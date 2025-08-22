शुक्रवार, 22 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. सेहत
  3. आहार
  4. Ayurvedic foods for insulin sensitivity
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 (17:13 IST)

शुगर लेवल बैलेंस करने वाले 5 आयुर्वेदिक फूड्स, रोजाना करें डाइट में शामिल

Ayurvedic foods for insulin sensitivity
foods to improve blood sugar: आज के समय में डायबिटीज़ और ब्लड शुगर असंतुलन एक आम समस्या बन चुके हैं। बदलती जीवनशैली, फास्ट फूड, तनाव और शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण इंसुलिन रेज़िस्टेंस तेजी से बढ़ रहा है। जब शरीर इंसुलिन को सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करता, तब ब्लड शुगर स्तर नियंत्रित नहीं रह पाता और धीरे-धीरे यह डायबिटीज का रूप ले लेता है। ऐसे में दवाइयों के साथ-साथ आहार और प्राकृतिक उपायों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। आयुर्वेद इस समस्या के समाधान के लिए कई ऐसे आहार सुझाता है जो न केवल इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, बल्कि पूरे शरीर को संतुलित और स्वस्थ बनाए रखते हैं।
 
आयुर्वेद मानता है कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि शरीर और मन को संतुलित रखने का आधार है। सही आहार न केवल ब्लड शुगर स्तर को नियंत्रित करता है, बल्कि अग्नि (डाइजेस्टिव फायर) को मजबूत करता है और दोषों (वात, पित्त, कफ) को संतुलित करता है। अगर आप अपने भोजन में कुछ खास आयुर्वेदिक आहार शामिल करते हैं, तो यह आपके शरीर को इंसुलिन के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकता है और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से बचाव में मदद कर सकता है।
 
नीचे हम विस्तार से जानते हैं वे 5 आयुर्वेदिक आहार जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को प्राकृतिक रूप से बढ़ा सकते हैं।
 
1. दालचीनी (Cinnamon)
दालचीनी को आयुर्वेद में "त्वचा" नाम से जाना जाता है और इसे एक शक्तिशाली औषधि माना गया है। यह मसाला केवल स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि शुगर लेवल को नियंत्रित करने के लिए भी प्रसिद्ध है। रिसर्च भी साबित कर चुकी है कि दालचीनी इंसुलिन की कार्यक्षमता को बढ़ाकर ब्लड शुगर को कम करने में मदद करती है। अगर इसे नियमित रूप से भोजन या चाय में लिया जाए, तो यह ग्लूकोज़ के अवशोषण को नियंत्रित करता है और शरीर को इंसुलिन के प्रति ज्यादा सेंसिटिव बनाता है। सुबह खाली पेट हल्के गुनगुने पानी में दालचीनी पाउडर लेना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है।
 
2. मेथी के दाने (Fenugreek Seeds)
मेथी को आयुर्वेद में "तीक्ष्ण और उष्ण" गुणों वाला माना गया है। यह बीज डायबिटीज़ के रोगियों के लिए रामबाण माने जाते हैं। मेथी में घुलनशील फाइबर पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया को धीमा करता है। इससे ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ता और इंसुलिन बेहतर तरीके से काम करता है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से मेथी वात और कफ को संतुलित करती है और अग्नि को मजबूत बनाती है। रातभर पानी में भिगोकर रखी गई मेथी के दानों को सुबह खाली पेट खाने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है और धीरे-धीरे ब्लड शुगर लेवल संतुलित होने लगता है।
 
3. करेला (Bitter Gourd)
करेला स्वाद में भले ही कड़वा हो, लेकिन आयुर्वेद में इसे मधुमेह के लिए सबसे प्रभावी आहार माना गया है। इसमें "पोलिपेप्टाइड-पी" नामक तत्व पाया जाता है, जिसे प्लांट इंसुलिन भी कहा जाता है। यह तत्व प्राकृतिक रूप से इंसुलिन जैसा कार्य करता है और ब्लड शुगर स्तर को नियंत्रित करता है। आयुर्वेद के अनुसार करेला पित्त और कफ को संतुलित करता है और शरीर से विषाक्त तत्वों को बाहर निकालता है। इसका जूस खाली पेट पीना इंसुलिन सेंसिटिविटी को तेजी से सुधारता है। यही कारण है कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए करेला जूस को एक प्राकृतिक औषधि की तरह सुझाया जाता है।
 
4. आंवला (Indian Gooseberry)
आंवला को आयुर्वेद में "रसायन" यानी पुनर्यौवन देने वाला फल माना गया है। यह विटामिन C का सबसे समृद्ध स्रोत है और शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। आंवला अग्नि को सुधारता है और शरीर में ग्लूकोज़ के सही उपयोग को सुनिश्चित करता है। इसके नियमित सेवन से पैंक्रियाज़ की कार्यक्षमता बेहतर होती है और इंसुलिन का स्राव संतुलित रहता है। सुबह खाली पेट आंवला जूस पीना या इसे आहार में शामिल करना इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए बेहद उपयोगी है।
 
5. हल्दी (Turmeric)
हल्दी को आयुर्वेद में "हरिद्रा" कहा जाता है और इसे औषधियों की रानी माना गया है। इसमें करक्यूमिन नामक तत्व पाया जाता है, जो इंसुलिन रेज़िस्टेंस को कम करने में सहायक है। हल्दी शरीर में सूजन को कम करती है, जो डायबिटीज के मरीजों में आम समस्या होती है। आयुर्वेद बताता है कि हल्दी पित्त दोष को संतुलित करती है और रक्त को शुद्ध करती है। हल्दी दूध या गुनगुने पानी के साथ लेने से ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहता है और शरीर इंसुलिन को बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या आपकी प्लेट में है फाइबर की कमी? अपनाइए ये 10 हेल्दी आदतें

क्या आपकी प्लेट में है फाइबर की कमी? अपनाइए ये 10 हेल्दी आदतेंRojana Kitna Fiber Khana Chahiye: हम सभी जानते हैं कि हेल्दी रहने के लिए डाइट का बैलेंस होना बेहद जरूरी है। लेकिन अक्सर एक अहम पोषक तत्व हमारी थाली से गायब रहता है, और वो है फाइबर। आज की फास्ट-फूड और पैकेज्ड खाने की लाइफस्टाइल में लोग पेट भरने तक तो खाते हैं, लेकिन पेट की असली जरूरत, यानी फाइबर पूरी नहीं हो पाती।

क्या बार-बार गरम ड्रिंक्स पीने से बढ़ सकता है कैंसर का खतरा? जानिए सच

क्या बार-बार गरम ड्रिंक्स पीने से बढ़ सकता है कैंसर का खतरा? जानिए सचdo hot drinks increase cancer risk: हम में से ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत एक गरम चाय, कॉफी या सूप से करना पसंद करते हैं। किसी को सुबह की चाय के बिना ताजगी नहीं मिलती, तो किसी को काम के बीच कॉफी का कप चाहिए ही होता है। ?

आ रही है श्रीगणेश चतुर्थी, अभी से अपने मोबाइल में सेव कर लें ये खूबसूरत शुभकामना संदेश

आ रही है श्रीगणेश चतुर्थी, अभी से अपने मोबाइल में सेव कर लें ये खूबसूरत शुभकामना संदेशGanesh chaturthi Massage On Social Media : गणेश चतुर्थी का पावन पर्व आ रहा है। इस बार यह पर्व 27 अगस्त 2025, बुधवार को मनाया जा रहा है। यहां कुछ खूबसूरत 'श्रीगणेश चतुर्थी शुभकामना संदेश' दिए जा रहे हैं, जिन्हें आप अभी से अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं और त्योहार के दिन शेयर कर सकते हैं। आइए जानते हैं यहां....

क्या व्यायाम से हार्ट ब्लॉकेज को रोका या हटाया जा सकता है?

क्या व्यायाम से हार्ट ब्लॉकेज को रोका या हटाया जा सकता है?heart blockage exercise in hindi: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में दिल की बीमारियां सबसे बड़ी चिंता का विषय बन चुकी हैं। खासकर हार्ट ब्लॉकेज यानी धमनियों में रुकावट, जो दिल तक खून के प्रवाह को बाधित करती है, एक गंभीर समस्या है।

श्रीगणेश के भोग में बनाएं नारियल के लड्डू, इस सरल रीति से

श्रीगणेश के भोग में बनाएं नारियल के लड्डू, इस सरल रीति सेGanesh bhog recipe:श्रीगणेश को नारियल के लड्डू बहुत प्रिय होते हैं और इन्हें गणेश चतुर्थी या किसी भी पूजा-अर्चना में भोग के रूप में चढ़ाया जा सकता है। नीचे एक आसान और पारंपरिक विधि दी गई है जिससे आप स्वादिष्ट नारियल के लड्डू बना सकते हैं।

और भी वीडियो देखें

जैन पर्व रोटतीज व्रत में क्या क्या बनाते हैं, जानें खास जानकारी

जैन पर्व रोटतीज व्रत में क्या क्या बनाते हैं, जानें खास जानकारीJain festivals recipes: जैन धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक, त्रिलोक तीज (रोटतीज) के बारे में जानें। यह जैन समुदाय का खास पर्व होने के कारण इस दिन रोट, तुरई कीसब्जी और खीर बनाई जाती है।

गणेश उत्सव के लिए घर की सजावट कैसे करें? जानें डेकोरेशन थीम और सुझाव

गणेश उत्सव के लिए घर की सजावट कैसे करें? जानें डेकोरेशन थीम और सुझावTips for Ganesh Festival and Gauri-Ganpati at Home: गणेश उत्सव के दौरान घर की सजावट उत्सव के माहौल को और भी खुशनुमा बना देती है। गणेश जी की प्रतिमा को खूबसूरती से सजाने के लिए यहां कई तरह की थीम और विचार उपलब्ध हैं। अपनी सामग्री को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए, यहां पढ़ें और सभी से साझा करें...

गणेश चतुर्थी से 10 दिनों तक बनाएं बप्पा का पसंदीदा नैवेद्य, लड्‍डू, मोदक सहित अन्य प्रसाद

गणेश चतुर्थी से 10 दिनों तक बनाएं बप्पा का पसंदीदा नैवेद्य, लड्‍डू, मोदक सहित अन्य प्रसादGanesh Chaturthi prasad: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर, भगवान गणेश को मोदक, लड्डू और विभिन्न प्रकार के नैवेद्य का भोग लगाया जाता है। यह प्रसाद न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह उत्सव के माहौल को और भी मीठा बना देता है। यहां जानें गणेश चतुर्थी यानी 10 दिवसीय गणेशोत्सव पर नैवेद्य, लड्‍डू, मोदक आदि प्रसाद बनाने के बारे में जानकारी...

बेटे को दीजिए श्री गणेश से प्रभावित ये दिव्य नाम, जिनमें छिपा है बप्पा का आशीर्वाद

बेटे को दीजिए श्री गणेश से प्रभावित ये दिव्य नाम, जिनमें छिपा है बप्पा का आशीर्वादlord ganesha names for baby boy: जब घर में नया मेहमान आता है, तो हर माता-पिता अपने बच्चे के लिए एक ऐसा नाम चुनना चाहते हैं जो न केवल सुनने में अच्छा लगे, बल्कि जिसका गहरा अर्थ भी हो। यदि आप अपने बेटे के लिए एक ऐसा नाम तलाश रहे हैं जो शक्तिशाली, शुभ और सकारात्मकता से भरा हो, तो भगवान गणेश से प्रेरित नामों पर विचार कर सकते हैं। गणेश जी को बुद्धि, ज्ञान, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। उनके आशीर्वाद से जुड़े नाम आपके बच्चे के जीवन में खुशहाली और सफलता ला सकते हैं।

Bail Pola wishes: बैल पोळा पर्व पर भेजें ये 10 मार्मिक और बेहतरीन शुभकामना संदेश

Bail Pola wishes: बैल पोळा पर्व पर भेजें ये 10 मार्मिक और बेहतरीन शुभकामना संदेशPola festival WhatsApp status: पोला पर्व किसानों और उनके जीवन के अभिन्न अंग, बैलों को समर्पित एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह पर्व बैलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अनूठा अवसर है। पोला पर्व की शुभकामनाओं और संदेशों को सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए, यहां 10 महत्वपूर्ण संदेश स्टेटस दिए जा रहे हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com