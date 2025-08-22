शनिवार, 23 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. रेसिपी
  3. भारतीय व्यंजन
  4. ainism traditions food
Written By WD Feature Desk

जैन पर्व रोटतीज व्रत में क्या क्या बनाते हैं, जानें खास जानकारी

Jain festivals recipes
Rot Teej Vrat recipe: जैन धर्म के त्रिलोक तीज या रोटतीज व्रत में विशेष प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं और इनकी पूजा विधि भी खास होती है। यह व्रत तपस्या और श्रद्धा का प्रतीक है। आइए यहां जानते हैं इस खास त्योहार पर बनने वाले रेसिपी के बारे में...
 
व्रत में बनाए जाने वाले मुख्य व्यंजन: रोटतीज के दिन 'रोट' का विशेष महत्व होता है। यह एक मोटा रोट होता है, जिसे प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। इसके अलावा, इस दिन कुछ खास पकवान बनाए जाते हैं:
 
• रोट: यह व्रत का सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद है। इसे गेहूं के आटे, अजवायन और घी से बनाया जाता है।
 
• तुरई की सब्जी: इस व्रत में रोट के साथ तुरई/ तोरी की सब्जी बनाई जाती है, जिसे बिना लहसुन-प्याज के शुद्ध जैन विधि से तैयार किया जाता है।
 
• खीर: रोटतीज के दिन खीर बनाना भी एक महत्वपूर्ण परंपरा है। यह खीर चावल और दूध से बनाई जाती है।
 
• बूरा और दही: रोट को बूरा (मोटा पिसा हुआ शक्कर) और कई स्थानों पर इसे दही के साथ खाया जाता है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
शुगर लेवल बैलेंस करने वाले 5 आयुर्वेदिक फूड्स, रोजाना करें डाइट में शामिल

क्या आपकी प्लेट में है फाइबर की कमी? अपनाइए ये 10 हेल्दी आदतें

क्या आपकी प्लेट में है फाइबर की कमी? अपनाइए ये 10 हेल्दी आदतेंRojana Kitna Fiber Khana Chahiye: हम सभी जानते हैं कि हेल्दी रहने के लिए डाइट का बैलेंस होना बेहद जरूरी है। लेकिन अक्सर एक अहम पोषक तत्व हमारी थाली से गायब रहता है, और वो है फाइबर। आज की फास्ट-फूड और पैकेज्ड खाने की लाइफस्टाइल में लोग पेट भरने तक तो खाते हैं, लेकिन पेट की असली जरूरत, यानी फाइबर पूरी नहीं हो पाती।

क्या बार-बार गरम ड्रिंक्स पीने से बढ़ सकता है कैंसर का खतरा? जानिए सच

क्या बार-बार गरम ड्रिंक्स पीने से बढ़ सकता है कैंसर का खतरा? जानिए सचdo hot drinks increase cancer risk: हम में से ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत एक गरम चाय, कॉफी या सूप से करना पसंद करते हैं। किसी को सुबह की चाय के बिना ताजगी नहीं मिलती, तो किसी को काम के बीच कॉफी का कप चाहिए ही होता है। ?

आ रही है श्रीगणेश चतुर्थी, अभी से अपने मोबाइल में सेव कर लें ये खूबसूरत शुभकामना संदेश

आ रही है श्रीगणेश चतुर्थी, अभी से अपने मोबाइल में सेव कर लें ये खूबसूरत शुभकामना संदेशGanesh chaturthi Massage On Social Media : गणेश चतुर्थी का पावन पर्व आ रहा है। इस बार यह पर्व 27 अगस्त 2025, बुधवार को मनाया जा रहा है। यहां कुछ खूबसूरत 'श्रीगणेश चतुर्थी शुभकामना संदेश' दिए जा रहे हैं, जिन्हें आप अभी से अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं और त्योहार के दिन शेयर कर सकते हैं। आइए जानते हैं यहां....

क्या व्यायाम से हार्ट ब्लॉकेज को रोका या हटाया जा सकता है?

क्या व्यायाम से हार्ट ब्लॉकेज को रोका या हटाया जा सकता है?heart blockage exercise in hindi: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में दिल की बीमारियां सबसे बड़ी चिंता का विषय बन चुकी हैं। खासकर हार्ट ब्लॉकेज यानी धमनियों में रुकावट, जो दिल तक खून के प्रवाह को बाधित करती है, एक गंभीर समस्या है।

श्रीगणेश के भोग में बनाएं नारियल के लड्डू, इस सरल रीति से

श्रीगणेश के भोग में बनाएं नारियल के लड्डू, इस सरल रीति सेGanesh bhog recipe:श्रीगणेश को नारियल के लड्डू बहुत प्रिय होते हैं और इन्हें गणेश चतुर्थी या किसी भी पूजा-अर्चना में भोग के रूप में चढ़ाया जा सकता है। नीचे एक आसान और पारंपरिक विधि दी गई है जिससे आप स्वादिष्ट नारियल के लड्डू बना सकते हैं।

और भी वीडियो देखें

जिम लवर्स का फेवरेट क्रिएटिन क्या है? जानिए इससे मिलने वाले अनोखे फायदे

जिम लवर्स का फेवरेट क्रिएटिन क्या है? जानिए इससे मिलने वाले अनोखे फायदेcreatine powder ke fayde in hindi: फिटनेस और बॉडीबिल्डिंग की दुनिया में आपने अक्सर क्रिएटिन (Creatine) का नाम सुना होगा। यह सिर्फ जिम जाने वालों या प्रोफेशनल बॉडीबिल्डर्स के बीच ही लोकप्रिय नहीं है, बल्कि आजकल आम फिटनेस प्रेमी भी इसे अपनी डाइट का हिस्सा बनाने लगे हैं।

कौन हैं राधिकाराजे गायकवाड़, फोर्ब्स ने कहा 'भारत की सबसे खूबसूरत महारानी', दुनिया के सबसे बड़े महल में है निवास

कौन हैं राधिकाराजे गायकवाड़, फोर्ब्स ने कहा 'भारत की सबसे खूबसूरत महारानी', दुनिया के सबसे बड़े महल में है निवासRadhikaraje Gaekwad Maharani of Baroda: आज के दौर में जब शाही परिवारों का अस्तित्व धीरे-धीरे खत्म हो रहा है, कुछ नाम ऐसे हैं जो अपनी गरिमा, सादगी और सामाजिक कार्यों के लिए लोगों के दिलों में राज करते हैं। इन्हीं में से एक नाम है, राधिकाराजे गायकवाड़, जिन्हें फोर्ब्स मैगजीन ने 'भारत की सबसे खूबसूरत महारानी' का दर्जा दिया है। वे सिर्फ अपने राजसी ठाठ-बाट के लिए नहीं, बल्कि अपनी सादगी, शिक्षा और समाजसेवा के लिए भी जानी जाती हैं। आइए जानते हैं, राधिकाराजे गायकवाड़ के जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य।

शुगर लेवल बैलेंस करने वाले 5 आयुर्वेदिक फूड्स, रोजाना करें डाइट में शामिल

शुगर लेवल बैलेंस करने वाले 5 आयुर्वेदिक फूड्स, रोजाना करें डाइट में शामिलfoods to improve blood sugar: आज के समय में डायबिटीज़ और ब्लड शुगर असंतुलन एक आम समस्या बन चुके हैं। बदलती जीवनशैली, फास्ट फूड, तनाव और शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण इंसुलिन रेज़िस्टेंस तेजी से बढ़ रहा है। जब शरीर इंसुलिन को सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करता, तब ब्लड शुगर स्तर नियंत्रित नहीं रह पाता और धीरे-धीरे यह डायबिटीज का रूप ले लेता है।

जैन पर्व रोटतीज व्रत में क्या क्या बनाते हैं, जानें खास जानकारी

जैन पर्व रोटतीज व्रत में क्या क्या बनाते हैं, जानें खास जानकारीJain festivals recipes: जैन धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक, त्रिलोक तीज (रोटतीज) के बारे में जानें। यह जैन समुदाय का खास पर्व होने के कारण इस दिन रोट, तुरई कीसब्जी और खीर बनाई जाती है।

गणेश उत्सव के लिए घर की सजावट कैसे करें? जानें डेकोरेशन थीम और सुझाव

गणेश उत्सव के लिए घर की सजावट कैसे करें? जानें डेकोरेशन थीम और सुझावTips for Ganesh Festival and Gauri-Ganpati at Home: गणेश उत्सव के दौरान घर की सजावट उत्सव के माहौल को और भी खुशनुमा बना देती है। गणेश जी की प्रतिमा को खूबसूरती से सजाने के लिए यहां कई तरह की थीम और विचार उपलब्ध हैं। अपनी सामग्री को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए, यहां पढ़ें और सभी से साझा करें...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com