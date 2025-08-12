मंगलवार, 12 अगस्त 2025
Written By WD Feature Desk
मंगलवार, 12 अगस्त 2025 (18:26 IST)

6 वेजिटेरिअन फूड्स जो बच्चों की लंबाई बढ़ाने में माने जाते हैं फायदेमंद

vegetarian foods that are believed to increase height in children
tips to increase height of kids with veg food: हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा स्वस्थ, ऊर्जावान और लंबा-चौड़ा हो। बच्चे की लंबाई कई हद तक आनुवंशिक (जेनेटिक) होती है, लेकिन सही पोषण और संतुलित आहार भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बढ़ते बच्चों के लिए ऐसे खाद्य पदार्थ जरूरी हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाएं, मांसपेशियों के विकास में मदद करें और ग्रोथ हार्मोन के स्राव को बढ़ावा दें। खास बात यह है कि लंबाई बढ़ाने के लिए जरूरी पोषण सिर्फ मांसाहारी खाद्य पदार्थों में ही नहीं, बल्कि शुद्ध शाकाहारी आहार में भी भरपूर मात्रा में मिलता है। आइए जानते हैं 6 ऐसे शाकाहारी खाद्य पदार्थ, जो बच्चों की लंबाई बढ़ाने में लाभकारी माने जाते हैं।
 
1. दूध और डेयरी उत्पाद
दूध बच्चों की हड्डियों के लिए सबसे संपूर्ण और प्राकृतिक पोषण स्रोत है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, फॉस्फोरस और विटामिन D भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हड्डियों की मजबूती और लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं। रोज़ाना एक से दो गिलास दूध पीने की आदत बच्चों की हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है। इसके साथ पनीर, दही और छाछ जैसे डेयरी उत्पाद भी हड्डियों के विकास को सपोर्ट करते हैं। खासकर घर का बना ताज़ा पनीर बच्चों के लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत है।
 
2. दालें और राजमा
दालें, चना, राजमा और मसूर जैसे खाद्य पदार्थ प्रोटीन, आयरन और फोलेट से भरपूर होते हैं। प्रोटीन बच्चों की मांसपेशियों और टिश्यू के विकास के लिए जरूरी है, जबकि आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखता है, जिससे बच्चों में थकान कम होती है और ऊर्जा बढ़ती है। राजमा और चना में फाइबर भी होता है, जो पाचन को बेहतर करता है, जिससे पोषक तत्वों का सही अवशोषण हो पाता है।
 
3. हरी पत्तेदार सब्जियां
पालक, मेथी, सरसों के पत्ते और चौलाई जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन K, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटैशियम से भरपूर होती हैं। ये पोषक तत्व हड्डियों की घनत्व (Bone Density) को बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे लंबाई बढ़ने की संभावना बेहतर होती है। हरी सब्जियों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बच्चों की इम्यूनिटी भी मजबूत करते हैं, जिससे उनका शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनता है और ग्रोथ पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता।
 
4. सोया और सोया उत्पाद
सोयाबीन एक शाकाहारी प्रोटीन पावरहाउस है। इसमें मौजूद अमीनो एसिड मांसपेशियों और हड्डियों के विकास में मदद करते हैं। सोया चंक्स, टोफू और सोया दूध बच्चों के लिए बेहतरीन विकल्प हैं, खासकर उन बच्चों के लिए जो डेयरी उत्पाद नहीं लेते। सोया में मौजूद आइसोफ्लेवोन्स हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और ग्रोथ हार्मोन को सक्रिय रखने में मदद करते हैं।
 
5. नट्स और बीज
बादाम, अखरोट, काजू, मूंगफली के साथ-साथ कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज और अलसी के बीज बच्चों की डाइट में जरूर शामिल करने चाहिए। इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, जिंक, मैग्नीशियम और प्रोटीन होता है, जो हड्डियों और मांसपेशियों को पोषण देते हैं। नट्स बच्चों की मानसिक क्षमता और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति भी बढ़ाते हैं, जिससे वे पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं।
 
6. साबुत अनाज और दलिया
गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार और ओट्स जैसे साबुत अनाज में फाइबर, विटामिन B और आयरन की अच्छी मात्रा होती है। ये कार्बोहाइड्रेट का स्थिर स्रोत हैं, जो बच्चों को दिनभर ऊर्जा देते हैं। दलिया, मल्टीग्रेन रोटी या ब्राउन राइस बच्चों के लिए हेल्दी विकल्प हैं, जो न केवल पाचन में मदद करते हैं बल्कि शरीर को आवश्यक पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं, जिससे ग्रोथ में मदद मिलती है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। 
दिनभर की थकान और कमजोरी से हैं परेशान? ये 10 देसी सप्लीमेंट्स देंगे जबरदस्त ताकत

दिनभर की थकान और कमजोरी से हैं परेशान? ये 10 देसी सप्लीमेंट्स देंगे जबरदस्त ताकतfoods for stop weakness: आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ऊर्जा की कमी यानी Fatigue एक आम समस्या बन चुकी है। चाहे ऑफिस का तनाव हो, घर की ज़िम्मेदारियाँ हों या हेल्थ से जुड़ी चुनौतियां, हम में से कई लोग अक्सर खुद को थका हुआ, सुस्त और अनमोटिवेटेड महसूस करते हैं।

लिवर की सफाई और ताकत के लिए जरूरी हैं ये 6 सुपरफूड्स, आज से करें डाइट में शामिल

लिवर की सफाई और ताकत के लिए जरूरी हैं ये 6 सुपरफूड्स, आज से करें डाइट में शामिलliver health tips: हमारे शरीर में लिवर एक ऐसा अंग है जो चुपचाप लेकिन लगातार शरीर की सफाई, पाचन और पोषण को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। यह शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, जो न केवल खून को फिल्टर करता है, बल्कि पाचन में मदद करने वाले बाइल (पित्त) को बनाता है, विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और ज़रूरी पोषक तत्वों को स्टोर करता है।

हर दिन वॉकिंग करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते? जानिए इसका स्मार्ट सॉल्यूशन

हर दिन वॉकिंग करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते? जानिए इसका स्मार्ट सॉल्यूशनhow to stay consistent with walking: आज के समय में जब सबकुछ तेजी से बदल रहा है, हमारी जीवनशैली भी उतनी ही तेज़ हो गई है। भागदौड़, काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां और निजी समय की कमी के बीच सबसे ज़्यादा जो चीज नजरअंदाज होती है,

कौन हैं मेटा का 2 हजार करोड़ का ऑफर ठुकराने वाले मैट डाइटके, जानिए क्यों हैं चर्चा में

कौन हैं मेटा का 2 हजार करोड़ का ऑफर ठुकराने वाले मैट डाइटके, जानिए क्यों हैं चर्चा मेंwho is matt deitker: आज के दौर में जहां हर युवा एक बड़ी टेक कंपनी में नौकरी पाने का सपना देखता है, वहीं मैट डाइटके (Matt Deitke) ने एक अलग राह चुनी है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में कंप्यूटर साइंस में पीएचडी कर रहे इस 24 वर्षीय प्रतिभाशाली युवा ने न केवल अपनी पीएचडी बीच में छोड़ दी, बल्कि मेटा (Meta) जैसी दिग्गज कंपनी के 2000 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड-तोड़ ऑफर को भी ठुकरा दिया। उनकी यह कहानी टेक जगत में चर्चा का विषय बनी हुई है और यह दर्शाती है कि कैसे एक युवा उद्यमी अपने विजन और आत्मविश्वास के दम पर बड़े से बड़े प्रस्तावों को भी पीछे छोड़ सकता है।

भारत के अलावा इन 5 देशों में भी चलता है रुपया, जानिए कहां-कहां है इसका राज

भारत के अलावा इन 5 देशों में भी चलता है रुपया, जानिए कहां-कहां है इसका राजapart from india rupee also works in these countries: जब हम 'रुपया' शब्द सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले भारतीय मुद्रा की तस्वीर आती है। भारत की अर्थव्यवस्था और हमारे दैनिक जीवन का यह एक अभिन्न हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप और उसके आसपास कई ऐसे देश हैं जहां 'रुपया' आधिकारिक मुद्रा के रूप में इस्तेमाल होता है? यह सुनकर आश्चर्य हो सकता है, लेकिन यह हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की एक दिलचस्प कहानी है।

इनकम टैक्स में छूट से लेकर Z+ सुरक्षा तक, जानिए 'भारत रत्न' को मिलती हैं क्या सुविधाएं

इनकम टैक्स में छूट से लेकर Z+ सुरक्षा तक, जानिए 'भारत रत्न' को मिलती हैं क्या सुविधाएंbenefits to bharat ratna winners: भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न', किसी व्यक्ति द्वारा राष्ट्र के लिए किए गए असाधारण योगदान को सलाम करने का सबसे बड़ा तरीका है। यह सम्मान कला, साहित्य, सार्वजनिक सेवा, विज्ञान और खेल जैसे क्षेत्रों में असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। यह सिर्फ एक पदक नहीं, बल्कि एक राष्ट्र द्वारा अपने देश के महान नागरिकों को दिया गया सर्वोच्च सम्मान है। जब किसी व्यक्ति को यह सम्मान मिलता है, तो उसके नाम के साथ 'भारत रत्न' जुड़ जाता है, लेकिन इसके अलावा सरकार की ओर से उन्हें और क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं, यह जानना दिलचस्प है।

स्वतंत्रता दिवस का इतिहास, महत्व और आज की पीढ़ी की भूमिका

स्वतंत्रता दिवस का इतिहास, महत्व और आज की पीढ़ी की भूमिकाIndependence Day 2025: 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से 200 वर्षों की गुलामी के बाद आज़ादी पाई। और यह दिन इतिहास में उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का प्रतीक है जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। इस वर्ष हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और हमें यह जानना जरूरी है कि वर्तमान में भारत माता की रक्षा के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है।

भारत के साथ ये 5 देश भी 15 अगस्त को मनाते हैं आजादी का जश्न, जानिए नाम

भारत के साथ ये 5 देश भी 15 अगस्त को मनाते हैं आजादी का जश्न, जानिए नामcountries who celebrate independence day on 15 august: 15 अगस्त का दिन हर भारतीय के लिए गर्व और उल्लास का दिन होता है। यह वह दिन है जब हमारा देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में और भी ऐसे देश हैं जो ठीक इसी तारीख को अपना स्वतंत्रता दिवस या राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं? यह एक अद्भुत संयोग है जो इन देशों को भारत के साथ एक खास बंधन में बांधता है।

स्वतंत्रता दिवस पर बनाएं ये 5 बेहतरीन तिरंगे व्यंजन

स्वतंत्रता दिवस पर बनाएं ये 5 बेहतरीन तिरंगे व्यंजनIndian patriotic food: स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति का जज्बा खाने की थाली में भी नजर आना चाहिए! तिरंगे के रंगों केसरिया, सफेद और हरा से सजे व्यंजन इस दिन को और भी खास बना देते हैं। यहां 5 बेहतरीन व्यंजन विधियां दी गई हैं,

भारत का इकलौता शहर जहां 15 नहीं 14 अगस्त की रात को फहराया जाता है तिरंगा, जानिए क्या है कारण

भारत का इकलौता शहर जहां 15 नहीं 14 अगस्त की रात को फहराया जाता है तिरंगा, जानिए क्या है कारणUnique Flag Hoisting Ceremony India: भारत में स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है, और इसका सबसे भव्य आयोजन दिल्ली के लाल किले पर होता है, जहां प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसा भी शहर है जहां स्वतंत्रता दिवस का जश्न 15 अगस्त की सुबह नहीं, बल्कि 14 अगस्त की आधी रात को ही शुरू हो जाता है? यह अनोखी परंपरा बिहार के पूर्णिया जिले में निभाई जाती है, जो हमें आजादी के उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाती है जब हमारा देश वास्तव में स्वतंत्र हुआ था।
