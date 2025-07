विश्व जनसंख्या दिवस 2025: जानिए इतिहास, महत्व और इस वर्ष की थीम क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जानें इस दिन के बारे में

Why is World Population Day celebrated: विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन वैश्विक जनसंख्या से जुड़े विभिन्न मुद्दों, जैसे जनसंख्या वृद्धि, परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य, मानवाधिकार और टिकाऊ विकास पर जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है।

विश्व जनसंख्या दिवस 2025 तिथि: वर्ष 2025 में विश्व जनसंख्या दिवस शुक्रवार, 11 जुलाई को मनाया जाएगा। आइये यहां जानते हैं विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या है इसका इतिहास, महत्व और 2025 में क्या थीम तय की गई है...

क्यों मनाया जाता है यह दिन: विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और अवसरों पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करना है। यह दिन लोगों को इन मुद्दों के बारे में शिक्षित करता है और सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों को मिलकर समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है।

जनसंख्या वृद्धि से जुड़े प्रमुख मुद्दे, जैसे- बढ़ती आबादी भोजन, पानी, ऊर्जा और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डालती है।





अधिक जनसंख्या से प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन जैसी पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ती हैं। जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में संसाधनों और रोजगार के अवसरों की कमी से गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। जनसंख्या संबंधी मुद्दे अक्सर लैंगिक असमानता से भी जुड़े होते हैं, खासकर प्रजनन स्वास्थ्य और महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में।

विश्व जनसंख्या दिवस का इतिहास History of World Population Day:

विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की गवर्निंग काउंसिल द्वारा की गई थी। इसकी प्रेरणा 11 जुलाई 1987 को 'फाइव बिलियन डे' (Five Billion Day) से मिली, जब विश्व की जनसंख्या 5 अरब के आंकड़े तक पहुंच गई थी।





इस ऐतिहासिक घटना ने लोगों का ध्यान जनसंख्या वृद्धि के महत्व और इसके प्रभावों की ओर खींचा, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया। पहली बार यह दिवस 11 जुलाई 1990 को 90 से अधिक देशों में मनाया गया था।

वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का महत्व Importance of World Population Day: विश्व जनसंख्या दिवस का महत्व कई मायनों में है। इसमें जागरूकता बढ़ाना यानी कि यह दिन दुनिया भर के लोगों को जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूक करता है। साथ ही यह परिवार नियोजन के महत्व को रेखांकित करता है, जिससे अनचाही गर्भधारण और मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सके।





यह महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण और उनके प्रजनन अधिकारों को सुनिश्चित करने पर जोर देता है। यह जनसंख्या वृद्धि और टिकाऊ विकास के बीच के संबंध को समझने में मदद करता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। यह सरकारों को जनसंख्या नीतियों और कार्यक्रमों को बनाने और लागू करने के लिए प्रेरित करता है।

विश्व जनसंख्या दिवस 2025 की थीम Theme of World Population Day 2025:

इस बार विश्व जनसंख्या दिवस 2025 की थीम है: 'युवाओं को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना' (Empowering young people to create the families they want in a fair and hopeful world) तय की गई है। तथा यह थीम इस बात पर जोर देती है कि आज की युवा पीढ़ी, जो इतिहास की सबसे बड़ी युवा पीढ़ी है, को अपने प्रजनन स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक अवसरों के बारे में सूचित विकल्प चुनने में सक्षम होना चाहिए।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि युवा अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप परिवार बना सकें, एक ऐसे विश्व में जहां वे आशा और स्थिरता के साथ अपने भविष्य की योजना बना सकें। यह आर्थिक असुरक्षा, लैंगिक असमानता, सीमित स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा, जलवायु परिवर्तन और संघर्ष जैसी बाधाओं को दूर करने का आह्वान भी करता है, जिनका सामना युवा कर रहे हैं।