़ा फायदाJanuary 2026 Rashifal: जनवरी 2026 का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत खास है, खासकर मकर राशि के लिए, क्योंकि शनि की इस राशि में कई बड़े ग्रहों का जमावड़ा (युति) होने वाला है। जनवरी 2026 में जिन राशियों को विशेष रूप से लाभ होने की संभावना है, वे इस प्रकार हैं।

2026 में ऑनलाइन ज्योतिष (Astrology) परामर्श के लिए 10 भरोसेमंद ज्योतिष वेबसाइट्‍स

2026 में ऑनलाइन ज्योतिष (Astrology) परामर्श के लिए 10 भरोसेमंद ज्योतिष वेबसाइट्‍सBest Online Astrology Websites 2026 in India: डिजिटल युग में ज्योतिष अब सिर्फ मंदिरों या पंडित जी के घर तक सीमित नहीं रह गया है। स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच बढ़ने के साथ ही ऑनलाइन ज्योतिष परामर्श का चलन तेजी से बढ़ा है। साल 2026 में करियर, विवाह, प्रेम, धन और स्वास्थ्य जैसे अहम फैसलों के लिए लोग ऑनलाइन ज्योतिष वेबसाइटों का सहारा ले रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

04 January Birthday: आपको 04 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

04 January Birthday: आपको 04 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!04 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 04 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 04 जनवरी 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 04 जनवरी 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय04 January 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 04 जनवरी, 2026 का विशेष...

जनवरी 2026 में मकर राशि में बनने वाला है त्रिग्रही योग, 5 राशियों को मिलेगा शुभ समाचार

जनवरी 2026 में मकर राशि में बनने वाला है त्रिग्रही योग, 5 राशियों को मिलेगा शुभ समाचारJanuary 2026 triple conjunction: 16 जनवरी 2026 को मकर राशि में सूर्य, मंगल और शुक्र की युति बनने वाली है। इन तीनों ग्रहों की युति से त्रिग्रही योग बनेगा। इस योग के चलते पांच राशियों को होगा बेहद लाभ। चलिए जानते हैं कि कहीं आपकी राशि तो नहीं है इसमें शामिल।

Horoscope for January 2026: साप्ताहिक राशिफल, 05 से 11 जनवरी 2026: जानिए आपके सितारे क्या कहते हैं!

Horoscope for January 2026: साप्ताहिक राशिफल, 05 से 11 जनवरी 2026: जानिए आपके सितारे क्या कहते हैं!Weekly Horoscope 05 to 11 January 2026: इस सप्ताह का राशिफल न केवल आपके करियर, वित्त, स्वास्थ्य, और रिश्तों के बारे में आपको मार्गदर्शन देगा, बल्कि यह आपके व्यक्तिगत जीवन में आ रही संभावनाओं और चुनौतियों को भी उजागर करेगा। आइए जानते हैं, आपके राशिफल के अनुसार 05 से 11 जनवरी 2026 के बीच आपका सप्ताह कैसा रहने वाला है।

मकर संक्रांति पर बन रहे हैं शुभ योग, 3 राशियों को मिलेगा आशीर्वाद

मकर संक्रांति पर बन रहे हैं शुभ योग, 3 राशियों को मिलेगा आशीर्वादMakar Sankranti 2026: वर्ष 2026 में मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि इस दिन कई दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहे हैं। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। ज्योतिष गणना के अनुसार, इस बार ग्रहों की स्थिति साधकों और दान-पुण्य करने वालों के लिए अत्यंत फलदायी रहेगी। मकर संक्रांति 2026 के मुख्य शुभ योग और विवरण नीचे दिए गए हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com