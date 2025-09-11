गुरुवार, 11 सितम्बर 2025
Written By Author प्रभुदयाल श्रीवास्तव
Last Updated : गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (16:22 IST)

हिन्दी दिवस पर बाल गीत : हिन्दी ऊपर लाना है

Hindi Diwas Poem 2025
खुलीं कापियां खुलीं किताबें,
निकल पड़े बस्तों से पेन।
मुन्ना बांच रहा पुस्तक में,
मुरगी का मतलब है हेन।
 
उसे हेन का मतलब मुरगी ,
लिखना कभी न भाता है।
हिन्दी को पहले क्रम पर ही,
रखना उसे सुहाता है।
 
मुरगी मतलब हेन न पढ़ ले,
पड़ता तब तक उसे न चैन।
 
डॉग का मतलब कुत्ता होता,
उसका भाई पढ़ता है।
कुत्ता मतलब डॉग क्यों नहीं,
वह भाई से लड़ता है।
 
हिन्दी को ऊपर रखना है।
हम सब हैं हिन्दी की देन।
भाषा अपनी हिन्दी है तो,
हिन्दी से इंग्लिश सीखो।
 
अंग्रेजी से हिन्दी रटकर,
अरे भाई अब मत चीखो।
हाथ उठाकर बोलो बच्चो ,
मुरगी का मतलब है हेन।
 
(वेबदुनिया पर दिए किसी भी कंटेट के प्रकाशन के लिए लेखक/वेबदुनिया की अनुमति/स्वीकृति आवश्यक है, इसके बिना रचनाओं/लेखों का उपयोग वर्जित है।)
