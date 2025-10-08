बुधवार, 8 अक्टूबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (16:45 IST)

Karwa Chauth Recipes 2025: करवा चौथ पर बनाएं ये 5 प्रकार के खास पकवान, अभी नोट करें रेसिपीज

Karwa Chauth Dishes to eat after Vrat
Karwa Chauth Special Recipes: करवा चौथ का त्योहार भारतीय संस्कृति में पति-पत्नी के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। यह वह दिन है जब पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जला (बिना पानी) व्रत रखती हैं।ALSO READ: Karwa Chauth Food 2025: करवा चौथ पर खाने में क्या-क्या बनता है? ट्राई करें ये 5 स्पेशल रेसिपी आइडियाज
 
करवा चौथ की रस्में, सुबह की सरगी से शुरू होकर, शाम की पूजा और चन्द्रमा को अर्घ्य देने के बाद पारण (व्रत खोलना) तक चलती हैं। यहां पढ़ें करवा चौथ के लिए 5 खास रेसिपी के बारे में...
 
1. सूजी का हलवा (Semolina Halwa)
 
सामग्री:
 
* सूजी – 1 कप
* घी – 3 टेबलस्पून
* चीनी – 1 कप
* पानी – 2 कप
* इलायची पाउडर – 1/2 चम्मच
* काजू, बादाम (कटे हुए) – 2 टेबलस्पून
 
विधि:
 
1. कढ़ाई में घी गरम करें, सूजी डालकर सुनहरा भूरा होने तक भूनें।
2. पानी और चीनी मिलाएं, धीमी आंच पर पकाएं।
3. इलायची पाउडर डालकर मिलाएं।
4. ऊपर से काजू-बादाम डालकर सजाएं।
 
*****
 
2. पोहा (Flattened Rice)
 
सामग्री:
 
* पोहा – 2 कप
* सरसों के दाने – 1 चम्मच
* हरी मिर्च (कटी हुई) – 2
* करी पत्ता – 8-10
* धनिया पत्ता (कटा हुआ) – 2 टेबलस्पून
* नमक, हल्दी – स्वाद अनुसार
* नींबू का रस – 1 टेबलस्पून
* तेल – 2 टेबलस्पून
 
विधि:
 
1. पोहा धोकर पानी निकाल लें।
2. कड़ाही में तेल गरम करें, सरसों, हरी मिर्च और करी पत्ता डालें।
3. पोहा, हल्दी, नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
4. धीमी आंच पर 5 मिनट पकाएं।
5. ऊपर से नींबू का रस और धनिया डालें।
 
*****
 
3. मखाना की खीर (Fox Nut Kheer)
 
सामग्री:
 
* मखाना – 1 कप
* दूध – 4 कप
* चीनी – 3/4 कप
* इलायची पाउडर – 1/2 चम्मच
* कटे हुए मेवे – 2 टेबलस्पून
 
विधि:
 
1. मखाना को हल्का सा भून लें।
2. दूध गरम करें, मखाना डालकर धीमी आंच पर पकाएं।
3. दूध आधा रहने तक पकाएं।
4. चीनी और इलायची डालें, अच्छे से मिलाएं।
5. मेवे डालकर सजाएं।
 
*****
 
4. ठंडाई (Thandai)
 
सामग्री:
 
* दूध – 1 लीटर
* ठंडाई मसाला – 3 टेबलस्पून
* शक्कर – 6 टेबलस्पून
* बादाम, पिस्ता – सजाने के लिए
 
विधि:
 
1. दूध को उबालें और ठंडाई मसाला डालकर 10 मिनट पकाएं।
2. छान लें और ठंडा करें।
3. ठंडा ठंडाई शक्कर मिलाएं।
4. बादाम-पिस्ता से सजाएं।
 
*****
 
5. फरफरा (Namkeen Poha Snack)
 
सामग्री:
 
* पोहा (बारीक) – 2 कप
* मूंगफली – 1/2 कप
* तेल – 2 टेबलस्पून
* करी पत्ता – 10-12
* हल्दी, नमक – स्वाद अनुसार
* हरी मिर्च – 2 (कटी हुई)
 
विधि:
 
1. पोहा धोकर सूखा लें।
2. कड़ाही में तेल गरम करें, करी पत्ता, हरी मिर्च, मूंगफली डालें।
3. पोहा, हल्दी, नमक डालकर मिलाएं।
4. धीमी आंच पर 10 मिनट पकाएं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
तेज़ी से फैल रहा यह फ्लू! खुद को और अपने बच्चों को बचाने के लिए तुरंत अपनाएं ये 5 उपाय

तेज़ी से फैल रहा यह फ्लू! खुद को और अपने बच्चों को बचाने के लिए तुरंत अपनाएं ये 5 उपायखतरा! दिल्ली-NCR सहित देश में तेज़ी से फैल रहा है H3N2 फ्लू, ऐसे बचें और बच्चों को सुरक्षित रखें

पश्चिमी जगत शाकाहारी बन रहा है और भारत मांसाहारी, भारत में अब कितने बचे शाकाहारी

पश्चिमी जगत शाकाहारी बन रहा है और भारत मांसाहारी, भारत में अब कितने बचे शाकाहारीInternational Vege Day: पश्चिमी देशों में स्वास्थ्य, पर्यावरण और नैतिक चिंताओं से प्रेरित शाकाहार और 'वीगन' कहलाने वाली एक नई अतिशाकाहारी प्रवृत्ति – कुछ बदलावों और चुनौतियों का सामना करते हुए भी – एक बढ़ते हुए आंदोलन का रूप धारण करती जा रही है। इसी कारण, पश्चिमी देशों की मुख्यधारा की दुकानों में पेड़-पौधों पर आधारित वनस्पतिज उत्पादों की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है।

आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं?

आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं?How can you become a millionaire: एक जमाना था जब लोग लखपति बनने का सोचते थे लेकिन आज के युग में हर कोई करोड़पति बनना चाहता है और अब तो कई लोग अरबपति बनना चाह रहे हैं। यदि आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं तो जान लें कि करोड़पति बनना एक ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए कड़ी मेहनत, सही योजना और धैर्य की जरूरत होती है। यहां कुछ तरीके दिए गए हैं जो इस दिशा में आपकी मदद कर सकते हैं:-

Leh Ladakh Protest: कैसे काम करता है सोनम वांगचुक का आइस स्तूप प्रोजेक्ट जिसने किया लद्दाख के जल संकट का समाधान

Leh Ladakh Protest: कैसे काम करता है सोनम वांगचुक का आइस स्तूप प्रोजेक्ट जिसने किया लद्दाख के जल संकट का समाधानHow ice stupas project works: लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन हिंसा में बदल गया। गृह मंत्रालय ने लेह में हिंसा के लिए सोनम वांगचुक जिम्मेदार ठहराया लेकिन उन्होंने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। इसके बाद उनके NGO की विदेशी फंडिंग का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। सोनम वांगचुक की पहचान एक समाज सुधारक होने के साथ पर्यावरणविद और बदलाव लाने वाले इंजीनियर के रूप में बनी हुई है। जो तब भी चर्चा में आए थे जब उन्होंने आइस स्तूप प्राेजेक्ट को पेश किया था। कई देशों में इसकी चर्चा हुई थी।

दुनिया के ये देश भारतीयों को देते हैं सबसे ज्यादा सैलरी, अमेरिका नहीं है No.1 फिर भी क्यों है भारतीयों की पसंद

दुनिया के ये देश भारतीयों को देते हैं सबसे ज्यादा सैलरी, अमेरिका नहीं है No.1 फिर भी क्यों है भारतीयों की पसंदWhich country pays the highest salary for indian: आज भारत के युवा अपनी प्रतिभा और कौशल का लोहा पूरी दुनिया में मनवा रहे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर बेहतर करियर, ऊंची सैलरी और अच्छी जीवनशैली की तलाश में विदेशों का रुख कर रहे हैं। जब विदेश में नौकरी की बात आती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के वो कौन से देश हैं जो वास्तव में भारतीयों को सबसे ज्यादा सैलरी देते हैं? और अगर अमेरिका टॉप पर नहीं है, तो भी वहां जाने की इतनी मारामारी क्यों मची रहती है? आइए इस लेख में इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं।

Bihar election 2025: कौन हैं मैथिली ठाकुर? जानिए बिहार चुनाव के गलियारों में क्यों हो रही इस नाम पर चर्चा

Bihar election 2025: कौन हैं मैथिली ठाकुर? जानिए बिहार चुनाव के गलियारों में क्यों हो रही इस नाम पर चर्चाBihar election 2025: मैथिली ठाकुर आज किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। अपनी मधुर आवाज और भारतीय लोकगीतों के प्रति अपने गहरे समर्पण के कारण, यह बिहार की मशहूर लोकगायिका देश-विदेश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं। उनकी चर्चा सिर्फ संगीत मंचों तक सीमित नहीं है, बल्कि हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में उनके उतरने की अटकलों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। आइये जानिए उनके बारे में विस्तार से : मैथिली ठाकुर का परिचय: मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई 2000 को बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी इलाके में हुआ था। उन्हें बचपन से ही गीत-संगीत का माहौल मिला, जिसने उनमें लोकगीतों के प्रति गहरी रुचि जगाई। • पारिवारिक पृष्ठभूमि: मैथिली के पिता, रमेश ठाकुर, स्वयं एक संगीतज्ञ हैं, और उनकी माता, पूजा ठाकुर, एक गृहणी हैं। मैथिली को उनके पिता और दादाजी से भारतीय शास्त्रीय संगीत (Indian Classical Music) के साथ-साथ लोक गीतों को सुरों में बाँधकर गाने की विस्तृत ट्रेनिंग मिली। उनके बड़े भाई का नाम ऋषभ ठाकुर है, और छोटे भाई का नाम अयाची ठाकुर है। ये दोनों भाई अक्सर मैथिली के साथ संगत करते हैं।

Indian Air Force Day 2025: भारतीय वायु सेना की स्थापना कब हुई थी? जानें इस दिन की खास 5 अनसुनी बातें

Indian Air Force Day 2025: भारतीय वायु सेना की स्थापना कब हुई थी? जानें इस दिन की खास 5 अनसुनी बातेंIndian Air Force Day: भारतीय वायु सेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश शासन के अधीन एक सहायक बल के रूप में हुई थी। इसी ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है।

Guru Ram Das Jayanti 2025: चौथे सिख गुरु, गुरु रामदास जी की जयंती, जानें उनके बारे में रोचक बातें

Guru Ram Das Jayanti 2025: चौथे सिख गुरु, गुरु रामदास जी की जयंती, जानें उनके बारे में रोचक बातेंLife of Guru Ram Das Ji in Hindi: सिखों के चौथे गुरु, श्री गुरु रामदास जी की जयंती को प्रकाश पर्व या गुरुपर्व के रूप में मनाया जाता है। उनका जीवन, सेवा, भक्ति और समाज सुधार के लिए समर्पित रहा। उनकी जयंती हर साल सिख समुदाय में बड़े श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जाती है। उनके जीवन और कार्यों से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं:

स्प्राउट्स खाने के बाद नहीं लगेगा भारीपन, जानिए अंकुरित अनाज खाने का सही तरीका

स्प्राउट्स खाने के बाद नहीं लगेगा भारीपन, जानिए अंकुरित अनाज खाने का सही तरीकाRight Way to Eat sprouts: अंकुरित अनाज को अक्सर 'प्रकृति का वरदान' और 'पोषक तत्वों का पावरहाउस' कहा जाता है। मूंग, चना, या किसी भी बीज को अंकुरित करने की प्रक्रिया एक जादुई परिवर्तन है जो उनके पोषक तत्वों को कई गुना बढ़ा देती है। लेकिन अगर आप इन सुपरफूड्स का सेवन सही तरीके से नहीं करते हैं, तो लाभ की जगह पेट में गैस, भारीपन या पेट फूलने की समस्या हो सकती है। तो, स्प्राउट्स का पूरा लाभ कैसे उठाएं? आइए जानते हैं अंकुरित अनाज को अपनी डाइट में शामिल करने का सही, वैज्ञानिक तरीका।

nobel prize 2025: कैसे हुई नोबेल पुरस्कार की शुरूआत, दिलचस्प था किस्सा, जानिए नोबेल पुरस्कार विजेता को क्या मिलता है

nobel prize 2025: कैसे हुई नोबेल पुरस्कार की शुरूआत, दिलचस्प था किस्सा, जानिए नोबेल पुरस्कार विजेता को क्या मिलता हैwhat does a nobel prize winner get: नोबेल पुरस्कार दुनिया में उत्कृष्टता और मानवीय योगदान का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। हर साल, जब दिसंबर में विजेताओं की घोषणा होती है, तो पूरी दुनिया की निगाहें स्टॉकहोम पर टिक जाती हैं। लेकिन इस पुरस्कार की शुरुआत, और इसके पीछे की कहानी, इसके आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल जितनी ही असाधारण है।
