Karwa Chauth Recipes 2025: करवा चौथ पर बनाएं ये 5 प्रकार के खास पकवान, अभी नोट करें रेसिपीज

Karwa Chauth Special Recipes: करवा चौथ का त्योहार भारतीय संस्कृति में पति-पत्नी के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। यह वह दिन है जब पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जला (बिना पानी) व्रत रखती हैं।ALSO READ: Karwa Chauth Food 2025: करवा चौथ पर खाने में क्या-क्या बनता है? ट्राई करें ये 5 स्पेशल रेसिपी आइडियाज करवा चौथ का त्योहार भारतीय संस्कृति में पति-पत्नी के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। यह वह दिन है जब पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जला (बिना पानी) व्रत रखती हैं।

करवा चौथ की रस्में, सुबह की सरगी से शुरू होकर, शाम की पूजा और चन्द्रमा को अर्घ्य देने के बाद पारण (व्रत खोलना) तक चलती हैं। यहां पढ़ें करवा चौथ के लिए 5 खास रेसिपी के बारे में...

1. सूजी का हलवा (Semolina Halwa)

सामग्री:

* सूजी – 1 कप

* घी – 3 टेबलस्पून

* चीनी – 1 कप

* पानी – 2 कप

* इलायची पाउडर – 1/2 चम्मच

* काजू, बादाम (कटे हुए) – 2 टेबलस्पून

विधि:

1. कढ़ाई में घी गरम करें, सूजी डालकर सुनहरा भूरा होने तक भूनें।

2. पानी और चीनी मिलाएं, धीमी आंच पर पकाएं।

3. इलायची पाउडर डालकर मिलाएं।

4. ऊपर से काजू-बादाम डालकर सजाएं।

*****

2. पोहा (Flattened Rice)

सामग्री:

* पोहा – 2 कप

* सरसों के दाने – 1 चम्मच

* हरी मिर्च (कटी हुई) – 2

* करी पत्ता – 8-10

* धनिया पत्ता (कटा हुआ) – 2 टेबलस्पून

* नमक, हल्दी – स्वाद अनुसार

* नींबू का रस – 1 टेबलस्पून

* तेल – 2 टेबलस्पून

विधि:

1. पोहा धोकर पानी निकाल लें।

2. कड़ाही में तेल गरम करें, सरसों, हरी मिर्च और करी पत्ता डालें।

3. पोहा, हल्दी, नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

4. धीमी आंच पर 5 मिनट पकाएं।

5. ऊपर से नींबू का रस और धनिया डालें।

*****

3. मखाना की खीर (Fox Nut Kheer)

सामग्री:

* मखाना – 1 कप

* दूध – 4 कप

* चीनी – 3/4 कप

* इलायची पाउडर – 1/2 चम्मच

* कटे हुए मेवे – 2 टेबलस्पून

विधि:

1. मखाना को हल्का सा भून लें।

2. दूध गरम करें, मखाना डालकर धीमी आंच पर पकाएं।

3. दूध आधा रहने तक पकाएं।

4. चीनी और इलायची डालें, अच्छे से मिलाएं।

5. मेवे डालकर सजाएं।

*****

4. ठंडाई (Thandai)

सामग्री:

* दूध – 1 लीटर

* ठंडाई मसाला – 3 टेबलस्पून

* शक्कर – 6 टेबलस्पून

* बादाम, पिस्ता – सजाने के लिए

विधि:

1. दूध को उबालें और ठंडाई मसाला डालकर 10 मिनट पकाएं।

2. छान लें और ठंडा करें।

3. ठंडा ठंडाई शक्कर मिलाएं।

4. बादाम-पिस्ता से सजाएं।

*****

5. फरफरा (Namkeen Poha Snack)

सामग्री:

* पोहा (बारीक) – 2 कप

* मूंगफली – 1/2 कप

* तेल – 2 टेबलस्पून

* करी पत्ता – 10-12

* हल्दी, नमक – स्वाद अनुसार

* हरी मिर्च – 2 (कटी हुई)

विधि:

1. पोहा धोकर सूखा लें।

2. कड़ाही में तेल गरम करें, करी पत्ता, हरी मिर्च, मूंगफली डालें।

3. पोहा, हल्दी, नमक डालकर मिलाएं।

4. धीमी आंच पर 10 मिनट पकाएं।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।