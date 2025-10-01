बुधवार, 1 अक्टूबर 2025
Dussehra Special Food: इन लजीज पकवानों से मनाएं विजय पर्व! जानें विजयादशमी के पारंपरिक व्यंजन

Vijayadashami Recipes
Dussehra Traditional Food: विजयादशमी (दशहरा) के त्योहार पर मिठाइयों और पकवानों का विशेष महत्व होता है। इस दिन घर-परिवार में खुशियां मनाने के लिए स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। कई गांवों और कस्बों में दशहरे के दिन विशेष पकवान बनाए जाते हैं, और गिलकी के पकोड़े उनमें से एक पारंपरिक विकल्प हैं। इसे "बुराई को खत्म कर पचाने" की प्रतीकात्मक व्याख्या भी दी जाती है। तो फिर बुराई पर अच्छाई की जीत विजयादशमी पर इन पारंपरिक व्यंजनों से करें मुंह मीठा!
 
यहां विजयादशमी की कुछ लोकप्रिय मिठाइयां और पकवानों की सूची दी गई है:
 
विजयादशमी की मिठाइयां (Sweets for Vijayadashami)
 
1. पुड़ी और हलवा
 
* यह पारंपरिक दक्षिण भारतीय मिठाई और नमकीन व्यंजन है, जो विजयादशमी पर खास तौर पर बनाए जाते हैं।
 
2. लड्डू (Laddu)
 
* बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू या नारियल के लड्डू बहुत लोकप्रिय हैं।
 
3. काजू कतली (Kaju Katli)
 
* काजू और चीनी से बनी यह हल्की और स्वादिष्ट मिठाई त्योहारों की शान होती है।
 
4. रबड़ी (Rabri)
 
* दूध से बनी मीठी रबड़ी भी इस दिन खासतौर पर बनाई जाती है।
 
5. मालपुआ (Malpua)
 
* गुड़ और आटे से बनी मिठाई, जो तली हुई और शहद या चाशनी में डुबोई जाती है।
 
6. पंजाबी मिठाइयां
 
* जैसे गाजर का हलवा, बेसन का हलवा आदि।
 
विजयादशमी के पकवान (Dishes for Vijayadashami)
 
1. पूजा का प्रसाद: खिचड़ी और तड़का दाल
 
* साधारण और पौष्टिक व्यंजन जो पूजा में अर्पित किए जाते हैं।
 
2. समोसा और कचौड़ी
 
* त्योहारों पर स्नैक्स के रूप में बनाए जाते हैं।
 
3. मसालेदार सब्जियाँ और रोटी
 
* जैसे आलू-गोभी की सब्जी, बैंगन की भरवां सब्जी आदि।
 
4. पापड़ और चटनी
 
* स्वाद बढ़ाने के लिए।
 
5. दही-बड़ा
 
* त्योहारों में ठंडा और मीठा व्यंजन।
 
गिलकी के पकोड़े बनाने की विधि (संक्षेप में):
 
1. गिलकी को छीलकर गोल या लंबाई में टुकड़े करें।
 
2. बेसन में नमक, हल्दी, मिर्च, अजवाइन आदि मिलाएं।
 
3. गिलकी के टुकड़ों को बेसन में डुबोकर गर्म तेल में तलें।
 
4. गरमा गरम चटनी या दही के साथ परोसें।

विशेष सुझाव
 
* शुद्ध घी और ताजे सामान का उपयोग करें।
* मीठा और नमकीन संतुलित मात्रा में बनाएं।
* साथ ही, पूजा में इस्तेमाल होने वाले अनाज और फल भी शामिल करें।

