गुरुवार, 14 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. रेसिपी
  3. मीठे पकवान
  4. Janmashtami Makhan Mishri Bhog
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 14 अगस्त 2025 (16:19 IST)

श्रीकृष्ण का प्रिय और जन्माष्टमी विशेष माखन-मिश्री का भोग कैसे बनाएं, नोट करें रेसिपी

Janmashtami 2025 bhog
Makhan Mishri for Janmashtami: जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण को उनका सबसे प्रिय भोग माखन-मिश्री चढ़ाने की परंपरा है। यह भोग बनाना बहुत ही आसान है और इसे घर पर ताजा-ताजा बनाकर कान्हा को अर्पित करने से वे बहुत प्रसन्न होते हैं।ALSO READ: पंजीरी भोग क्या है, क्यों है भगवान श्रीकृष्ण को अतिप्रिय
 
यहां माखन-मिश्री का भोग बनाने की आसान विधि दी गई है:
 
सामग्री
• 2-3 कप ताजी दूध की मलाई या 1 किलो दही
• 1 कप ठंडा पानी या बर्फ के टुकड़े
• 1/2 कप मिश्री धागे वाली मिश्री को बारीक तोड़ लें
• कुछ केसर के धागे 
• 5-7 तुलसी के पत्ते
 
बनाने की विधि: 
1. मक्खन बनाना (मलाई से): 
 
- एक बड़े बर्तन में 2-3 दिन की जमा की हुई ताजी मलाई लें।
 
- इस मलाई को ब्लेंडर या हैंड मिक्सर की मदद से अच्छी तरह फेंटें। आप इसे हाथ से भी मथनी की सहायता से मथ सकते हैं।
 
- लगभग 5-7 मिनट तक फेंटने के बाद, आप देखेंगे कि मलाई गाढ़ी होने लगी है और धीरे-धीरे मक्खन ऊपर तैरने लगेगा और छाछ अलग हो जाएगी।
 
- इस प्रक्रिया में आप थोड़ा ठंडा पानी या बर्फ के टुकड़े डाल सकते हैं, इससे मक्खन जल्दी और आसानी से अलग हो जाता है।
 
2. मक्खन को साफ करना:
- अब मक्खन को छाछ से अलग कर लें और इसे ठंडे पानी से दो-तीन बार अच्छी तरह से धो लें।
 
- धोने से मक्खन में बची हुई छाछ पूरी तरह निकल जाएगी और मक्खन एकदम सफेद और साफ हो जाएगा।
 
3. भोग तैयार करना:
- तैयार किए गए ताजे मक्खन को एक साफ कटोरी या मटकी में रखें।
 
- मक्खन में मिश्री को डालकर अच्छे से मिला दें।
 
- ऊपर से केसर के धागे और एक तुलसी का पत्ता रखें। बिना तुलसी के कान्हा कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते।
 
आपका स्वादिष्ट और पवित्र माखन-मिश्री का भोग तैयार है। इसे जन्माष्टमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण को अर्पित करें और प्रसाद के रूप में सभी को बांटें।ALSO READ: इस भोग से प्रसन्न होंगे कृष्णजी, जन्माष्टमी पर कैसे बनाएं आटा पंजीरी, जानें 7 टिप्स
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मेरा देश, मेरी शान, मेरा अभिमान... 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के लिए 20 बेहतरीन, दमदार और प्रेरणादायक पोस्टर स्लोगन

मेरा देश, मेरी शान, मेरा अभिमान... 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के लिए 20 बेहतरीन, दमदार और प्रेरणादायक पोस्टर स्लोगन15 August patriotic messages : स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) के लिए यहां पढ़ें बेहतरीन और प्रेरणादायक स्लोगन। इन शक्तिशाली देशभक्ति नारों के साथ अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजें और देश के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करें। यहां स्वतंत्रता दिवस के लिए एक दमदार और प्रेरणादायक पोस्टर स्लोगन लोगों को प्रेरित कर सकता है...

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर दिल को छू जाने वाली 15 सकारात्मक और प्रभावशाली देशभक्ति की शायरियां

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर दिल को छू जाने वाली 15 सकारात्मक और प्रभावशाली देशभक्ति की शायरियांDesh Bhakti Shayari 15 August Independence Day: 15 अगस्त पर देशभक्ति की शायरी न केवल दिल को छूती है, बल्कि लोगों को देश के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को व्यक्त करने के लिए भी प्रेरित करती है। यहां दिल को छू जाने वाली और प्रेरणादायक 15 शायरियां आपके लिए दी गई हैं, जिन्हें आप स्वतंत्रता दिवस पर साझा कर सकते हैं...

स्वतंत्रता दिवस पर निबंध: ऐसे लिखिए आजादी की गाथा जिसे पढ़कर हर दिल में जाग उठे देशभक्ति

स्वतंत्रता दिवस पर निबंध: ऐसे लिखिए आजादी की गाथा जिसे पढ़कर हर दिल में जाग उठे देशभक्तिessay on independence day in hindi: हर साल 15 अगस्त को, पूरा भारतवर्ष एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाता है। यह वह दिन है जब हमारी मातृभूमि को लगभग 200 वर्षों की लंबी गुलामी के बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी मिली थी। राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से लेकर देश के छोटे से छोटे गांव तक, हर जगह उत्साह का माहौल होता है। हर घर, हर स्कूल और हर सरकारी भवन पर हमारा गौरव, हमारा तिरंगा पूरे शान से लहराता है। यह जश्न सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, बल्कि यह देश के उन असंख्य वीरों के बलिदान और संघर्ष को याद करने का दिन है, जिन्होंने अपने वर्तमान को हमारे भविष्य के लिए कुर्बान कर दिया।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर बच्चों को सिखाइए ये गीत, भजन और कविता, हर कोई करेगा तारीफ माहौल हो जाएगा कृष्णमय

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर बच्चों को सिखाइए ये गीत, भजन और कविता, हर कोई करेगा तारीफ माहौल हो जाएगा कृष्णमयjanmashtami bhajan for kids: अगर आपका बच्चा स्कूल में है और इस जन्माष्टमी पर उसे भगवान् श्रीकृष्ण से जुड़े भजन, गीत या कविता याद करवाना चाहते हैं तो यह आलेख आपके लिए बहुत काम का है। इस लेख में हम आपके लिए भगवान् श्रीकृष्ण पर आधारित सुन्दर कविताएं, गीत और भजनों का संकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। आप अपने बच्चे की उम्र और कक्षा के अनुरूप इस संकलन में से अपनी पसंद के अनुसार कोई भी गीत उसे याद करवा सकते हैं।

स्वतंत्रता दिवस पर जोरदार भाषण, यह सुन हर कोई तालियों से करेगा आपका स्वागत

स्वतंत्रता दिवस पर जोरदार भाषण, यह सुन हर कोई तालियों से करेगा आपका स्वागतspeech on independence day in hindi: 15 अगस्त को हम सभी भारतवासी मिलकर पूरे हर्ष और उल्लास से देश की आजादी का जश्न मनाते हैं। इस अवसर पर स्कूल और कॉलेजों में स्वाधीनता दिवस के अवसर पर भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इस मौके पर यदि आप अपने विचार मंच से प्रस्तुत करना चाहते हैं तो एक प्रभावशाली भाषण आपके विचारों को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करने के लिए बहुत कारगर और जरूरी है। इस आलेख में हम आपके लिए भाषण का एक ऐसा ही प्ररूप दे रहे हैं। इसे आप आपनी शैली में पूरे जोश के साथ मंच से बोलकर पुरस्कार के लिए अपनी दावेदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।

और भी वीडियो देखें

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं: लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, 15 अगस्त पर भेजें ये खास मैसेज

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं: लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, 15 अगस्त पर भेजें ये खास मैसेजHappy independence day 2025 wishes in hindi: 15 अगस्त 2025 को हमारा देश और समस्त भारतवासी अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। यह दिन सिर्फ तिरंगा फहराने का नहीं, बल्कि देशभक्ति की भावना को हर देशभक्त तक पहुंचाने का भी है। अगर आप भी अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर देशभक्ति का जज्बा जगाना चाहते हैं, तो यहां आपके लिए हैं स्वतंत्रता दिवस के लिए खास शायरी और विशेज जिन्हें आप व्हाट्सऐप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं।

स्वतंत्रता दिवस: गौरव, बलिदान, हमारी जिम्मेदारी और स्वर्णिम भविष्य की ओर भारत

स्वतंत्रता दिवस: गौरव, बलिदान, हमारी जिम्मेदारी और स्वर्णिम भविष्य की ओर भारतस्वतंत्रता का यह पर्व उन शहीदों के बलिदान की याद दिलाता है, जिनके खून से यह भूमि सिंची गई है। जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर हुई गोलीबारी, भगत सिंह की फांसी का दृश्य और 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' के दौरान लाखों लोगों का जेल जाना- यह सब हमें स्वतंत्रता की कीमत का एहसास कराते हैं...

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन यह 5 कार्य जरूर करना चाहिए

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन यह 5 कार्य जरूर करना चाहिए2025 Independence Day: 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस भारत का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है, जब हम आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए वीरों को याद करते हैं और अपने देश के प्रति सम्मान और कर्तव्य का संकल्प लेते हैं। इस दिन को केवल छुट्टी मानने की बजाय, इसे सार्थक बनाने के लिए निम्नलिखित 5 कार्य अवश्य करने चाहिए..

देश में राष्ट्रविरोधी ताकतों को नेस्तनाबूद करने के लिए हर वर्ग के लोगों को आगे आना होगा

देश में राष्ट्रविरोधी ताकतों को नेस्तनाबूद करने के लिए हर वर्ग के लोगों को आगे आना होगाकिसी भी राष्ट्र में रहने वाले नागरिकों को स्वतंत्रता की अनुभूति तभी होती है जब वह राष्ट्र स्वयं स्वतंत्र होता है। स्वतंत्रता का बोध किसी भी राष्ट्र के नागरिकों के लिए तभी है, जब राष्ट्र में कानून का राज स्थापित होता है। भारत की आजादी की प्राप्ति एक सुनहरे भारत के भविष्य से साक्षात्कार थी...

क्या हर्बल सप्लीमेंट्स लिवर के लिए खतरा बन सकते हैं?

क्या हर्बल सप्लीमेंट्स लिवर के लिए खतरा बन सकते हैं?dangerous Indian herbs for liver: आज के समय में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता तेजी से बढ़ी है, और इसी के साथ हर्बल सप्लीमेंट्स का उपयोग भी आम हो गया है। लोग इन्हें प्राकृतिक और सुरक्षित मानकर बिना ज्यादा सोच-विचार के इस्तेमाल करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

जन्माष्टमी

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com