तिरंगा पास्ता, नूडल्स, कबाब और सैंडविच से मनाएं स्वतंत्रता दिवस, बच्चों के पसंदीदा व्यंजन से दोगुना होगा 15 अगस्त का मजा

Tri-color food: इस स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे के रंगों से सजे व्यंजन बनाएं! जानें ट्राई कलर सैंडविच, तिरंगा पास्ता, नूडल्स, पुलाव और बर्फी जैसी स्वादिष्ट और देशभक्ति से भरी रेसिपीज। यह लेख 15 अगस्त के लिए बेहतरीन फूड आइडियाज और टिप्स देगा।

1. तिरंगा पास्ता/नूडल्स:

विधि: पास्ता या नूडल्स को तीन अलग-अलग सॉस के साथ बनाएं। हरे रंग के लिए पालक पेस्ट सॉस, सफेद के लिए व्हाइट सॉस या चीज़ सॉस, और नारंगी के लिए टमाटर या रेड बेल पेपर सॉस का उपयोग करें।

टिप्स: परोसते समय तिरंगे के क्रम में लेयर करें।

2. तिरंगा कटलेट/कबाब:

विधि: आलू या सब्जियों के मिश्रण को तीन भागों में बांटें। हरे रंग के लिए पालक या खाने वाला हरा रंग, सफेद के लिए पनीर या खोया और केसरिया के लिए गाजर या चुकंदर का इस्तेमाल करें। इन्हें कटलेट या कबाब का आकार देकर तलें या बेक करें।

टिप्स: पुदीने की चटनी के साथ परोसें।

3. तिरंगा सलाद/फ्रूट चाट:

विधि: हरी सब्जियों (खीरा, ब्रोकोली) को हरे रंग के लिए, पनीर या मूली को सफेद रंग के लिए और गाजर, संतरे या शिमला मिर्च को नारंगी रंग के लिए इस्तेमाल करें। फलों में कीवी (हरा), केला (सफेद) और संतरा/पपीता (नारंगी) का प्रयोग कर सकते हैं।

टिप्स: नींबू का रस और चाट मसाला डालकर स्वादिष्ट बनाएं।

4. तिरंगा सैंडविच:

विधि: तीन ब्रेड स्लाइस लें। पहली परत पर हरी चटनी (धनिये-पुदीने की) लगाएं, दूसरी परत पर पनीर या आलू की सफेद स्टफिंग और तीसरी परत पर टमाटर सॉस या गाजर की चटनी लगाएं।

टिप्स: इसे त्रिकोण आकार में काट कर परोसें।

5. तिरंगा पनीर टिक्का/पनीर पकोड़ा:

विधि: पनीर के टुकड़ों को तीन अलग-अलग मैरिनेशन में मैरीनेट करें। हरे रंग के लिए पुदीना-धनिया पेस्ट, सफेद के लिए दही-काली मिर्च, और केसरिया के लिए दही-लाल मिर्च पाउडर या केसर का उपयोग करें। फिर इन्हें टिक्का या पकोड़ा बनाएं।

टिप्स: इसे हरी चटनी और टोमेटो सॉस के साथ परोसें।