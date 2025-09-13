शनिवार, 13 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 13 सितम्बर 2025 (10:14 IST)

Hindi Diwas 2025: राष्ट्रीय हिन्दी दिवस पर सोशल मीडिया पर शेयर करें ये 15 शानदार शुभकामना संदेश और बढ़ाएं हिन्दी का मान

Hindi Day 2025
National Hindi Diwas Sandesh 2025 In Hindi: हर साल 14 सितंबर को मनाया जाने वाला हिन्दी दिवस, भारत की राष्ट्रभाषा के प्रति सम्मान और प्रेम प्रकट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह दिन न केवल हिन्दी के महत्व को याद दिलाता है, बल्कि हमें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विरासत पर गर्व करने का मौका भी देता है। सोशल मीडिया के इस दौर में, हिन्दी दिवस के संदेशों के जरिए हम अपनी भाषा के प्रति सम्मान व्यक्त कर सकते हैं और इसे पूरे विश्व में फैला सकते हैं।ALSO READ: Hindi Diwas 2025: भारत की पहचान है हिन्दी, पढ़ें हिन्दी दिवस पर सबसे बेहतरीन और रोचक निबंध
 
राष्ट्रीय हिन्दी दिवस के लिए 15 शुभकामना संदेश
 
1. 'हिन्दी है हम, वतन है हिन्दोस्तां हमारा!'
   राष्ट्रीय हिन्दी दिवस पर हिन्दी भाषा को करें नमन।
 
2. 'हिन्दी सिर्फ एक भाषा नहीं, हमारी पहचान है।'
   आओ मिलकर हिन्दी को सम्मान दें। शुभ हिन्दी दिवस!
 
3. 'हिन्दी की शक्ति को पहचानो, भारत की भाषा को सम्मान दो!'
   राष्ट्रीय हिन्दी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
 
4. 'हिन्दी को अपनाइए, भारत को सजाइए!'
   हिन्दी दिवस पर आइए हम सब हिन्दी भाषा को गर्व से बोलें।
 
5. 'जहां बोलियों की हो बहार, हिन्दी है वहां की शान!'
   हिन्दी दिवस पर हिन्दी के गौरव को करें सलाम।
 
6. 'हिन्दी दिलों को जोड़ती है, यही तो इसकी खूबसूरती है।'
   हिन्दी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!
 
7. 'हिन्दी बोले भारत बोले, दुनिया बोले 'जय हिन्द'!'
   राष्ट्रीय हिन्दी दिवस पर हिन्दी को बढ़ावा दें।
 
8. 'बोलो ज़रा हिन्दी में भी, इसमें मिठास है ख़ुदा की कसम!'
   हिन्दी दिवस के पावन अवसर पर हिन्दी का मान बढ़ाएं।
 
9. 'हिन्दी है भारत की आत्मा, इसका सम्मान करें दिल से!'
  राष्ट्रीय हिन्दी दिवस की शुभकामनाएं।
 
10. 'हिन्दी हमारी भाषा नहीं, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है।'
    हिन्दी दिवस पर इस सुंदर भाषा को सम्मान दें।ALSO READ: हिन्दी दिवस पर बाल गीत : हिन्दी ऊपर लाना है
 
11. संस्कृति और सभ्यता की पहचान है हिन्दी, 
भारत की प्रगति का आधार है हिन्दी। 
आइए, मिलकर हिन्दी का मान बढ़ाएं। 
हिन्दी दिवस की शुभकामनाएं!
 
12. जन-जन की भाषा है हिन्दी, 
भारत की शान है हिन्दी। 
सरल, सहज और सुंदर है हमारी हिन्दी। 
हिन्दी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! 
 
13. जिस भाषा में मां ने लोरी सुनाई, 
जिस भाषा में हमारे सपनों ने उड़ान भरी, 
वो है हमारी हिन्दी। आइए, 
इस भाषा के गौरव को और बढ़ाएं। 
 
14. हिन्दी को सिर्फ दिवस पर नहीं, 
हर दिन अपनाएं। 
अपने बोलचाल और विचारों में 
हिन्दी को प्राथमिकता दें।
सभी को हिन्दी दिवस की शुभकामनाएं!
 
15. दुनिया में बढ़ रहा है हिन्दी का मान, 
हमारी पहचान है हमारी भाषा का ज्ञान। 
गर्व से कहें- हम हिन्दी भाषी हैं।
हिन्दी दिवस की हार्दिक बधाई! 

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: 14 September Hindi Day: 'हेय' की नहीं 'हित' की भाषा है हिन्दी
