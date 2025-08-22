जैन पर्व रोटतीज व्रत में क्या क्या बनाते हैं, जानें खास जानकारी

Rot Teej Vrat recipe: जैन धर्म के त्रिलोक तीज या रोटतीज व्रत में विशेष प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं और इनकी पूजा विधि भी खास होती है। यह व्रत तपस्या और श्रद्धा का प्रतीक है। आइए यहां जानते हैं इस खास त्योहार पर बनने वाले रेसिपी के बारे में...

व्रत में बनाए जाने वाले मुख्य व्यंजन: रोटतीज के दिन 'रोट' का विशेष महत्व होता है। यह एक मोटा रोट होता है, जिसे प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। इसके अलावा, इस दिन कुछ खास पकवान बनाए जाते हैं:

• रोट: यह व्रत का सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद है। इसे गेहूं के आटे, अजवायन और घी से बनाया जाता है।

• तुरई की सब्जी: इस व्रत में रोट के साथ तुरई/ तोरी की सब्जी बनाई जाती है, जिसे बिना लहसुन-प्याज के शुद्ध जैन विधि से तैयार किया जाता है।

• खीर: रोटतीज के दिन खीर बनाना भी एक महत्वपूर्ण परंपरा है। यह खीर चावल और दूध से बनाई जाती है।