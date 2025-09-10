बुधवार, 10 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk

11 सितंबर 1893 शिकागो भाषण पर विशेष: भारत के संत का दिग्विजय

स्वामी विवेकानंद

11 September Swami Vivekananda Chicago Speech
- युवा साहित्यकार अमित राव पवार, देवास (म.प्र.)
 
वर्तमान भारत को संपूर्ण विश्व एक महाशक्ति के रूप में देख रहा है। यह राष्ट्र प्राचीन समय से ही परम वैभव पर था और निश्चित आगे भी रहेगा। बीच के कुछ कालखंड में देश को तोड़ने वाली नकारात्मक ताकते इसे कमजोर करने का साहस जरूर करती रही लेकिन असंख्य लोगों का तप, बलिदान से आज भारत राष्ट्र ऊंचाई को छू रहा, अनेक संघर्ष हुए, यातनाएं सही किंतु इस पुण्यभूमि पर जिसने जन्म लिया कभी उसने अपनी मातृभूमि पर आंच नहीं आने दी। इस भूमि के ऋण को फिर चाहे अपने प्राण देकर ही क्यों न अदा किया हो। 
 
सदैव इस भूमि की गाथा गौरव के इतिहास से लिखी गई है। कुछ वर्षों का मुगलकाल व ब्रिटिश शासन ने जरूर यहां की संस्कृति, परंपरा, धर्म पर आघात किया फिर भी यहां का वैभवशाली इतिहास कम नही हुआ। युगों-युगों से चली आ रही भारतीय परंपरा आज भी जीवित है, जबकि विश्व के अनेक देश कुछ आघात से ही लुप्त हो चुके।
 
दुनिया के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण तारीख ऐसी होती है जो हमे गर्व का अनुभव करवाती सदैव के लिए वे स्मृति में रह जाती है। ऐसा ही एक दिन और तारीख 11 सितंबर 1893 है जो हम भारतीयों के लिए गौरवांवित तथा अनंत समय तक यह गर्व करवाती रहेगी। किंतु जहां एक ओर इस दिन को मानवता के कल्याण के लिए देखा जाता है। वहीं दूसरी ओर 2001 में मानवता को तार-तार करने वाली जिहादी मानसिकता की घटना भी हुई सयोंगवंश दोनों घटना एक ही देश 'अमेरिका' में घटित हुई। 
 
जहां भारत के युवा संन्यासी ने संपूर्ण विश्व के समक्ष मानव जाति के कल्याण की बात कही, वही आज से 25 वर्षों पूर्व अलकायदा से जुड़े 19 आतंकवादियों ने चार अमेरिका यात्री विमान का अपहरण उसे आत्मघाती हमलों में उपयोग किया। जिसमें करीब तीन हजार बेकसूर आम लोग मारे गए थे।

दो विमान अमेरिका के न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया और दोनों टावर ढ़ह गए, तीसरा विमान पेटांगन से और चौथा विमान पेंसिल्वेनिया में एक मैदान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दिन को अमेरिका में राष्ट्रीय सेवा और स्मरण दिवस मनाया जाता है। जबकि इसी तारीख को अखंड भारत के युवा सन्यासी ने अमेरिका के शिकागों शहर में आज से 132 वर्ष पूर्व पूरे विश्व के विद्वानों के समक्ष दो शब्दों में ही सभी को अपना बना लिया।
 
जब भारत के युवा संन्यासी स्वामी विवेकानंद ने भारतभूमि व भारत के दर्शन को विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया उपस्थित समस्त महानुभावों का मस्तिष्क एवं आंखें खुली रह गई। वसुधैव कुटुम्बकम् की परिभाषा का उल्लेख करते हुए उन्होंने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का आह्वान किया,  उन्होंने न केवल अपने हिंदू धर्म के बारे में कहा, बल्कि जगत के समस्त धर्म के विषय में भी कहा, जो उन्होंने कहा वे केवल शब्दावली नहीं थी उन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया, जिसे उन्होंने अपने भाषण में व्यक्त किया था। 
 
यही कारण था कि उनके शब्दों ने श्रोताओं पर अभूतपूर्व प्रभाव डाला। उनके भाषण का प्रभाव विद्युत की तरह रातों-रात चारों ओर प्रसिद्ध हो गया। सभा हॉल में बैठा विश्व का प्रत्येक व्यक्ति इतिहास का साक्षी बन गया। दुनिया के सभी धर्मों को एक साथ एकत्र कर चर्चा करवाने का संभवतः यह सर्वप्रथम प्रयास था।

विश्व के समस्त धार्मिक संघो के प्रतिनिधिगण इसमें भाग लेने के लिए आने वाले थे। इस धर्म महासभा के लिए शिकागों के एक नव निर्मित भव्य भवन को चुना गया था। जिसका नाम 'आर्ट इंस्टीट्यूट' था। सभा का मुख्य हाल जिसकी क्षमता चार हजार लोगों के बैठने की थी उस दिन खचाखच भरा हुआ था।
 
स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद सभा में विचार व्यक्त करते हुए आगे कहा कि मैं उसे देश से आया हूं जिसने विश्व के समस्त दिन-दुःखी, बेसहारा, पीड़ितों को आश्रय दिया। 11 सितंबर एक स्वर्णिम दिन जब अमेरिका की धरती पर भारत के युवा संन्यासी ने प्रिय भाइयों, बहनों इन दो शब्दों के माध्यम से विश्व को अपना बना लिया इस देश की संस्कृति में वो ताकत जिसने पूरे दुनिया को जोड़ दिया। उस समय भारत का चिंतन था जो विश्व को जोड़ रहा था जिसमें मानवता की महक थी।

भारत के संत का दिग्विजय, अपनी संस्कृति-संस्कार के परिचय से पूरे विश्व को अवगत करवाया। केवल 30 वर्ष उम्र में हिन्दू संन्यासी के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ऐतिहासिक भाषण दिया। इनके भाषण की अगली सुबह को प्रकाशित न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा 'विवेकानंद निसंदेह धर्म संसद में सबसे बड़े व्यक्ति हैं।' उन्होंने हिंदुत्व का भाव विश्व स्तर पर स्थापित कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छाप छोड़ी, भारत की संस्कृति को गौरवांवित किया।
 
विश्व में भारत को सही मायने में जो लोग नहीं जानते थे वह अब भारत के दर्शन के लिए लालायित थे यह प्रभाव स्वामी विवेकानंद के द्वारा विश्व के समक्ष अपनी मातृभूमि के प्रेम व अपने गुरु के बताए गए मार्ग को दर्शाता है। जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण, समाज, मातृभूमि के लिए समर्पित किया आज जब भारत विश्व के केंद्र में दिख रहा विश्व में बड़ी या छोटी घटनाओं पर दुनिया की आंखें भारत पर आकर रुक जाती है।

इस प्रभाव में स्वामी विवेकानंद जी का महत्वपूर्ण योगदान को हम भुला नहीं सकते उस स्थिति में जब अखंड भारत का युवा सन्यासी अपने धर्म को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अनेक कठिनाइयों से गुजरते हुए कई दिनों तक भूखे रहकर अपने राष्ट्र (पूर्व) से विदेशी धरती अमेरिका (पश्चिम) का सफर तय करते हुए विश्व धर्म सभा का हिस्सा बने।

(इस लेख में व्यक्त विचार/विश्लेषण लेखक के निजी हैं। 'वेबदुनिया' इसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेती है।)
देश में हर तीसरी मौत के पीछे हार्ट अटैक, रिपोर्ट में सामने आई डरावनी तस्वीर, क्‍या कहा डॉक्‍टरों ने?

देश में हर तीसरी मौत के पीछे हार्ट अटैक, रिपोर्ट में सामने आई डरावनी तस्वीर, क्‍या कहा डॉक्‍टरों ने?दिल रोग और इससे मौत के मामलों को लेकर आई एक ताजा रिपोर्ट में भारत के नागरिकों को अलर्ट किया गया है। दरअसल, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के तहत किए गए सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की एक रिपोर्ट में विशेषज्ञों की टीम ने बताया कि भारत में होने वाली सभी मौतों में से एक-तिहाई का कारण हृदय यानी दिल के रोग हैं।

Monsoon health tips: सावधान! बारिश में बीमारियों के खतरे से कैसे बचाएं खुद को, ये लक्षण दिखें तो ना करें नजरअंदाज

Monsoon health tips: सावधान! बारिश में बीमारियों के खतरे से कैसे बचाएं खुद को, ये लक्षण दिखें तो ना करें नजरअंदाजMonsoon health tips: तेज गर्मी के बाद आता है बारिश का मौसम जिससे लू और तेज गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन ये राहत वाली बारिश कई बीमारियों को न्योता भी है। अगर समय पर इनका सही इलाज न हो तो ये जानलेवा साबित हो सकती हैं। आइए इस आलेख में जानते हैं कि बारिश के मौसम में किन बीमारियों का खतरा रहता है। इनके लक्षण क्या हैं और बचाव कैसे किया जा सकता है।

Hindi Diwas 2025: हिंदी भाषा का गुणगान करती इस कविता को सुनाकर खूब मिलेगी तारीफ

Hindi Diwas 2025: हिंदी भाषा का गुणगान करती इस कविता को सुनाकर खूब मिलेगी तारीफPoem on Hindi Diwas: आज विरासत ढूंढें वारिस धड़कन ढूंढें दिल को आज मौन शब्द भी मुखर होकर खोज रहे अपनी आवाज़ क्यों देखें किसी और को हम ख़ुद से ही शुरुआत करें आइये हम हिंदी में बात करें

Hindi Diwas 2025: हिंदी दिवस पर शानदार निबंध, प्रतियोगिता में प्रथम आने के लिए ऐसे करें लिखने की तैयारी

Hindi Diwas 2025: हिंदी दिवस पर शानदार निबंध, प्रतियोगिता में प्रथम आने के लिए ऐसे करें लिखने की तैयारीEssay on Hindi Diwas: हिंदी, जिसे हम अक्सर एक भाषा के रूप में परिभाषित करते हैं, वह वास्तव में उससे कहीं अधिक है। यह हमारी धड़कन है, हमारी पहचान है और हमारी सदियों पुरानी संस्कृति की जीवंत अभिव्यक्ति है। यह वह सेतु है जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ता है और हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है। हिंदी दिवस के अवसर पर यदि आप निबंध प्रतियोगिता में अपनी दावेदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इस आलेख में उपलब्ध सामग्री का उपयोग कर आप प्रभावशाली तरीके से लिख सकते हैं।

Hindi diwas 2025: हिंदी दिवस पर भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने के लिए ऐसे करें की तैयारी

Hindi diwas 2025: हिंदी दिवस पर भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने के लिए ऐसे करें की तैयारीSpeech on hindi diwas: हर साल हमारे देश में 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा के गौरव को उत्सव की तरह मनाने के लिए 1 सितंबर से 14 सितंबर तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है इस दौरान देश भर के स्कूल और कॉलेजों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जिसके अंतर्गत भाषण प्रतियोताएं, निबंध और वाद-विवाद आदि में विद्यार्थी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यदि आप भी इनमें हिस्सा लेकर दमदार प्रस्तुति देना चाहते हैं तो यहां आपके लिए उपयुक्त पठन सामग्री दी जा रही है। हिंदी दिवस पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए आप यहां दिए आलेख को अपने भाषण या निबंध में उपयोग कर सकते हैं।

Nepal Gen-Z Protest : नेपाल के युवा लोकतंत्र से हताश क्यों हो गए?

Nepal Gen-Z Protest : नेपाल के युवा लोकतंत्र से हताश क्यों हो गए?नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के विरोध में खड़े हुए युवाओं के आंदोलन में राजनीतिक दलों को दूर रहने की सलाह दी गई थी। किसी लोकतांत्रिक देश में सत्ता के प्रति नाराजगी से उपजे विशाल आंदोलन में विपक्ष या किसी भी दल को इसमें शमिल न करने को लेकर आंदोलनकारियों का नजरिया नेपाल की राजनीति के उस गहरे अंधकार को दिखा रहा है जहां संविधानिक व्यवस्था ध्वस्त नजर आती है। आंदोलन में शामिल एक प्रदर्शनकारी ने कहा,ये नेता लंबे समय से सत्ता के गलियारे में हैं और सत्ता उन्हीं पुराने नेताओं के बीच घूम रही है,इसलिए देश इस समय गहरे संकट में है और हमने राजनीतिक नेताओं से दूर रहने का अनुरोध किया है।

Shradh Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में पितरों को अर्पित करें यह भोग, पितृदेव देंगे आशीर्वाद

Shradh Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में पितरों को अर्पित करें यह भोग, पितृदेव देंगे आशीर्वादPitra Devta Bhog: पितृ पक्ष या श्राद्ध पक्ष एक ऐसा पुण्यकाल होता है जब हम श्रद्धापूर्वक अपने पितरों को तर्पण, पिंडदान और भोग अर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी कारण पितृ पक्ष के दिनों में जब आप श्रद्धापूर्वक पितरों को भोग अर्पित करते हैं, तो वे प्रसन्न होकर आपको सुख-समृद्धि और आरोग्य का आशीर्वाद देते हैं।

भागवत के शताब्दी संवाद से निकले संदेश

भागवत के शताब्दी संवाद से निकले संदेशसंघ के सरसंचालक डॉ मोहन भागवत ने शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के औपचारिक शुरुआत के पूर्व ही विज्ञान भवन में दो दिनों तक बातें रखीं तथा तीसरे दिन प्रश्नों के उत्तर दिए तो निश्चय ही इसका अपना व्यापक उद्देश्य हो रहा होगा। तीन दिनों का ऐसा कार्यक्रम, जिसमें उठने वाले अधिकतर प्रश्नों के उत्तर...

International literacy day: अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें महत्व और 2025 की थीम

International literacy day: अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें महत्व और 2025 की थीम2025 International literacy day: अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने के इस दिन को 1966 में UNESCO ने घोषित किया था ताकि विश्वभर में साक्षरता के महत्व की याद दिलाई जा सके, क्योंकि साक्षर व्यक्ति, एक अच्छे समाज और राष्ट्र निर्माण का आधार होता है। साक्षरता केवल पढ़ने-लिखने तक सीमित नहीं, बल्कि दुनियाभर में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना भी है...

Kshamavani Parv 2025: आध्यात्मिक वीरता का प्रतीक क्षमावाणी पर्व, जानें परंपरा, धार्मिक महत्व और उद्देश्य

Kshamavani Parv 2025: आध्यात्मिक वीरता का प्रतीक क्षमावाणी पर्व, जानें परंपरा, धार्मिक महत्व और उद्देश्यUttam Kshama Parv : 'क्षमावाणी पर्व' जैन धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक पर्व है, जिसे 'क्षमायाचना दिवस' के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व 'क्षमा, आत्ममंथन और शुद्धि' का प्रतीक है। आइए क्षमा के के उद्देश्य, परंपरा और धार्मिक महत्व को विस्तार से समझते हैं।
