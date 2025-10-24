Chhath Puja Fashion Trends: छठ पूजा के फैशन ट्रेंड्स, जानें महापर्व छठ की पारंपरिक साड़ियां और शुभ रंग

Chhath Puja Traditional Saree Trends: छठ पूजा, लोक आस्था का महापर्व, न केवल भक्ति का उत्सव है, बल्कि पारंपरिक सुंदरता और फैशन का भी प्रतीक है। इस दिन महिलाएं छठी मैया के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और पारंपरिक परिधानों में सजती हैं। छठ पूजा पर पारंपरिक साड़ी, शुभ रंग विशेषकर लाल, पीला, नारंगी और गोल्ड ज्वैलरी का चलन सबसे अधिक होता है।

छठ पूजा के दौरान फैशन का ध्यान रखते हुए आप पारंपरिक रंगों और गहनों के साथ अपने लुक को निखार सकती हैं। लाल, पीला और नारंगी रंग की साड़ी पहनकर आप पूजा के दिन को और भी खास बना सकती हैं।

यहां वेबदुनिया के प्रिय पाठकों के लिए छठ पूजा 2025 के फैशन ट्रेंड्स, पारंपरिक साड़ियों, शुभ रंगों और गहनों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जा रही है:

छठ पूजा फैशन ट्रेंड्स 2025

1. पारंपरिक साड़ी के ट्रेंड्स: छठ पूजा में सिलाई वाले वस्त्र की जगह बिना सिलाई वाली साड़ी को सबसे शुभ माना जाता है, खासकर जब व्रती स्वयं पूजा कर रही हों।

सिल्क साड़ियां:

बनारसी सिल्क: यह हमेशा ट्रेंड में रहता है। शाही चमक और भारी ज़री वर्क इसे पूजा के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है।

कांजीवरम: पारंपरिक साउथ सिल्क, जो अपनी टिकाऊ बनावट और रिच लुक के लिए पसंद किया जाता है।

सिल्क ब्लेंड: शुद्ध सिल्क की जगह आजकल सिल्क-ब्लेंड साड़ियां भी ट्रेंड में हैं, जो हल्की होती हैं लेकिन शाही चमक देती हैं।

कॉटन और कॉटन-सिल्क:

महत्व: कई क्षेत्रों में, व्रती महिलाएं सूती धागों से बुनी साड़ी कॉटन या शुद्ध माहेश्वरी पहनना पसंद करती हैं, क्योंकि यह शुद्ध और पारंपरिक माना जाता है।

डिजाइन: ट्रेडिशनल बनारसी बॉर्डर वाली कॉटन साड़ियां या हैंड ब्लॉक प्रिंट वाली कॉटन साड़ियां एथनिक ब्यूटी के लिए बेहतरीन हैं।

अन्य ट्रेंडिंग साड़ियां:

ऑर्गेन्जा साड़ी: जो महिलाएं पारंपरिकता के साथ मॉडर्न टच चाहती हैं, उनके लिए यह ट्रांसपेरेंट और चमकदार साड़ी परफेक्ट है।

बांधनी या लहरिया: शुभ रंगों में बांधनी वर्क की साड़ियां ट्रेडिशनल टच देती हैं और हमेशा ट्रेंड में रहती हैं।

2. शुभ रंग ट्रेंड्स: छठ पूजा में लाल, पीला और नारंगी/केसरिया रंग सबसे शुभ और ट्रेंडिंग माने जाते हैं:

* लाल रंग: सौभाग्य, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक। विवाहित महिलाओं के लिए सबसे शुभ। जरी बॉर्डर वाली लाल जॉर्जेट साड़ी, चटक लाल बनारसी साड़ी, ट्रेडिशनल सिल्क साड़ी।

* पीला: पीला रंग पवित्रता, ज्ञान और शुभता का प्रतीक। सूर्य देव की पूजा में इसका विशेष महत्व है। पीले रंग की कॉटन-सिल्क साड़ियां, ग्रीन या लाल बॉर्डर के साथ पीला।

* नारंगी/केसरिया: ऊर्जा, उत्साह और सूर्य की सुनहरी किरणें। यह व्रत के उत्साह को दर्शाता है। लाइट ऑरेंज या केसरिया रंग की साड़ियां, टेंपल बॉर्डर डिजाइन।

* हरा: कई जगहों पर हरा रंग भी शुभ माना जाता है, विशेषकर लाल और पीले के साथ इसका संयोजन।सिल्क या महेश्वरी साड़ियों में लाल-हरा कॉम्बिनेशन।

* पिंक: ट्रेडिशनल ब्रेक के लिए, आजकल गुलाबी बनारसी साड़ियां भी चलन में हैं, जो आपको भीड़ से अलग और खूबसूरत लुक देती हैं।

काला छठ पूजन का अशुभ रंग: मान्यतानुसार छठ पूजा में काले रंग के वस्त्र पहनना या काले रंग की बिंदियों वाली साड़ी पहनना अशुभ माना जाता है और इससे परहेज करना चाहिए।