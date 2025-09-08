Shradh Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में पितरों को अर्पित करें यह भोग, पितृदेव देंगे आशीर्वाद

Speech on hindi diwas: हर साल हमारे देश में 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा के गौरव को उत्सव की तरह मनाने के लिए 1 सितंबर से 14 सितंबर तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है इस दौरान देश भर के स्कूल और कॉलेजों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जिसके अंतर्गत भाषण प्रतियोताएं, निबंध और वाद-विवाद आदि में विद्यार्थी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यदि आप भी इनमें हिस्सा लेकर दमदार प्रस्तुति देना चाहते हैं तो यहां आपके लिए उपयुक्त पठन सामग्री दी जा रही है। हिंदी दिवस पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए आप यहां दिए आलेख को अपने भाषण या निबंध में उपयोग कर सकते हैं।