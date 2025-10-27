सोमवार, 27 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. सेहत
  3. हेल्थ टिप्स
  4. What to eat during Chhath Puja
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 (17:00 IST)

Chhath Puja Healthy Food: छठ पूजा के बाद खाएं ये 8 पारंपरिक व्यंजन, सेहत को मिलेंगे अनेक फायदे

Chhath Puja Health Benefits Food
Chhath Puja Food: छठ पूजा में प्रायः साधारण, शुद्ध और सात्विक भोजन का सेवन किया जाता है। व्रती सूर्यास्त के समय उपवास शुरू करते हैं और सूर्यास्त के बाद दूसरा उपवास करते हैं, जो दूसरे दिन सूर्योदय के समय समाप्त होता है। इस दौरान खासतौर पर जो व्यंजन बनाए जाते हैं, वे प्राकृतिक, शुद्ध और पोषक होते हैं। आइए जानते हैं उन पारंपरिक व्यंजनों के बारे में जो छठ पूजा के दौरान तैयार किए जाते हैं:ALSO READ: Chhath food 2025 : छठ पर्व 2025, छठी मैया के विशेष भोग और प्रसाद जानें
 
1. ठेकुआ (Thekua): ठेकुआ एक प्रमुख पारंपरिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जो छठ पूजा के दौरान बनाया जाता है। यह गेहूं का आटा, गुड़, घी, और नारियल के मिश्रण से बनता है। इसे तलकर गुड़ की चाशनी में डुबोकर पूजा में चढ़ाया जाता है। ठेकुआ को पूजा में चढ़ाना और व्रति के द्वारा इसे खाना छठ पूजा का एक अहम हिस्सा होता है।
 
फायदा : ठेकुआ में ऊर्जा और पोषक तत्व होते हैं, जो उपवास के दौरान व्रति को शक्ति प्रदान करते हैं।
 
2. चिउड़े और कचरी (Chiuda and Kachari): चिउड़े (पखाना) और कचरी (छोटी पकौड़ी) छठ पूजा के दौरान बनाए जाते हैं। चिउड़े को घी में तला जाता है और इसे कचरी के साथ खाने का रिवाज है। कचरी में आटा, सत्तू, लहसुन और अन्य मसालों का उपयोग किया जाता है। यह प्रसाद खासकर सूर्य को अर्पित किया जाता है।
 
फायदा : चिउड़े और कचरी से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, और आवश्यक वसा मिलते हैं, जो उपवास के बाद शरीर को ताकत देते हैं।
 
3. फलाहार (Falahar): छठ पूजा के दौरान उपवास करने वाले लोग फलाहार का सेवन करते हैं, जिसमें केवल फल और शुद्ध दूध शामिल होते हैं। आमतौर पर सेब, केला, अनार, नारियल और नाशपाती जैसे फल खाए जाते हैं। इसके साथ साबूदाना का खीर भी बनाया जाता है, जो बेहद हल्का और पचने में आसान होता है।
 
फायदा : फलाहार शरीर को प्राकृतिक शुगर और आवश्यक विटामिन प्रदान करता है, जिससे व्रति के शरीर को ऊर्जा मिलती है।ALSO READ: Chhath Puja Prasad: पीढ़ियों से छठ पूजा की मीठी परंपरा है ठेकुआ, जानें कैसे बनाएं छठ महापर्व का मुख्य प्रसाद
 
4. सत्तू का पानी (Sattu ka Pani): छठ पूजा में सत्तू का पानी बेहद लोकप्रिय होता है। इसे सत्तू, नींबू और पानी से तैयार किया जाता है। यह व्रती के शरीर को हाइड्रेटेड रखने और पेट को हल्का रखने में मदद करता है।
 
फायदा : सत्तू में फाइबर, प्रोटीन और विटामिन होते हैं, जो शरीर को ठंडक और शक्ति प्रदान करते हैं।
 
5. लौकी की खीर (Bottle Gourd Kheer): लौकी की खीर या लौकी का हलवा भी छठ पूजा के दिन एक प्रमुख व्यंजन होता है। इसे लौकी, गुड़, घी और दूध के साथ पकाया जाता है। यह बहुत हल्का होता है और उपवास के दौरान आसानी से पच जाता है।
 
फायदा : लौकी की खीर पाचन में सहायक होती है और शरीर को ठंडक देती है। यह शरीर को हलका और ऊर्जा से भरपूर रखता है।
 
6. भांगड़ा (Bhangra): भांगड़ा एक विशेष प्रकार का पकवान है जो आटे, गुड़ और घी से तैयार होता है। इसे तलकर खाया जाता है और यह व्रती द्वारा पूजा में चढ़ाया जाता है। यह विशेष रूप से बिहार और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित है।
 
फायदा : भांगड़ा ऊर्जा देने वाला और हल्का होता है, जिससे व्रति को उपवास के दौरान थकावट नहीं होती है।
 
7. कद्दू की सब्जी (Pumpkin Sabzi): छठ पूजा के दौरान कद्दू की सब्जी बनती है, जो गुड़, हल्दी और जीरा से तैयार होती है। इसे चावल के साथ खाने का रिवाज होता है। यह स्वाद में हल्की और शुद्ध होती है। 
 
फायदा : कद्दू शरीर को ठंडक देता है और इसका सेवन पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है।
 
8. रोटी और शकरकंदी (Sweet Potato): छठ पूजा के अंतिम दिन शकरकंदी/ शकरकंद और रोटी का सेवन किया जाता है। शकरकंदी को उबालकर और घी में तला जाता है, और इसे रोटी के साथ खाया जाता है।
 
फायदा : शकरकंदी में विटामिन A और कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर के लिए बेहद लाभकारी है।
 
छठ पूजा के दौरान बनाए जाने वाले पारंपरिक व्यंजन व्रतधारी को शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित रखने में मदद करते हैं। इन व्यंजनों में प्राकृतिक और सात्विक तत्व होते हैं, जो उपवास के दौरान ऊर्जा और शक्ति का संचार करते हैं। छठ पूजा के समय यह महत्वपूर्ण है कि केवल शुद्ध और साधारण भोजन ही किया जाए, ताकि शरीर और मन शुद्ध रह सके। इन पारंपरिक प्रसादों के साथ, सूर्य देवता और उषा देवी की पूजा करते हुए हम अपनी श्रद्धा और आस्था को और अधिक गहरा करते हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Chhath Puja: छठ पूजा में अंतिम दिन चढ़ाएं ये खास प्रसाद की चीजें, मिलेगा छठी मैया का आशीर्वाद
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Premanand ji maharaj news: प्रेमानंद महाराज को किडनी की कौनसी बीमारी है, जानिए लक्षण और इलाज

Premanand ji maharaj news: प्रेमानंद महाराज को किडनी की कौनसी बीमारी है, जानिए लक्षण और इलाजPremanand ji maharaj is suffering from which disease: वृंदावन के संत, प्रेमानंद महाराज जी, अपनी ज्ञान भरी बातों और भक्तिमय जीवन शैली के कारण दुनिया भर में पूजनीय हैं। पिछले कुछ समय से उनकी सेहत को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। महाराज जी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज नामक एक गंभीर आनुवंशिक बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। उन्हें प्रतिदिन डायलिसिस (Dialysis) पर रहना पड़ता है।

लॉन्ग लाइफ और हेल्दी हार्ट के लिए रोज खाएं ये ड्राई फ्रूट, मिलेगा जबरदस्त फायदा

लॉन्ग लाइफ और हेल्दी हार्ट के लिए रोज खाएं ये ड्राई फ्रूट, मिलेगा जबरदस्त फायदाWalnut Benefits in Hindi: आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी चिंता हमारे दिल की सेहत को लेकर होती है। बदलती दिनचर्या, गलत खानपान और तनाव की वजह से लोग कम उम्र में ही हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ जैसी गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।

HFMD: बच्चों में फैल रहा है खतरनाक हैंड फुट माउथ सिंड्रोम, लक्षण और बचाव के तरीके

HFMD: बच्चों में फैल रहा है खतरनाक हैंड फुट माउथ सिंड्रोम, लक्षण और बचाव के तरीकेHFMD:भारत में कई जगहों पर, विशेष रूप से दिल्ली और उत्तर प्रदेश के एटा जिले में बच्चों के बीच "हैंड-फुट-माउथ सिंड्रोम" (Hand-Foot-and-Mouth Disease - HFMD) के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। यूपी के कई जिलों में हैंड फुट माउथ सिंड्रोम (HFMS) वायरस का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। 50 से ज्यादा बच्चे अब तक संक्रमित पाए गए हैं। यह वायरस खासतौर पर 10 साल तक के बच्चों को प्रभावित करता है।

शरीर में खून की कमी होने पर आंखों में दिखते हैं ये लक्षण, जानिए समाधान

शरीर में खून की कमी होने पर आंखों में दिखते हैं ये लक्षण, जानिए समाधानEye symptoms of anemia: शरीर में खून की कमी, जिसे एनीमिया भी कहते हैं, एक आम स्वास्थ्य समस्या है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यह तब होता है जब शरीर में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। एनीमिया के शुरुआती लक्षण अक्सर बहुत सूक्ष्म होते हैं और उन्हें पहचानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमारी आँखें इस स्थिति का पहला संकेत दे सकती हैं। शरीर के अन्य हिस्सों की तरह ही, आँखें भी शरीर के स्वास्थ्य का आईना होती हैं। आइए जानते हैं कि खून की कमी होने पर आँखों में कौन-कौन से लक्षण नजर आते हैं और इसका क्या समाधान है।

इजराइल ने तो दे दिया, आप भी प्लीज ट्रंप को भारत रत्न दे दो मोदी जी!

इजराइल ने तो दे दिया, आप भी प्लीज ट्रंप को भारत रत्न दे दो मोदी जी!इज़राइल ने तो डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर दे ही दिया। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पुरस्कार 'भारत रत्न' – जो सचिन तेंदुलकर, अटल बिहारी वाजपेयी, नेल्सन मंडेला, आदि जैसी महान हस्तियों को मिला है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को थोप दिया जाए! क्यों?

और भी वीडियो देखें

Chhath Festival Essay: प्रकृति और लोक आस्था की उपासना के महापर्व छठ पर पढ़ें रोचक हिन्दी निबंध

Chhath Festival Essay: प्रकृति और लोक आस्था की उपासना के महापर्व छठ पर पढ़ें रोचक हिन्दी निबंधChhath Mahaparv: भारतीय संस्कृति में प्रकृति के तत्वों- सूर्य, जल, वायु को देवतुल्य मानकर पूजा जाता है। इन सभी में छठ महापर्व सूर्य (सूर्य देव) और उनकी शक्ति (छठी मैया) की उपासना का सबसे शुद्ध और अलौकिक माध्यम है। लोक आस्था का यह महापर्व कठोर तप, अनुशासन और पवित्रता का प्रतीक है, जो केवल बिहार-झारखंड तक सीमित न रहकर आज पूरे विश्व में मनाया जाता है।

Chhath Puja 2025: पीरियड (मासिक धर्म) में छठ पूजा कैसे करें या क्या करें?

Chhath Puja 2025: पीरियड (मासिक धर्म) में छठ पूजा कैसे करें या क्या करें?Chhath Puja: छठ पूजा एक धार्मिक पर्व है जो विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, और नेपाल के विभिन्न हिस्सों में धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में सूर्य देवता और उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है, साथ ही स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की जाती है।

Chhath Puja Prasad: पीढ़ियों से छठ पूजा की मीठी परंपरा है ठेकुआ, जानें कैसे बनाएं छठ महापर्व का मुख्य प्रसाद

Chhath Puja Prasad: पीढ़ियों से छठ पूजा की मीठी परंपरा है ठेकुआ, जानें कैसे बनाएं छठ महापर्व का मुख्य प्रसादTraditional Thekua Making Process: ठेकुआ, छठ महापर्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पारंपरिक प्रसाद है। इसे मुख्य रूप से गेहूं के आटे और गुड़ से बनाया जाता है। यहां पारंपरिक ठेकुआ बनाने की विधि के मुख्य चरण दिए गए हैं। आइए जानते हैं छठ पूजा का महाप्रसाद ठेकुआ बनाने की संपूर्ण विधि...

Chhath Puja Fashion Trends: छठ पूजा पर जानें ज्वैलरी फैशन ट्रेंड्स और कैसा हो आपका श्रृंगार

Chhath Puja Fashion Trends: छठ पूजा पर जानें ज्वैलरी फैशन ट्रेंड्स और कैसा हो आपका श्रृंगारChhath Puja Fashion: छठ पूजा पर पारंपरिक साड़ी के साथ ही, सोने-चांदी के गहनों और पारंपरिक शैली के गहनों के साथ आप अपनी खूबसूरती को और बढ़ा सकती हैं। छठ पूजा के लुक को पारंपरिक गोल्ड गहने पूरा करते हैं। छठ पूजा के गहनों के ट्रेंड्स, फैशन गोल्ड और पारंपरिक भारतीय गहनों पर केंद्रित होते हैं।

Chhath Puja Wishes Sandesh: महापर्व छठ पूजा पर इन 10 कोट्स, मैसेज से अपनों को दें शुभकमानाएं

Chhath Puja Wishes Sandesh: महापर्व छठ पूजा पर इन 10 कोट्स, मैसेज से अपनों को दें शुभकमानाएंChhath Puja Wishes 2025: महापर्व छठ पूजा के पावन अवसर पर आप अपने प्रियजनों को ये खूबसूरत कोट्स, मैसेज और शुभकामना संदेश भेज सकते हैं, जिन्हें आप अपनी शुभकामना इमेज पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां आपके लिए कुछ खास संदेश प्रस्तुत हैं, जिन्हें अपनों को भेजकर आप पर्व की खुशी को दुगुना कर सकते हैं। Chhath Puja Messages n Status
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com