Chhath food 2025 : छठ पर्व 2025, छठी मैया के विशेष भोग और प्रसाद जानें

Chhath special dishes: छठ पूजा के पारंपरिक व्यंजन न केवल श्रद्धा से जुड़े होते हैं, बल्कि भारतीय ग्रामीण संस्कृति और स्वास्थ्य परंपरा का भी गहरा प्रतीक हैं। छठ पूजा के सभी व्यंजन तांबे, पीतल या मिट्टी के बर्तनों में बनाए जाते हैं, जिनमें प्याज़, लहसुन, मसाले आदि का प्रयोग नहीं होता है और बनाने से पहले पूरी रसोई, बर्तन और स्वयं को पवित्र और शुद्ध करना आवश्यक होता है। प्रसाद बनाते समय पूरे मन, तन और वचन की शुद्धता और एकाग्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है।ALSO READ: Chhath Puja 2025: घर पर कैसे करें छठ पूजा की तैयारी, जानिए पूजा की संपूर्ण सामग्री और विधि



छठ पूजा के पारंपरिक व्यंजन न केवल श्रद्धा से जुड़े होते हैं, बल्कि भारतीय ग्रामीण संस्कृति और स्वास्थ्य परंपरा का भी गहरा प्रतीक हैं। छठ पूजा के सभी व्यंजन तांबे, पीतल या मिट्टी के बर्तनों में बनाए जाते हैं, जिनमें प्याज़, लहसुन, मसाले आदि का प्रयोग नहीं होता है और बनाने से पहले पूरी रसोई, बर्तन और स्वयं को पवित्र और शुद्ध करना आवश्यक होता है। प्रसाद बनाते समय पूरे मन, तन और वचन की शुद्धता और एकाग्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है।

यहां नीचे छठ पूजा में बनने वाले मुख्य पारंपरिक व्यंजनों की विधियां दी गई है।

1. कद्दू-भात बनाने की विधि

सामग्री

* कद्दू (छोटे टुकड़ों में कटा हुआ) – 1 कप

* चावल – 1 कप

* घी – 2 बड़े चम्मच

* हींग – 1/4 चम्मच

* जीरा – 1/2 चम्मच

* हरी इलायची – 2-3

* अदरक (कद्दूकस किया हुआ) – 1 चम्मच

* पानी – 2 कप (चावल पकाने के लिए)

* नमक – स्वाद अनुसार

* शक्कर – 1-2 चम्मच (स्वाद के अनुसार)

विधि:

सबसे पहले, चावल को अच्छे से धोकर पानी में उबाल लें। चावल को नरम होने तक पकाएं और पानी में थोड़ा नमक भी डाल सकते हैं। फिर चावल को एक तरफ रख दें। एक कढ़ाई में घी गर्म करें। फिर उसमें जीरा और हींग डालें। जब जीरा तड़कने लगे, तो उसमें कद्दू के टुकड़े डालकर अच्छे से भूनें। अब उसमें कद्दू को पूरी तरह से नरम होने तक पकने दें। कद्दू को ढककर थोड़ी देर पकने दें ताकि वह हल्का-सा पक जाए।

अब कद्दू में कद्दूकस किया हुआ अदरक और हरी इलायची डालकर अच्छे से मिला लें। साथ ही, शक्कर भी डाल दें। यह मिठास का स्वाद देगा, जो कद्दू-भात के स्वाद को और भी बढ़ा देता है। अब तैयार चावल को कद्दू में डालकर अच्छे से मिला लें। ध्यान रखें कि चावल और कद्दू अच्छे से मिल जाएं। अब थोड़ा पानी डालकर कद्दू-भात को पका लें। यदि आपको थोड़ा और गीला रखना है, तो पानी ज्यादा डाल सकते हैं। अब आपका स्वादिष्ट कद्दू-भात तैयार है। इसे गर्मा-गर्म परोसें।

2. रसियाव (Rasiyaav) – गुड़ की चावल खीर

सामग्री

* चावल – 1 कप (धुला हुआ)

* गुड़ – ¾ कप

* पानी – 4 कप

* घी – 1 टेबलस्पून

* तेजपत्ता – 1 (वैकल्पिक)

* सौंफ – 1 टीस्पून

विधि:

1. चावल को घी में हल्का भून लें।

2. फिर पानी डालकर मध्यम आंच पर पकाएं।

3. जब चावल पूरी तरह पक जाएं, तब गुड़ डालें।

4. सौंफ व तेजपत्ता डालें और ढककर कुछ देर धीमी आंच पर पकाएं।

5. यह रसियाव खरना के दिन का मुख्य भोग होता है।

3. केला मिक्स फल प्रसाद

सामग्री



* केला, सेब, अमरूद, अनार आदि फल – कटे हुए

* बताशा – थोड़े से

* तुलसी पत्ता – 2-3

* गन्ने के टुकड़े – ऐच्छिक

विधि:

1. सभी फलों को अच्छी तरह धोकर काट लें।

2. बांस की टोकरी या डाले में सजाएं।

3. ऊपर से बताशा और तुलसी पत्ते रखें।

4. यह फल प्रसाद घाट पर अर्घ्य के समय चढ़ाया जाता है।

4. सुथनी और शकरकंद (Boiled Yam & Sweet Potato)

सामग्री

* सुथनी (yam) – 250 ग्राम

* शकरकंद – 250 ग्राम

* पानी – उबालने के लिए

विधि:

1. दोनों को अच्छी तरह धोकर छिलके सहित उबाल लें।

2. छीलकर टुकड़ों में काटें।

3. इसे बिना किसी मसाले के ऐसे ही प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है।

ये दोनों चीजें छठ पूजा में पाचन और स्वास्थ्य दृष्टिकोण से भी लाभकारी मानी जाती हैं।

5. गेहूं की सादी रोटी (Khasta Roti)

सामग्री

* गेहूं का आटा – 2 कप

* पानी – गूंथने के लिए

* घी – सेंकने के लिए

विधि:

1. आटे को पानी की मदद से नरम गूंथ लें।

2. गोल रोटियां बेल लें और तवे पर घी लगाकर सेंकें।