कुत्तों के सिर्फ चाटने से हो सकती है ये गंभीर बीमारी, पेट लवर्स भूलकर भी न करें ये गलती

when did mahatma gandhi picture printed on indian currency: भारत की पहचान, उसके मूल्यों और स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक महात्मा गांधी की मुस्कुराती हुई तस्वीर भारतीय करेंसी नोटों पर हर दिन हमारे सामने आती है। यह तस्वीर इतनी परिचित है कि शायद ही कोई इस पर ध्यान देता हो कि आखिर यह कब और कहां ली गई थी, और कैसे यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का एक अभिन्न अंग बन गई। यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक क्षण का दस्तावेज है, जो भारत के संघर्ष और उसकी आत्मा को दर्शाता है। आइये आज आपको बताते हैं इस तस्वीर के बारे में