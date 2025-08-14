श्रीकृष्ण का प्रिय और जन्माष्टमी विशेष माखन-मिश्री का भोग कैसे बनाएं, नोट करें रेसिपी

Makhan Mishri for Janmashtami: जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण को उनका सबसे प्रिय भोग माखन-मिश्री चढ़ाने की परंपरा है। यह भोग बनाना बहुत ही आसान है और इसे घर पर ताजा-ताजा बनाकर कान्हा को अर्पित करने से वे बहुत प्रसन्न होते हैं।

यहां माखन-मिश्री का भोग बनाने की आसान विधि दी गई है:

सामग्री

• 2-3 कप ताजी दूध की मलाई या 1 किलो दही

• 1 कप ठंडा पानी या बर्फ के टुकड़े

• 1/2 कप मिश्री धागे वाली मिश्री को बारीक तोड़ लें

• कुछ केसर के धागे

• 5-7 तुलसी के पत्ते

बनाने की विधि:

1. मक्खन बनाना (मलाई से):

- एक बड़े बर्तन में 2-3 दिन की जमा की हुई ताजी मलाई लें।

- इस मलाई को ब्लेंडर या हैंड मिक्सर की मदद से अच्छी तरह फेंटें। आप इसे हाथ से भी मथनी की सहायता से मथ सकते हैं।

- लगभग 5-7 मिनट तक फेंटने के बाद, आप देखेंगे कि मलाई गाढ़ी होने लगी है और धीरे-धीरे मक्खन ऊपर तैरने लगेगा और छाछ अलग हो जाएगी।

- इस प्रक्रिया में आप थोड़ा ठंडा पानी या बर्फ के टुकड़े डाल सकते हैं, इससे मक्खन जल्दी और आसानी से अलग हो जाता है।

2. मक्खन को साफ करना:

- अब मक्खन को छाछ से अलग कर लें और इसे ठंडे पानी से दो-तीन बार अच्छी तरह से धो लें।

- धोने से मक्खन में बची हुई छाछ पूरी तरह निकल जाएगी और मक्खन एकदम सफेद और साफ हो जाएगा।

3. भोग तैयार करना:

- तैयार किए गए ताजे मक्खन को एक साफ कटोरी या मटकी में रखें।

- मक्खन में मिश्री को डालकर अच्छे से मिला दें।

- ऊपर से केसर के धागे और एक तुलसी का पत्ता रखें। बिना तुलसी के कान्हा कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते।