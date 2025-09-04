बुधवार, 10 दिसंबर 2025
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. रेसिपी
  3. भारतीय व्यंजन
  4. Onam Sadya Recipes 2025
Written By WD Feature Desk

Onam Sadya: केरल की दावत ओणम सद्या बनाने की पारंपरिक विधि

Onam food 2025
Onam food: थिरुवोणम 2025 में, लोग पारंपरिक रूप से पूकलम (Pookalam) बनाते हैं, ओणम सद्या (Onam Sadya) नामक भव्य दावत का आनंद लेते हैं और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। यह त्योहार समृद्धि, भाईचारा और खुशियों का संदेश देता है। आइए यहां जानते हैं ओणम का सबसे पारंपरिक व्यंजन ओणम सद्‍या बनाने की विधि के बारे में...ALSO READ: Ganesh Chaturthi 2025: गणेश उत्सव के दसवें दिन का नैवेद्य और मंत्र, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त
 
ओणम सद्या के प्रमुख व्यंजन: ओणम सद्या में 24 से अधिक व्यंजन होते हैं। इन्हें केले के पत्ते पर एक विशेष क्रम में परोसा जाता है। यहां कुछ मुख्य व्यंजनों की विधि दी गई है:
 
1. सांबर (Sambar)
सांबर सद्या का सबसे महत्वपूर्ण व्यंजन है।
सामग्री:
1 कप अरहर की दाल
विभिन्न सब्जियां (गाजर, सहजन, कद्दू, भिंडी, प्याज)
2 टमाटर
1/4 कप इमली का पानी
1/2 चम्मच हल्दी पाउडर
1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर
2 चम्मच सांबर पाउडर
नारियल का तेल, राई, करी पत्ता, हींग
बनाने की विधि:
1. दाल को हल्दी के साथ पका लें।
2. एक अलग पैन में नारियल के तेल में राई और करी पत्ता डालकर तड़का लगाएं।
3. इसमें प्याज और सब्जियां डालकर 5-7 मिनट तक भूनें।
4. अब टमाटर, लाल मिर्च पाउडर, सांबर पाउडर और नमक डालकर मिलाएं।
5. पकी हुई दाल और इमली का पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें।
6. इसे 10-15 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं और गर्मागर्म परोसें।
 
2. अवियल (Aviyal): यह कई सब्जियों को मिलाकर बनाया गया एक गाढ़ा व्यंजन है।
सामग्री:
1 कप मिली-जुली सब्जियां (गाजर, कद्दू, बीन्स, सहजन, केला)
1/2 कप दही
1/2 कप कसा हुआ नारियल
2-3 हरी मिर्च, 1 चम्मच जीरा
नारियल का तेल, करी पत्ता, नमक
बनाने की विधि:
1. सभी सब्जियों को लंबे टुकड़ों में काट लें और उन्हें नमक के साथ पानी में उबाल लें।
2. नारियल, हरी मिर्च और जीरे को एक साथ पीसकर पेस्ट बना लें।
3. उबली हुई सब्जियों में नारियल का पेस्ट और दही मिलाएं।
4. इसे 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं।
5. ऊपर से नारियल का तेल और करी पत्ता डालकर परोसें।
 
3. पायसम (Payasam) : सद्या के अंत में यह मीठा व्यंजन परोसा जाता है। यह चावल या सेंवई से बनता है।
सामग्री:
1/2 कप चावल (या सेंवई)
1 लीटर दूध
1 कप गुड़ (या चीनी)
1/2 चम्मच इलायची पाउडर
काजू, किशमिश, घी
बनाने की विधि:
1. चावल को अच्छी तरह धोकर दूध के साथ धीमी आंच पर पकाएं।
2. जब चावल नरम हो जाएं तो इसमें गुड़ या चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
3. इलायची पाउडर डालकर मिलाएं।
4. एक अलग पैन में घी गरम करें और उसमें काजू और किशमिश को सुनहरा होने तक भूनें।
5. इस भुने हुए मिश्रण को पायसम में डालकर मिलाएं और गर्मागर्म या ठंडा परोसें।
4. पुलिसेरी (Pulissery) : यह दही और सब्जियों से बना एक खट्टा और मीठा व्यंजन है।
सामग्री:
1 कप कद्दू या खीरा (कटा हुआ)
1 कप खट्टा दही
1/2 कप कसा हुआ नारियल
1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच जीरा
नारियल का तेल, राई, मेथी दाना, सूखी लाल मिर्च, करी पत्ता
बनाने की विधि:
1. कद्दू या खीरे को हल्दी और नमक के साथ पानी में उबाल लें।
2. नारियल, जीरा और हरी मिर्च को पीसकर पेस्ट बना लें।
3. इस पेस्ट को उबली हुई सब्जी में मिलाएं।
4. दही को अच्छी तरह फेंटकर इसमें डालें और धीमी आंच पर पकाएं (उबालना नहीं है)।
5. एक पैन में तेल गरम करके राई, मेथी दाना, लाल मिर्च और करी पत्ता का तड़का लगाएं और इसे पुलिसेरी में मिला दें।
 
सद्या परोसने का तरीका :
- ओणम सद्या को केले के पत्ते पर परोसा जाता है।
 
- चावल को पत्ते के बीच में रखा जाता है।
 
- व्यंजन चावल के चारों ओर एक निश्चित क्रम में रखे जाते हैं।
 
- दावत की शुरुआत ऊपरी बाएं कोने से होती है और अंत में पायसम से होती है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Kids Winter Care: सर्दी में कैसे रखें छोटे बच्चों का खयाल, जानें विंटर हेल्थ टिप्स

Kids Winter Care: सर्दी में कैसे रखें छोटे बच्चों का खयाल, जानें विंटर हेल्थ टिप्सBaby Winter Care Tips: छोटे बच्चों को सर्दियों में विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। वे छोटे होने के कारण ना ही कुछ बोलकर बता सकते है और ना ही ठीक से आपकी बातों को समझ सकते हैं, समय में छोटे बच्चों को ठंड से बचाने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए कुछ ज़रूरी सुझाव दिए जा रहे हैं:

Winter Health Tips: सर्दियों में रखना है सेहत का ध्यान तो खाएं ये 5 चीजें

Winter Health Tips: सर्दियों में रखना है सेहत का ध्यान तो खाएं ये 5 चीजेंFoods to eat in winter for good health: सर्दियों में हेल्दी बने रहने के लिए अखरोट, तुलसी और अदरक की चाय, गाजर, सिट्रस फ्रूट्स, और मूंग दाल न केवल शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं, बल्कि सर्दी-खांसी, जुकाम और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से भी बचाव करते हैं। इसलिए इन खाद्य पदार्थों को अपनी सर्दियों की डाइट का हिस्सा बनाएं और सेहतमंद रहें।

Sixty Plus Life: 60 साल की उम्र में BP बढ़ने पर हृदय रोग, स्ट्रोक और किडनी का खतरा सबसे ज्यादा, जानें कैसे बचें?

Sixty Plus Life: 60 साल की उम्र में BP बढ़ने पर हृदय रोग, स्ट्रोक और किडनी का खतरा सबसे ज्यादा, जानें कैसे बचें?High Blood Pressure at 60: 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र में हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर (BP) का बढ़ना एक आम बात है, लेकिन इसे नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है ताकि हृदय रोग, स्ट्रोक और किडनी की समस्याओं के जोखिम को कम किया जा सके।

Winter Recpe: सर्दियों में रहना है हेल्दी तो बनाएं ओट्स और मखाने की स्वादिष्ट चिक्की, मिलेंगे कई सेहत फायदे

Winter Recpe: सर्दियों में रहना है हेल्दी तो बनाएं ओट्स और मखाने की स्वादिष्ट चिक्की, मिलेंगे कई सेहत फायदेOats and Makhana Chikki Recipe: यह एक हेल्दी और पौष्टिक नाश्ता है, जिसमें ओट्स और मखाने के पोषण के साथ शक्कर और तिल का स्वाद भी होता है। सर्दी के दिनों के लिहाज से सेहत के लिए ये काफी फायदेमंद साबित होगी। इसके लिए आपको ओट्स, मखाने, तिल और गुड़ आदि सामग्री की आवश्यकता होगी।

Winter Superfood: सर्दी का सुपरफूड: सरसों का साग और मक्के की रोटी, जानें 7 सेहत के फायदे

Winter Superfood: सर्दी का सुपरफूड: सरसों का साग और मक्के की रोटी, जानें 7 सेहत के फायदेMakki Roti Sarson Saag : जैसे ही उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड दस्तक देती है, रसोई में गरमाहट और पोषण से भरपूर व्यंजनों की खुशबू फैलने लगती है। इन व्यंजनों में, सरसों का साग और मक्के की रोटी का संयोजन सिर्फ एक पारंपरिक भोजन नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और पोषण संबंधी उत्सव है। यह पंजाबी व्यंजन सदियों से सर्दी के मौसम का पर्याय रहा है।

और भी वीडियो देखें

Human Rights Day:10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है?

Human Rights Day:10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है?Human Rights Day 10 December 2025: पूरे विश्व में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उनके संरक्षण की दिशा में काम करना और यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को उनके अधिकार मिले, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या राष्ट्रीयता के हों।

मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखने के लिए रोजाना घर में ही करें ये 5 काम

मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखने के लिए रोजाना घर में ही करें ये 5 कामdaily routine for healthy body and mind in hindi: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) को मज़बूत रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। काम का दबाव, रिश्तों की उलझनें, आर्थिक परेशानियां और लगातार बढ़ता डिजिटल स्क्रीन टाइम, ये सभी हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं।

Traditional Punjabi Recipe: कैसे बनाएं पारंपरिक पंजाबी भोजन सरसों का साग और मक्के की रोटी

Traditional Punjabi Recipe: कैसे बनाएं पारंपरिक पंजाबी भोजन सरसों का साग और मक्के की रोटीSarson Ka Saag Aur Makki Ki Roti: सरसों का साग और मक्के की रोटी न केवल एक लाजवाब व्यंजन बनाता है, बल्कि सर्दी की डाइट के लिए एक संपूर्ण और हेल्दी मील भी बनाता है। क्या आप सरसों का साग बनाने की पारंपरिक रेसिपी जानना चाहेंगे? यदि हां, तो आपकी पारंपरिक पंजाबी रेसिपी और विंटर फूड की तलाश हम खत्म किए देते हैं, यह जानकारी आपके लिए सबसे उत्तम साबित होगी...

Health Benefits of Roasted Potatoes : भुने आलू खाने से हेल्थ को मिलते हैं ये 6 सेहतमंद फायदे

Health Benefits of Roasted Potatoes : भुने आलू खाने से हेल्थ को मिलते हैं ये 6 सेहतमंद फायदेBenefits of Roasted Potatoes: भुने हुए आलू खाने से सेहत को कई फायदे हो सकते हैं। जब आलू को भूना जाता है, तो उसमें मौजूद पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है, और इससे कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। यहां कुछ प्रमुख फायदे दिए गए हैं:

Maharaja Chhatrasal: बुंदेलखंड के महान योद्धा, महाराजा छत्रसाल, जानें उनसे जुड़ी 10 अनसुनी बातें

Maharaja Chhatrasal: बुंदेलखंड के महान योद्धा, महाराजा छत्रसाल, जानें उनसे जुड़ी 10 अनसुनी बातेंBundelkhand warrior Maharaja Chhatrasal: महाराजा छत्रसाल एक महान शासक और योद्धा थे, जिन्होंने बुंदेलखंड में मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनकी पुण्यतिथि पर उनकी वीरता और संघर्ष की यादें ताजगी से उभरती हैं। यहां कुछ रोचक और प्रेरक बातें हैं जो छत्रसाल के जीवन को और भी दिलचस्प बनाती हैं:
