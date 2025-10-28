मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025 (17:05 IST)

Amla Navami Recipes: इन 5 खास व्यंजनों से मनाएं आंवला नवमी, मिलेगा देवी लक्ष्मी का आशीष

Indian Gooseberry
Amla Navami Food: आंवला नवमी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो विशेष रूप से आंवला (Indian Gooseberry) के वृक्ष की पूजा के दिन मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत और पूजा की जाती है। आंवला को आयुर्वेद में भी अत्यंत लाभकारी माना गया है, और इस दिन इसे पूजा के साथ-साथ विशेष व्यंजनों के रूप में भी खाने की परंपरा है।ALSO READ: Amla Navami: आंवला नवमी के संबंध में 9 रोचक तथ्‍य
 
आंवला नवमी के दिन देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए खास 5 व्यंजन बनाए जाते हैं। ये व्यंजन स्वादिष्ट होने के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होते हैं। तो आइए जानते हैं उन खास व्यंजनों के बारे में:
 
1. आंवला की चटनी: 
 
आंवला की चटनी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है। इसे आंवला, चीनी, जीरा, धनिया, और हरी मिर्च से तैयार किया जाता है। आंवला में भरपूर विटामिन C और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं, जो शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसे रोटी या पराठे के साथ खाया जा सकता है।
 
विधि:
 
* आंवला को उबाल कर उसके बीज निकाल लें।
* आंवला, हरी मिर्च, अदरक, नमक और चीनी डालकर पीस लें।
* फिर उसमें ताजे धनिये और जीरे का तड़का लगाकर सर्व करें।
 
2. आंवला का मुरब्बा: 
 
आंवला का मुरब्बा एक पारंपरिक व्यंजन है, जिसे आंवला, चीनी और पानी से तैयार किया जाता है। यह स्वाद में खट्टा-मीठा होता है और पाचन में मदद करता है। आंवला मुरब्बा बनाने से पहले आंवला को अच्छे से उबाल कर उसकी कड़वाहट को कम किया जाता है।
 
विधि:
 
* आंवला को उबालकर उसकी बीज निकालें।
* फिर इसे चीनी के साथ पकाएं, और मुरब्बा तैयार करें।
* जब चीनी का तार बन जाए तो गैस बंद कर दें और ठंडा होने पर इसे फ्रिज में रखें।
 
3. आंवला और हल्दी का रायता
 
आंवला और हल्दी का रायता पाचन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इस व्यंजन में आंवला के साथ हल्दी, दही और खीरा डालकर एक ताजगी से भरपूर रायता तैयार किया जाता है। यह खासतौर पर व्रति के भोजन में एक हल्का और ताजगी देने वाला व्यंजन होता है।
 
विधि:
 
* आंवला को कद्दूकस करके उसमें दही, हल्दी, जीरा पाउडर और कटा हुआ खीरा डालें।
* फिर इसे अच्छे से मिला लें और चिल्ड सर्व करें।
 
4. आंवला का हलवा: 
 
आंवला का हलवा एक मीठा और पौष्टिक डेजर्ट है। इसे आंवला, घी, शक्कर, सूजी (रवा), और ड्राई फ्रूट्स से बनाया जाता है। यह व्यंजन आंवला नवमी के दिन विशेष रूप से बनाया जाता है क्योंकि यह ऊर्जा और ताकत प्रदान करने के साथ-साथ देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त करता है।
 
विधि:
 
* आंवला को उबालकर उसके बीज निकाल लें और इसे कद्दूकस कर लें।
* सूजी को घी में भूनकर उसमें आंवला का पेस्ट, चीनी और दूध डालें।
* अच्छे से पकने के बाद ड्राई फ्रूट्स से सजाकर परोसें।
 
5. आंवला का सूप: 
 
यह एक हल्का और स्वस्थ व्यंजन है, जो शरीर को डिटॉक्स करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। आंवला सूप को अदरक, लहसुन, और धनिया के साथ पकाकर तैयार किया जाता है, जो स्वाद में तीखा और ताजगी देने वाला होता है।
 
विधि:
 
* आंवला को अच्छे से पीस लें।
* फिर अदरक, लहसुन और हल्दी डालकर सूप को उबालें।
* जब सूप तैयार हो जाए तो उसे छानकर गर्म-गर्म परोसें।ALSO READ: Chhath Puja Healthy Food: छठ पूजा के बाद खाएं ये 8 पारंपरिक व्यंजन, सेहत को मिलेंगे अनेक फायदे

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
Remedies for good sleep: क्या आप भी रातों को बदलते रहते हैं करवटें, जानिए अच्छी और गहरी नींद के उपाय

Remedies for good sleep: क्या आप भी रातों को बदलते रहते हैं करवटें, जानिए अच्छी और गहरी नींद के उपायRemedies for good sleep: क्या आप भी रात में घंटों करवटें बदलते रहते हैं? क्या सुबह उठने पर आपको थकान महसूस होती है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अच्छी और गहरी नींद लेना एक चुनौती बन गया है। लेकिन गहरी और आरामदायक नींद केवल एक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की नींव है। यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, याददाश्त और यहाँ तक कि हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे अचूक उपाय, जो आपको एक शांत और गहरी नींद दिलाने में मदद कर सकते हैं।

Chest lungs infection: फेफड़ों के संक्रमण से बचने के घरेलू उपाय

Chest lungs infection: फेफड़ों के संक्रमण से बचने के घरेलू उपायफेफड़ों का संक्रमण और बचाव: स्वस्थ फेफड़ों के लिए संपूर्ण गाइड

क्या मधुमक्खियों के जहर से होता है वेरीकोज का इलाज, कैसे करती है ये पद्धति काम

क्या मधुमक्खियों के जहर से होता है वेरीकोज का इलाज, कैसे करती है ये पद्धति कामvaricose veins treatment by bee venom: वेरीकोज वेन्स एक आम समस्या है जिसमें पैरों की नसें सूज जाती हैं, मुड़ जाती हैं और नीली या बैंगनी रंग की दिखने लगती हैं। यह समस्या आमतौर पर लंबे समय तक खड़े रहने, मोटापा, बढ़ती उम्र या गर्भावस्था के कारण हो सकती है। इन नसों में अक्सर दर्द, खुजली और भारीपन महसूस होता है। आधुनिक चिकित्सा में वेरीकोज वेन्स के कई प्रभावी उपचार उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां भी हैं, जिनमें से एक है एपिटेरेपी (Apitherapy)। यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें मधुमक्खियों के उत्पादों, विशेषकर उनके जहर का उपयोग रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। तो, क्या वाकई मधुमक्खी का जहर इस समस्या का इलाज कर सकता है?

Heart attack symptoms: रात में किस समय सबसे ज्यादा होता है हार्ट अटैक का खतरा? जानिए कारण

Heart attack symptoms: रात में किस समय सबसे ज्यादा होता है हार्ट अटैक का खतरा? जानिए कारणHeart attack while sleeping: आजकल हार्ट अटैक केवल बुढ़ापे की बीमारी नहीं रही है, बल्कि यह युवा पीढ़ी को भी तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। वैसे तो यह किसी भी समय आ सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि रात के समय या सुबह 4 बजे के आस-पास इसका खतरा ज्यादा होता है। इसके पीछे कई शारीरिक और जीवनशैली से जुड़े कारण जिम्मेदार होते हैं। आइए जानते हैं कि रात में हार्ट अटैक का रिस्क क्यों बढ़ जाता है और इससे बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं।

Lactose Intolerance: दूध पीने के बाद क्या आपको भी होती है दिक्कत? लैक्टोज इनटॉलरेंस के हो सकते हैं लक्षण, जानिए कारण और उपचार

Lactose Intolerance: दूध पीने के बाद क्या आपको भी होती है दिक्कत? लैक्टोज इनटॉलरेंस के हो सकते हैं लक्षण, जानिए कारण और उपचारWhat Is Lactose Intolerance: क्या दूध पीने के बाद आपको पेट में ऐंठन, गैस या सूजन महसूस होती है? यदि हां, तो हो सकता है कि आप लैक्टोज इनटॉलरेंस से पीड़ित हों। यह एक ऐसी आम पाचन समस्या है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर दूध और दूध से बने उत्पादों में पाए जाने वाले लैक्टोज नामक शुगर को ठीक से पचा नहीं पाता। आइए इस स्थिति को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि इसका इलाज और प्रबंधन कैसे किया जा सकता है।

Sahasrabahu Jayanti: कौन थे सहस्रबाहु अर्जुन, उनकी जयंती क्यों मनाई जाती है, जानें जीवन परिचय और योगदान

Sahasrabahu Jayanti: कौन थे सहस्रबाहु अर्जुन, उनकी जयंती क्यों मनाई जाती है, जानें जीवन परिचय और योगदानRajarajeshwar Sahasrabahu: सहस्रबाहु अर्जुन भारतीय महाकाव्य महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं, जिनका नाम उनके अद्वितीय और शक्ति से भरपूर अस्तित्व के कारण प्रसिद्ध हुआ। सहस्रबाहु का नाम उनके 'सहस्र' यानी हजारों हाथों/बाहु से लिया गया है। उनका जीवन और योगदान महाभारत के युद्ध और उनके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। वे प्राचीन हैहय वंश के एक प्रतापी और महान सम्राट थे।

Chhath Puja Healthy Food: छठ पूजा के बाद खाएं ये 8 पारंपरिक व्यंजन, सेहत को मिलेंगे अनेक फायदे

Chhath Puja Healthy Food: छठ पूजा के बाद खाएं ये 8 पारंपरिक व्यंजन, सेहत को मिलेंगे अनेक फायदेChhath Puja prasad list: छठ पूजा के पारंपरिक व्यंजन सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि संस्कार, संस्कृति और स्वास्थ्य का आदर्श संगम हैं। ये व्यंजन व्रत की पवित्रता को बनाए रखते हैं और परिवार व समाज में श्रद्धा, एकता और प्रेम को बढ़ावा देते हैं। इनका हर स्वाद एक धार्मिक अनुभूति से जुड़ा होता है।

Chhath Festival Essay: प्रकृति और लोक आस्था की उपासना के महापर्व छठ पर पढ़ें रोचक हिन्दी निबंध

Chhath Festival Essay: प्रकृति और लोक आस्था की उपासना के महापर्व छठ पर पढ़ें रोचक हिन्दी निबंधChhath Mahaparv: भारतीय संस्कृति में प्रकृति के तत्वों- सूर्य, जल, वायु को देवतुल्य मानकर पूजा जाता है। इन सभी में छठ महापर्व सूर्य (सूर्य देव) और उनकी शक्ति (छठी मैया) की उपासना का सबसे शुद्ध और अलौकिक माध्यम है। लोक आस्था का यह महापर्व कठोर तप, अनुशासन और पवित्रता का प्रतीक है, जो केवल बिहार-झारखंड तक सीमित न रहकर आज पूरे विश्व में मनाया जाता है।

Chhath Puja 2025: पीरियड (मासिक धर्म) में छठ पूजा कैसे करें या क्या करें?

Chhath Puja 2025: पीरियड (मासिक धर्म) में छठ पूजा कैसे करें या क्या करें?Chhath Puja: छठ पूजा एक धार्मिक पर्व है जो विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, और नेपाल के विभिन्न हिस्सों में धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में सूर्य देवता और उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है, साथ ही स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की जाती है।

Chhath Puja Prasad: पीढ़ियों से छठ पूजा की मीठी परंपरा है ठेकुआ, जानें कैसे बनाएं छठ महापर्व का मुख्य प्रसाद

Chhath Puja Prasad: पीढ़ियों से छठ पूजा की मीठी परंपरा है ठेकुआ, जानें कैसे बनाएं छठ महापर्व का मुख्य प्रसादTraditional Thekua Making Process: ठेकुआ, छठ महापर्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पारंपरिक प्रसाद है। इसे मुख्य रूप से गेहूं के आटे और गुड़ से बनाया जाता है। यहां पारंपरिक ठेकुआ बनाने की विधि के मुख्य चरण दिए गए हैं। आइए जानते हैं छठ पूजा का महाप्रसाद ठेकुआ बनाने की संपूर्ण विधि...
