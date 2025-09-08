सोमवार, 8 सितम्बर 2025
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. रेसिपी
  3. भारतीय व्यंजन
  4. pitru paksha which bhog to offer pitru for blessings
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 8 सितम्बर 2025 (17:05 IST)

Shradh Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में पितरों को अर्पित करें यह भोग, पितृदेव देंगे आशीर्वाद

Shradh Paksha 2025
देश में हर तीसरी मौत के पीछे हार्ट अटैक, रिपोर्ट में सामने आई डरावनी तस्वीर, क्‍या कहा डॉक्‍टरों ने?

देश में हर तीसरी मौत के पीछे हार्ट अटैक, रिपोर्ट में सामने आई डरावनी तस्वीर, क्‍या कहा डॉक्‍टरों ने?दिल रोग और इससे मौत के मामलों को लेकर आई एक ताजा रिपोर्ट में भारत के नागरिकों को अलर्ट किया गया है। दरअसल, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के तहत किए गए सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की एक रिपोर्ट में विशेषज्ञों की टीम ने बताया कि भारत में होने वाली सभी मौतों में से एक-तिहाई का कारण हृदय यानी दिल के रोग हैं।

Monsoon health tips: सावधान! बारिश में बीमारियों के खतरे से कैसे बचाएं खुद को, ये लक्षण दिखें तो ना करें नजरअंदाज

Monsoon health tips: सावधान! बारिश में बीमारियों के खतरे से कैसे बचाएं खुद को, ये लक्षण दिखें तो ना करें नजरअंदाजMonsoon health tips: तेज गर्मी के बाद आता है बारिश का मौसम जिससे लू और तेज गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन ये राहत वाली बारिश कई बीमारियों को न्योता भी है। अगर समय पर इनका सही इलाज न हो तो ये जानलेवा साबित हो सकती हैं। आइए इस आलेख में जानते हैं कि बारिश के मौसम में किन बीमारियों का खतरा रहता है। इनके लक्षण क्या हैं और बचाव कैसे किया जा सकता है।

Hindi Diwas 2025: हिंदी भाषा का गुणगान करती इस कविता को सुनाकर खूब मिलेगी तारीफ

Hindi Diwas 2025: हिंदी भाषा का गुणगान करती इस कविता को सुनाकर खूब मिलेगी तारीफPoem on Hindi Diwas: आज विरासत ढूंढें वारिस धड़कन ढूंढें दिल को आज मौन शब्द भी मुखर होकर खोज रहे अपनी आवाज़ क्यों देखें किसी और को हम ख़ुद से ही शुरुआत करें आइये हम हिंदी में बात करें

Hindi Diwas 2025: हिंदी दिवस पर शानदार निबंध, प्रतियोगिता में प्रथम आने के लिए ऐसे करें लिखने की तैयारी

Hindi Diwas 2025: हिंदी दिवस पर शानदार निबंध, प्रतियोगिता में प्रथम आने के लिए ऐसे करें लिखने की तैयारीEssay on Hindi Diwas: हिंदी, जिसे हम अक्सर एक भाषा के रूप में परिभाषित करते हैं, वह वास्तव में उससे कहीं अधिक है। यह हमारी धड़कन है, हमारी पहचान है और हमारी सदियों पुरानी संस्कृति की जीवंत अभिव्यक्ति है। यह वह सेतु है जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ता है और हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है। हिंदी दिवस के अवसर पर यदि आप निबंध प्रतियोगिता में अपनी दावेदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इस आलेख में उपलब्ध सामग्री का उपयोग कर आप प्रभावशाली तरीके से लिख सकते हैं।

Hindi diwas 2025: हिंदी दिवस पर भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने के लिए ऐसे करें की तैयारी

Hindi diwas 2025: हिंदी दिवस पर भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने के लिए ऐसे करें की तैयारीSpeech on hindi diwas: हर साल हमारे देश में 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा के गौरव को उत्सव की तरह मनाने के लिए 1 सितंबर से 14 सितंबर तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है इस दौरान देश भर के स्कूल और कॉलेजों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जिसके अंतर्गत भाषण प्रतियोताएं, निबंध और वाद-विवाद आदि में विद्यार्थी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यदि आप भी इनमें हिस्सा लेकर दमदार प्रस्तुति देना चाहते हैं तो यहां आपके लिए उपयुक्त पठन सामग्री दी जा रही है। हिंदी दिवस पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए आप यहां दिए आलेख को अपने भाषण या निबंध में उपयोग कर सकते हैं।

भागवत के शताब्दी संवाद से निकले संदेश

भागवत के शताब्दी संवाद से निकले संदेशसंघ के सरसंचालक डॉ मोहन भागवत ने शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के औपचारिक शुरुआत के पूर्व ही विज्ञान भवन में दो दिनों तक बातें रखीं तथा तीसरे दिन प्रश्नों के उत्तर दिए तो निश्चय ही इसका अपना व्यापक उद्देश्य हो रहा होगा। तीन दिनों का ऐसा कार्यक्रम, जिसमें उठने वाले अधिकतर प्रश्नों के उत्तर...

International literacy day: अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें महत्व और 2025 की थीम

International literacy day: अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें महत्व और 2025 की थीम2025 International literacy day: अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने के इस दिन को 1966 में UNESCO ने घोषित किया था ताकि विश्वभर में साक्षरता के महत्व की याद दिलाई जा सके, क्योंकि साक्षर व्यक्ति, एक अच्छे समाज और राष्ट्र निर्माण का आधार होता है। साक्षरता केवल पढ़ने-लिखने तक सीमित नहीं, बल्कि दुनियाभर में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना भी है...

Kshamavani Parv 2025: आध्यात्मिक वीरता का प्रतीक क्षमावाणी पर्व, जानें परंपरा, धार्मिक महत्व और उद्देश्य

Kshamavani Parv 2025: आध्यात्मिक वीरता का प्रतीक क्षमावाणी पर्व, जानें परंपरा, धार्मिक महत्व और उद्देश्यUttam Kshama Parv : 'क्षमावाणी पर्व' जैन धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक पर्व है, जिसे 'क्षमायाचना दिवस' के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व 'क्षमा, आत्ममंथन और शुद्धि' का प्रतीक है। आइए क्षमा के के उद्देश्य, परंपरा और धार्मिक महत्व को विस्तार से समझते हैं।

शरीर में खून की कमी होने पर आंखों में दिखते हैं ये लक्षण, जानिए समाधान

शरीर में खून की कमी होने पर आंखों में दिखते हैं ये लक्षण, जानिए समाधानEye symptoms of anemia: शरीर में खून की कमी, जिसे एनीमिया भी कहते हैं, एक आम स्वास्थ्य समस्या है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यह तब होता है जब शरीर में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। एनीमिया के शुरुआती लक्षण अक्सर बहुत सूक्ष्म होते हैं और उन्हें पहचानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमारी आँखें इस स्थिति का पहला संकेत दे सकती हैं। शरीर के अन्य हिस्सों की तरह ही, आँखें भी शरीर के स्वास्थ्य का आईना होती हैं। आइए जानते हैं कि खून की कमी होने पर आँखों में कौन-कौन से लक्षण नजर आते हैं और इसका क्या समाधान है।

Teacher Day 2025: आदर्श शिक्षक की पहचान- गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर

Teacher Day 2025: आदर्श शिक्षक की पहचान- गुरुदेव श्री श्री रवि शंकरTeacher Day 2025: भारत में गुरु-शिष्य परंपरा से जुड़ी एक अनूठी अवधारणा है। गुरु हमेशा शिष्य की सफलता की कामना करता है और शिष्य गुरु की विजय की कामना करता है। शिष्य गुरु की विजय की कामना करता है। यह शुभ संकेत है क्योंकि यदि शिष्य को लगता है कि वह गुरु से अधिक जानता है, तो इसका अर्थ है कि उसकी शिक्षा रुक गई है और उसके अहंकार ने ज्ञान को नष्ट कर दिया है।
