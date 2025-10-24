शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. रेसिपी
  3. भारतीय व्यंजन
  4. Chhath Puja traditional recipes
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025 (16:55 IST)

Chhath food 2025 : छठ पर्व 2025, छठी मैया के विशेष भोग और प्रसाद जानें

Chhath Puja food list
Chhath special dishes: छठ पूजा के पारंपरिक व्यंजन न केवल श्रद्धा से जुड़े होते हैं, बल्कि भारतीय ग्रामीण संस्कृति और स्वास्थ्य परंपरा का भी गहरा प्रतीक हैं। छठ पूजा के सभी व्यंजन तांबे, पीतल या मिट्टी के बर्तनों में बनाए जाते हैं, जिनमें प्याज़, लहसुन, मसाले आदि का प्रयोग नहीं होता है और बनाने से पहले पूरी रसोई, बर्तन और स्वयं को पवित्र और शुद्ध करना आवश्यक होता है। प्रसाद बनाते समय पूरे मन, तन और वचन की शुद्धता और एकाग्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है।ALSO READ: Chhath Puja 2025: घर पर कैसे करें छठ पूजा की तैयारी, जानिए पूजा की संपूर्ण सामग्री और विधि

यहां नीचे छठ पूजा में बनने वाले मुख्य पारंपरिक व्यंजनों की विधियां दी गई है। 
 
1. कद्दू-भात बनाने की विधि
 
सामग्री
 
* कद्दू (छोटे टुकड़ों में कटा हुआ) – 1 कप
* चावल – 1 कप
* घी – 2 बड़े चम्मच
* हींग – 1/4 चम्मच
* जीरा – 1/2 चम्मच
* हरी इलायची – 2-3
* अदरक (कद्दूकस किया हुआ) – 1 चम्मच
* पानी – 2 कप (चावल पकाने के लिए)
* नमक – स्वाद अनुसार
* शक्कर – 1-2 चम्मच (स्वाद के अनुसार)
 
विधि:
सबसे पहले, चावल को अच्छे से धोकर पानी में उबाल लें। चावल को नरम होने तक पकाएं और पानी में थोड़ा नमक भी डाल सकते हैं। फिर चावल को एक तरफ रख दें। एक कढ़ाई में घी गर्म करें। फिर उसमें जीरा और हींग डालें। जब जीरा तड़कने लगे, तो उसमें कद्दू के टुकड़े डालकर अच्छे से भूनें। अब उसमें कद्दू को पूरी तरह से नरम होने तक पकने दें। कद्दू को ढककर थोड़ी देर पकने दें ताकि वह हल्का-सा पक जाए।
 
अब कद्दू में कद्दूकस किया हुआ अदरक और हरी इलायची डालकर अच्छे से मिला लें। साथ ही, शक्कर भी डाल दें। यह मिठास का स्वाद देगा, जो कद्दू-भात के स्वाद को और भी बढ़ा देता है। अब तैयार चावल को कद्दू में डालकर अच्छे से मिला लें। ध्यान रखें कि चावल और कद्दू अच्छे से मिल जाएं। अब थोड़ा पानी डालकर कद्दू-भात को पका लें। यदि आपको थोड़ा और गीला रखना है, तो पानी ज्यादा डाल सकते हैं। अब आपका स्वादिष्ट कद्दू-भात तैयार है। इसे गर्मा-गर्म परोसें।
 
2. रसियाव (Rasiyaav) – गुड़ की चावल खीर
 
सामग्री
 
* चावल – 1 कप (धुला हुआ)
* गुड़ – ¾ कप
* पानी – 4 कप
* घी – 1 टेबलस्पून
* तेजपत्ता – 1 (वैकल्पिक)
* सौंफ – 1 टीस्पून
 
विधि:
1. चावल को घी में हल्का भून लें।
 
2. फिर पानी डालकर मध्यम आंच पर पकाएं।
 
3. जब चावल पूरी तरह पक जाएं, तब गुड़ डालें।
 
4. सौंफ व तेजपत्ता डालें और ढककर कुछ देर धीमी आंच पर पकाएं।
 
5. यह रसियाव खरना के दिन का मुख्य भोग होता है।
 
3. केला मिक्स फल प्रसाद
 
सामग्री
 
* केला, सेब, अमरूद, अनार आदि फल – कटे हुए
* बताशा – थोड़े से
* तुलसी पत्ता – 2-3
* गन्ने के टुकड़े – ऐच्छिक
 
विधि:
1. सभी फलों को अच्छी तरह धोकर काट लें।
 
2. बांस की टोकरी या डाले में सजाएं।
 
3. ऊपर से बताशा और तुलसी पत्ते रखें।
 
4. यह फल प्रसाद घाट पर अर्घ्य के समय चढ़ाया जाता है।
 
4. सुथनी और शकरकंद (Boiled Yam & Sweet Potato)
 
सामग्री
 
* सुथनी (yam) – 250 ग्राम
* शकरकंद – 250 ग्राम
* पानी – उबालने के लिए
 
विधि:
1. दोनों को अच्छी तरह धोकर छिलके सहित उबाल लें।
 
2. छीलकर टुकड़ों में काटें।
 
3. इसे बिना किसी मसाले के ऐसे ही प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है।
 
ये दोनों चीजें छठ पूजा में पाचन और स्वास्थ्य दृष्टिकोण से भी लाभकारी मानी जाती हैं।
 
5. गेहूं की सादी रोटी (Khasta Roti)
 
सामग्री
 
* गेहूं का आटा – 2 कप
* पानी – गूंथने के लिए
* घी – सेंकने के लिए
 
विधि:
1. आटे को पानी की मदद से नरम गूंथ लें।
 
2. गोल रोटियां बेल लें और तवे पर घी लगाकर सेंकें।
 
3. यह रोटी विशेषकर खरना के दिन की खीर के साथ खाई जाती है।ALSO READ: Chhath puja 2025: छठ पूजा की संपूर्ण सामग्री और विधि

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Premanand ji maharaj news: प्रेमानंद महाराज को किडनी की कौनसी बीमारी है, जानिए लक्षण और इलाज

Premanand ji maharaj news: प्रेमानंद महाराज को किडनी की कौनसी बीमारी है, जानिए लक्षण और इलाजPremanand ji maharaj is suffering from which disease: वृंदावन के संत, प्रेमानंद महाराज जी, अपनी ज्ञान भरी बातों और भक्तिमय जीवन शैली के कारण दुनिया भर में पूजनीय हैं। पिछले कुछ समय से उनकी सेहत को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। महाराज जी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज नामक एक गंभीर आनुवंशिक बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। उन्हें प्रतिदिन डायलिसिस (Dialysis) पर रहना पड़ता है।

लॉन्ग लाइफ और हेल्दी हार्ट के लिए रोज खाएं ये ड्राई फ्रूट, मिलेगा जबरदस्त फायदा

लॉन्ग लाइफ और हेल्दी हार्ट के लिए रोज खाएं ये ड्राई फ्रूट, मिलेगा जबरदस्त फायदाWalnut Benefits in Hindi: आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी चिंता हमारे दिल की सेहत को लेकर होती है। बदलती दिनचर्या, गलत खानपान और तनाव की वजह से लोग कम उम्र में ही हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ जैसी गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।

HFMD: बच्चों में फैल रहा है खतरनाक हैंड फुट माउथ सिंड्रोम, लक्षण और बचाव के तरीके

HFMD: बच्चों में फैल रहा है खतरनाक हैंड फुट माउथ सिंड्रोम, लक्षण और बचाव के तरीकेHFMD:भारत में कई जगहों पर, विशेष रूप से दिल्ली और उत्तर प्रदेश के एटा जिले में बच्चों के बीच "हैंड-फुट-माउथ सिंड्रोम" (Hand-Foot-and-Mouth Disease - HFMD) के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। यूपी के कई जिलों में हैंड फुट माउथ सिंड्रोम (HFMS) वायरस का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। 50 से ज्यादा बच्चे अब तक संक्रमित पाए गए हैं। यह वायरस खासतौर पर 10 साल तक के बच्चों को प्रभावित करता है।

शरीर में खून की कमी होने पर आंखों में दिखते हैं ये लक्षण, जानिए समाधान

शरीर में खून की कमी होने पर आंखों में दिखते हैं ये लक्षण, जानिए समाधानEye symptoms of anemia: शरीर में खून की कमी, जिसे एनीमिया भी कहते हैं, एक आम स्वास्थ्य समस्या है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यह तब होता है जब शरीर में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। एनीमिया के शुरुआती लक्षण अक्सर बहुत सूक्ष्म होते हैं और उन्हें पहचानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमारी आँखें इस स्थिति का पहला संकेत दे सकती हैं। शरीर के अन्य हिस्सों की तरह ही, आँखें भी शरीर के स्वास्थ्य का आईना होती हैं। आइए जानते हैं कि खून की कमी होने पर आँखों में कौन-कौन से लक्षण नजर आते हैं और इसका क्या समाधान है।

इजराइल ने तो दे दिया, आप भी प्लीज ट्रंप को भारत रत्न दे दो मोदी जी!

इजराइल ने तो दे दिया, आप भी प्लीज ट्रंप को भारत रत्न दे दो मोदी जी!इज़राइल ने तो डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर दे ही दिया। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पुरस्कार 'भारत रत्न' – जो सचिन तेंदुलकर, अटल बिहारी वाजपेयी, नेल्सन मंडेला, आदि जैसी महान हस्तियों को मिला है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को थोप दिया जाए! क्यों?

और भी वीडियो देखें

World Polio Day: आज विश्व पोलियो दिवस, जानें 2025 में इसका विषय क्या है?

World Polio Day: आज विश्व पोलियो दिवस, जानें 2025 में इसका विषय क्या है?vishv poliyo divas 2025: विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो पोलियो के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने, पोलियो उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना करने और पोलियो के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को जारी रखने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आइए जानते हैं इस दिन के बारे में...

Remedies for good sleep: क्या आप भी रातों को बदलते रहते हैं करवटें, जानिए अच्छी और गहरी नींद के उपाय

Remedies for good sleep: क्या आप भी रातों को बदलते रहते हैं करवटें, जानिए अच्छी और गहरी नींद के उपायRemedies for good sleep: क्या आप भी रात में घंटों करवटें बदलते रहते हैं? क्या सुबह उठने पर आपको थकान महसूस होती है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अच्छी और गहरी नींद लेना एक चुनौती बन गया है। लेकिन गहरी और आरामदायक नींद केवल एक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की नींव है। यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, याददाश्त और यहाँ तक कि हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे अचूक उपाय, जो आपको एक शांत और गहरी नींद दिलाने में मदद कर सकते हैं।

Chest lungs infection: फेफड़ों के संक्रमण से बचने के घरेलू उपाय

Chest lungs infection: फेफड़ों के संक्रमण से बचने के घरेलू उपायChest lung infection: आज के बढ़ते वायु प्रदूषण के दौर में, फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां एक आम समस्या बन गई हैं। प्रदूषित हवा में मौजूद जहरीले कण हमारे फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुँचाते हैं, इसलिए फेफड़ों को स्वस्थ रखने और उन्हें डिटॉक्स करने की आवश्यकता बढ़ गई है।

Chhath geet bhojpuri; छठ पूजा विशेष: भोजपुरी में छठ गीत

Chhath geet bhojpuri; छठ पूजा विशेष: भोजपुरी में छठ गीतChhath geet bhojpuri: छठ पूजा पर बिहार में गाए जाते हैं ये भोजपुरी गीत। इन लोकगीतों से इस उत्सव में चार चांद लग जाते हैं। छठ पूजा के लोकगीतों में छठ मैया की महिमा, सूर्य देव की उपासना और भक्तों की मनोकामनाओं का वर्णन होता है। वेबदुनिया पर पढ़ें 5 लोकप्रिय छठ भोजपुरी छठ गीत।

क्या मधुमक्खियों के जहर से होता है वेरीकोज का इलाज, कैसे करती है ये पद्धति काम

क्या मधुमक्खियों के जहर से होता है वेरीकोज का इलाज, कैसे करती है ये पद्धति कामvaricose veins treatment by bee venom: वेरीकोज वेन्स एक आम समस्या है जिसमें पैरों की नसें सूज जाती हैं, मुड़ जाती हैं और नीली या बैंगनी रंग की दिखने लगती हैं। यह समस्या आमतौर पर लंबे समय तक खड़े रहने, मोटापा, बढ़ती उम्र या गर्भावस्था के कारण हो सकती है। इन नसों में अक्सर दर्द, खुजली और भारीपन महसूस होता है। आधुनिक चिकित्सा में वेरीकोज वेन्स के कई प्रभावी उपचार उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां भी हैं, जिनमें से एक है एपिटेरेपी (Apitherapy)। यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें मधुमक्खियों के उत्पादों, विशेषकर उनके जहर का उपयोग रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। तो, क्या वाकई मधुमक्खी का जहर इस समस्या का इलाज कर सकता है?
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

दीपावली

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com